Régime de rentes du Québec : Jusqu’à 2 395 $ attendus dans ton compte cette semaine
Ça fait toujours du bien au portefeuille!
Comme chaque fin de mois, les personnes âgées et retraitées e la province recevront, en plus de la pension de la Sécurité de la vieillesse, leur somme due via le Régime de rentes du Québec (RRQ). Toute somme est la bienvenue dans son compte en banque, spécialement en ces temps où tout coûte cher, de l’épicerie au loyer.
Le Régime de rentes du Québec concerne à peu près tout le monde, puisque toute personne qui travaille ou qui a travaillé y a cotisé tout le long de sa carrière.
Administré par Retraite Québec, le RRQ vise à offrir une protection financière de base aux personnes qui ont travaillé au Québec, ainsi qu’à leurs proches, que ce soit au moment de la retraite, en cas d’invalidité ou lors d’un décès.
Si ce n’est pas déjà fait, tu as probablement remarqué qu’une petite portion de chaque paie est prélevée pour être versée au RRQ.
Ce régime de base comprend sept types de rentes et de prestations destinées aux personnes qui ont suffisamment cotisé, que ce soit pour la retraite, en cas d’invalidité ou lors d’un décès, et parfois aussi pour leurs proches.
Quelle somme puis-je recevoir?
Le montant que tu reçois chaque mois dépend des cotisations que tu as faites depuis ton arrivée sur le marché du travail.
Il est possible de commencer à recevoir sa rente dès 60 ans, mais le montant sera alors réduit. À 65 ans, on a droit à la rente complète. Et en attendant jusqu’à 70 ans pour en faire la demande, la rente est bonifiée. Si une personne continue de travailler après 65 ans, elle peut choisir de cesser de cotiser au RRQ. Dans ce cas, l’employeur arrête aussi de verser sa part.
Voici les montants mensuels maximaux en 2026 selon l’âge où tu présentes ta demande :
- À 60 ans : 964,90 $ par mois (64 % de la rente)
- À 65 ans : 1 507,65 $ par mois (100 % de la rente)
- À 72 ans : 2 394,15 $ par mois (158,8 % de la rente)
Quand vais-je recevoir ma rente?
La rente qui t’est due sera versée le mardi 30 décembre 2025.
C’est par ici, pour plus d’informations sur le Régime de rentes du Québec.
