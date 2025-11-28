Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Le crédit sur la TPS/TVH va augmenter en 2026 : Voici de combien

Un petit coup de pouce financier qui fait toujours du bien.

De l'argent canadien.

Le crédit sur la TPS/TVH augmentera en 2026, selon une indexation de 2 %, a annoncé l'Agence du revenu du Canada.

Labrynthe | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Si la fin d’année rime souvent avec bilan, c’est aussi ce moment que bien des personnes attendent : celui où le gouvernement fédéral et l’Agence du revenu du Canada annoncent les hausses prévues pour leurs différentes prestations et crédits d’impôt de l’an prochain. Cela inclut notamment le crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente harmonisée (TVH).

À lire également : Les nouvelles tranches de revenu pour tes impôts au fédéral pour 2026 sont dévoilées

Des millions de Canadiens et de Canadiennes se fient sur les nombreuses aides financières gouvernementales, tant du fédéral que de leur province respective.

Cette année, les instances fédérales ont annoncé que plusieurs de leurs prestations et crédits versés aux personnes à revenus modestes augmenteront au cours de l’année 2026.

Ces changements sont, comme chaque année, basés notamment sur l’inflation et l’Indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada. En 2026, on parle d’une indexation de 2 %, soit un brin moins important que l’an passé (2,7 %).

Voici à quoi ressembleront les versements maximums du crédit pour la TPS/TVH en 2026 :

  • 356 $ par adulte admissible, en hausse par rapport aux 349 $ prévus en 2025;
  • 187 $ par enfant de moins de 19 ans, comparativement à 184 $ en 2025;
  • 187 $ pour le supplément pour célibataire (184 $ en 2025).
Pour te donner une idée, une famille de deux adultes et deux enfants âgé.e.s de moins de six ans recevra jusqu’à 1 086 $ en 2026. Ce montant sera distribué en quatre versements, soit environ 271 $ en juillet, août et octobre 2026 ainsi qu’en janvier 2027.
Pour déterminer le montant que tu recevras, l’ARC se fiera à ta déclaration d’impôt pour l’année d’imposition 2025.

Des montants affectés par ton revenu annuel

Si le revenu de ton ménage dépasse 46 432 $, le montant diminuera de 5 % pour chaque dollar gagné au-delà de cette limite.

Par exemple, le même modèle familial illustré plus tôt n’aurait plus droit à un paiement une fois que son revenu familial de 2025 atteint 68 152 $.

Le seuil d’admissibilité au supplément pour les personnes célibataires a aussi été légèrement relevé pour 2026, soit à 11 564 $. Si tu es célibataire, ce montant détermine si vous pouvez recevoir le supplément additionnel. Dès que vous gagnez au moins ce revenu, l’ARC commence à ajouter progressivement le supplément, jusqu’à un maximum de 187 $.

Quand seront versés les prochains crédits pour la TPS/TVH?

Chaque trimestre, le versement a lieu le cinquième jour du mois, à moins que cette journée tombe un week-end ou lors d’un jour férié. Le versement est donc devancé. C’est donc dire que tu recevras ton argent le :

  • 5 janvier 2026
  • 2 avril 2026
  • 3 juillet 2026 (selon les nouveaux montants)
  • 5 octobre 2026 (selon les nouveaux montants)
  • 5 janvier 2027 (selon les nouveaux montants)

Crois-tu que l’augmentation de 2 % sur les crédits et prestations de 2026 est suffisante?

agence du revenu du canadaarccrédit d'impôt pour la tps et la tvhstatistique canadacrédits d'impôtprestations et crédits
QuébecCanadaArgent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet

Éditeur Junior, Nouvelles

