L’argent du crédit pour la TPS/TVH est déposé aujourd’hui au Québec : Voici combien
Une belle façon de commencer octobre!💰
Si tu fais partie des millions de Canadien.ne.s admissibles au crédit pour la TPS/TVH, c’est aujourd’hui, vendredi 3 octobre 2025, que ton argent arrivera dans ton compte en banque. L’Agence du revenu du Canada (ARC) effectue son versement trimestriel, et ça tombe pile pour bien commencer le mois.
Pour rappel, ce programme d’aide financière fédéral vise à soutenir les ménages à revenu faible ou modeste en compensant une partie des taxes payées sur les produits et services essentiels.
Selon ta situation personnelle et familiale, tu pourrais recevoir entre 133 $ et 174 $ dans ton compte bancaire dès ce matin. Voici tout ce que tu dois savoir sur ce paiement qui pourrait égayer ton début de mois.
Es-tu admissible au crédit TPS/TVH?
Pour recevoir ton paiement trimestriel entre juillet 2025 et juin 2026, tu dois respecter ces critères d’admissibilité :
- Être âgé.e d’au moins 19 ans au début du trimestre (exception : les personnes mariées, en union de fait ou qui ont un enfant à charge peuvent être admissibles même si elles ont moins de 19 ans);
- Être résident.e du Canada aux fins de l’impôt;
- Avoir soumis ta déclaration de revenus 2024 à l’ARC.
Le montant versé varie en fonction de ton revenu familial net ajusté. Plus tes revenus sont élevés, plus le crédit diminue progressivement jusqu’à s’annuler complètement au-delà de certains seuils de revenus.
Attention : une erreur fréquente consiste à croire qu’on n’a pas besoin de produire sa déclaration d’impôt si on n’a rien à payer. C’est faux! Sans déclaration, l’ARC ne peut pas calculer ton admissibilité ni te verser le crédit auquel tu as droit.
Quel montant recevras-tu?
Le calcul de ton crédit repose sur trois facteurs principaux : ton revenu familial net, ta situation conjugale et le nombre d’enfants de moins de 19 ans à ta charge. Pour l’année de prestation en cours (2025-2026), voici les montants annuels maximaux :
- 533 $ si tu vis seul.e;
- 698 $ pour les couples (mariés ou conjoints de fait);
- 184 $ de supplément par enfant de moins de 19 ans.
La réduction du crédit débute lorsque ton revenu annuel franchit 45 000 $ (personne seule) ou 45 521 $ (couple).
Exemples de paiements
Voici des scénarios concrets pour mieux comprendre ce que tu pourrais recevoir aujourd’hui :
Exemple 1 : Adulte célibataire sans enfant
Revenu annuel de 35 000 $ : tu touches le maximum de 533 $ par an, soit 133,25 $ chaque trimestre (octobre, janvier, avril, juillet).
Exemple 2 : Couple sans enfant
Revenu familial de 40 000 $ : vous recevez 698 $ annuellement, ce qui représente 174,50 $ tous les trois mois.
Exemple 3 : Famille avec deux enfants
Revenu familial de 42 000 $ avec deux enfants de moins de 19 ans : votre paiement annuel total atteint 1 066 $ (698 $ pour le couple + 368 $ pour les enfants), soit 266,50 $ par versement trimestriel.
Exemple 4 : Parent monoparental avec un enfant
Revenu de 38 000 $ avec un enfant : tu reçois 717 $ par année (533 $ + 184 $), réparti en quatre versements de 179,25 $ chacun.
Comment la réduction progressive affecte-t-elle ton crédit?
L’ARC applique une formule de réduction graduelle plutôt qu’une coupure brutale. Concrètement, pour chaque dollar de revenu dépassant le seuil établi, ton crédit diminue de 5 %.
Pour une personne seule :
Avec un revenu de 50 000 $, tu dépasses le seuil de 45 000 $ de 5 000 $. La réduction s’élève donc à 250 $ (5 % de 5 000 $). Ton crédit annuel passe de 533 $ à 283 $.
Pour un couple :
Si vos revenus combinés atteignent 55 000 $, vous dépassez le seuil de 45 521 $ de 9 479 $. La réduction calculée est d’environ 474 $ (5 % de 9 479 $), ramenant votre crédit de 698 $ à 224 $ par année.
Note que lorsque le 5 du mois tombe durant un week-end ou un jour férié fédéral, le paiement est avancé au dernier jour ouvrable précédent — d’où le dépôt, se faisant ce vendredi 3 octobre.
Procédure pour recevoir ton crédit TPS/TVH
La bonne nouvelle? Tu n’as pratiquement rien à faire. L’inscription est automatique dès que tu produis ta déclaration de revenus annuelle. L’ARC analyse tes informations fiscales et détermine ton admissibilité sans que tu aies à remplir de formulaire spécial.
Ton crédit pour la période de juillet 2025 à juin 2026 a été calculé à partir des données de ta déclaration 2024. C’est pourquoi il est essentiel de soumettre ta déclaration chaque printemps, même si tu n’as aucun impôt à rembourser ou à payer.
Si tu vis un changement de situation important (union, séparation, naissance, adoption), tu dois en aviser l’ARC rapidement. Tes versements seront alors recalculés en conséquence. Tu peux modifier ton état civil directement dans ton compte sécurisé Mon dossier.
Pour consulter toutes les informations officielles et les mises à jour concernant le crédit TPS/TVH, visite la page dédiée sur le site de l’ARC.
