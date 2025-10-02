8 crédits et prestations du gouvernement versés ce mois-ci aux Québécois
Ton compte bancaire sera un brin plus rempli! 💸
Octobre 2025 est déjà en cours et ce mois-ci, plusieurs prestations et crédits d'impôt offerts par Revenu Québec, l'Agence du revenu du Canada (ARC) et Retraite Québec atterrissent directement dans les comptes bancaires de milliers de Québécois et Québécoises.
Que tu vives seul.e, en couple, en famille ou que tu sois à la retraite, ces aides financières peuvent vraiment faire une différence dans ton budget mensuel.
Petit conseil avant de plonger dans les détails : si ce n'est pas déjà fait, inscris-toi au dépôt direct. C'est tellement plus simple ! Ton argent arrive automatiquement dans ton compte sans que tu aies à te soucier de la poste ou à courir après des chèques perdus.
Allocation canadienne pour enfants (ACE)
L'Allocation canadienne pour enfants (ACE) est un programme fédéral qui aide les familles à couvrir les coûts liés à l'éducation et au bien-être de leurs enfants. Si tu es le parent ou tuteur responsable des soins d'un enfant de moins de 18 ans, tu pourrais y avoir droit.
Le montant varie selon l'âge de l'enfant et ton revenu familial net, et peut grimper jusqu'à près de 8 000 $ par année. Voici les montants maximaux si ton revenu familial est sous les 37 487 $ :
- 7 997 $ par année (666,41 $ par mois) pour un enfant de moins de 6 ans
- 6 748 $ par année (562,33 $ par mois) pour un enfant de 6 à 17 ans
Dès que ton revenu dépasse ce seuil, les montants diminuent progressivement.
Particularité pour la garde partagée : Si tu partages la garde au moins 40 %/60 %, chaque parent reçoit la moitié exacte du montant calculé selon son propre revenu familial net.
Bon à savoir : Pour recevoir l'ACE, tu dois avoir fourni une preuve de naissance et produire ta déclaration de revenus chaque année, même si tu n'as pas de revenu à déclarer.
Date du versement : 20 octobre 2025
Pour tous les détails sur l'Allocation canadienne pour enfants, consulte ce lien.
Programme Allocation-logement
Tu trouves que ton loyer gruge trop ton budget? Le programme Allocation-logement de Revenu Québec pourrait t'aider. Cette aide s'adresse principalement aux personnes seules de 50 ans et plus, ainsi qu'aux parents monoparentaux avec au moins un enfant à charge.
Pour être admissible, ton revenu annuel ne doit pas dépasser :
- 22 900 $ si tu vis seul.e et que tu as 50 ans ou plus
- 39 500 $ pour un parent monoparental avec un ou deux enfants
- 45 500 $ si tu as trois enfants ou plus
L'aide mensuelle peut être de 100 $, 150 $ ou 170 $ selon ta situation financière. Les versements arrivent dans les cinq premiers jours de chaque mois.
Important : Cette aide est calculée automatiquement lorsque tu fais ta déclaration de revenus, mais tu dois avoir produit ta déclaration pour en bénéficier.
Clique ici pour en savoir plus sur le Programme Allocation-logement.
Crédit d'impôt pour solidarité
Le crédit d'impôt pour solidarité est une aide automatique versée par Revenu Québec aux personnes avec un revenu modeste. Si tu y as droit, tu as normalement reçu un avis de détermination qui précise ton montant pour la période de juillet 2025 à juin 2026.
La fréquence des paiements dépend du total de ton crédit :
- 240 $ ou moins : un seul versement (déjà reçu en juillet)
- Entre 241 $ et 799 $ : paiements trimestriels (le prochain en octobre)
- Plus de 800 $ : versements mensuels jusqu'en juin 2026
Pour être admissible, ton revenu ne doit pas dépasser 63 259 $ si tu es seul.e ou en famille monoparentale, et 68 992 $ si tu es en couple.
Ce qui est inclus : Ce crédit combine trois composantes : la TVQ, le logement et la contribution pour les services de garde subventionnés (si applicable).
Date du versement : 3 octobre 2025
Tous les détails sur le Crédit d'impôt pour solidarité sont disponibles ici.
Régime de rentes du Québec
Le Régime de rentes du Québec (RRQ) assure un revenu de base aux personnes qui ont travaillé au Québec lorsqu'elles prennent leur retraite. Normalement, la rente commence à 65 ans, mais tu peux la demander dès 60 ans (avec une réduction) ou la retarder jusqu'à 72 ans (pour un montant bonifié).
Les montants mensuels maximaux selon l'âge de ta demande :
- À 60 ans : 917,12 $/mois
- À 65 ans : 1 433 $/mois
- À 72 ans : 2 275,60 $/mois
Ce que tu reçois dépend de tes cotisations accumulées tout au long de ta carrière. Par exemple, si tu as gagné 71 300 $ pendant l'année d'imposition et que tu demandes ta rente à 65 ans, tu pourrais recevoir jusqu'à 17 196 $ par année.
Option intéressante : Si tu continues à travailler après 65 ans, tu peux choisir d'arrêter de cotiser au RRQ. Ton employeur cessera aussi de verser sa part, ce qui augmentera ton salaire net.
Date de versement : 31 octobre 2025
Allocation canadienne pour les travailleurs
L'Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) est conçue pour aider les travailleuses et travailleurs à revenu modeste. La bonne nouvelle? Tu n'as rien à faire, car l'ARC calcule automatiquement ton admissibilité quand tu produis ta déclaration de revenus.
Les montants maximaux pour octobre 2025 au Québec :
- Jusqu'à 617,56 $ pour une personne seule
- 331,13 $ pour un.e parent seul.e
- 963,09 $ pour un couple sans enfant
- 617,10 $ pour un couple avec enfants
Si tu es admissible au supplément pour personnes handicapées, tu peux recevoir 137,95 $ de plus, et jusqu'à 843 $ supplémentaires selon ton niveau d'incapacité.
Les versements diminuent graduellement selon ton revenu. Tu n'es plus admissible si tu gagnes plus de 32 356,72 $ (célibataire) ou 39 969,72 $ (famille).
Paiement anticipé : Tu peux choisir de recevoir 50 % de ton montant en paiements anticipés trimestriels pour mieux gérer ton budget.
Date de versement : 10 octobre 2025
Prestation canadienne pour les personnes handicapées
Nouvelle en 2025, la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH) offre un soutien financier mensuel aux personnes en situation de handicap âgées de 18 à 64 ans.
Pour y avoir droit, tu dois être approuvé.e pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH), avoir produit ta déclaration de revenus 2024 et résider légalement au Canada.
Le montant maximal est de 200 $ par mois (2 400 $ par année), indexé selon l'inflation.
Seuils de revenus pour le montant complet :
- Moins de 33 000 $ si tu es seul.e
- Moins de 46 500 $ si tu es en couple
Une partie de ton revenu de travail est exemptée (10 000 $ pour une personne seule, 14 000 $ pour un couple). Au-delà de ces seuils, la prestation diminue graduellement.
À noter : Cette prestation ne remplace pas les autres programmes provinciaux d'aide aux personnes handicapées — elle s'ajoute à ceux-ci.
Date du versement : 16 octobre 2025
Sécurité de la vieillesse
La pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) est un revenu mensuel garanti pour toute personne de 65 ans et plus qui remplit les conditions de résidence, peu importe son historique de travail. C'est une protection financière de base pour les aîné.e.s canadien.ne.s.
Bonne nouvelle pour ce trimestre : les prestations ont été bonifiées de 0,7 % pour suivre l'augmentation du coût de la vie, selon l'Indice des prix à la consommation.
Les montants mensuels d'octobre à décembre 2025 :
- Environ 740,10 $ par mois si tu as entre 65 et 74 ans
- Environ 814,11 $ par mois si tu as 75 ans ou plus
Le savais-tu? Si tu as 75 ans ou plus, tu reçois automatiquement 10 % de plus pour t'aider avec les coûts supplémentaires qui viennent souvent avec l'âge avancé.
Pour vérifier ton admissibilité et gérer tes prestations, consulte Mon dossier pour les particuliers sur le site de l'ARC et Mon dossier pour les citoyens sur celui de Revenu Québec.
Date du versement : 29 octobre 2025
Pour en savoir plus sur la Sécurité de la vieillesse, clique ici.
Crédit pour la TPS/TVH
On ne le dira jamais assez : tout coûte cher, et ce crédit d'impôt fédéral est là pour donner un coup de pouce aux personnes à revenu faible ou modeste. Il vise à alléger le poids des taxes sur tes achats du quotidien.
Pour être admissible ce trimestre, tu dois avoir 19 ans ou plus (ou être marié.e, en union de fait, ou parent habitant avec ton enfant), résider au Canada et avoir produit ta déclaration de revenus 2024.
Les montants maximaux annuels pour la période 2025-2026 :
- 533 $ pour une personne seule (133,25 $ par trimestre)
- 698 $ pour un couple (174,50 $ par trimestre)
- 184 $ supplémentaires par enfant de moins de 19 ans (46 $ par trimestre)
Comment ça fonctionne : Le crédit commence à diminuer graduellement quand ton revenu dépasse 45 000 $ (personne seule) ou 45 521 $ (couple). La réduction est de 5 % de la portion de revenu qui dépasse ces seuils, ce qui fait que le crédit disparaît progressivement plutôt que d'un coup.
Exemple concret : Une famille avec deux enfants et un revenu de 42 000 $ recevra 1 066 $ par année, soit 266,50 $ chaque trimestre (698 $ pour le couple + 368 $ pour les deux enfants).
Erreur courante à éviter : Même si tu n'as pas d'impôt à payer, tu dois produire ta déclaration de revenus pour recevoir ce crédit. Beaucoup de gens admissibles passent à côté de leur prestation pour cette raison.
Date du versement : 3 octobre 2025
Pour tous les détails sur le crédit TPS/TVH, consulte ce lien.
