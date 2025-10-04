Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Voici le salaire qu’il te faut pour t’acheter une maison à Québec en octobre 2025

La capitale nationale est de moins en moins abordable, selon une experte.

Vue sur le Vieux-Québec.

Il faut un salaire de plus en plus élevé pour pouvoir s'Acheter une maison dans la région de Québec, en octobre 2025.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

T’es-tu déjà demandé quel salaire annuel il te faudrait gagner pour devenir propriétaire dans la Vieille Capitale? Après tout, les derniers chiffres de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) pour septembre 2025 montrent que le marché de Québec reste nettement plus accessible que celui du Grand Montréal... pour l'instant.

À lire également : Les maisons du Grand Montréal se vendent 23 % plus vite, même si les prix explosent encore

En septembre 2025, pas moins de 819 transactions ont été enregistrées dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec, qui inclut l’agglomération, la périphérie Nord et la Rive-Sud.

Le rapport de l’APCIQ publié ce jeudi 2 octobre souligne un détail important : l’inventaire de propriétés disponibles a chuté de 14 % comparé à l’an dernier. Résultat? Les vendeurs ont encore l’avantage dans plusieurs segments du marché.

Question prix, une maison unifamiliale se vendait en médiane à 451 500 $ dans la RMR, une augmentation de 13 % en 12 mois. Les condos, eux, ont bondi de 16 % pour atteindre 315 000 $.

« Ça commence à être cher. Québec n’a jamais été aussi inabordable, tout comme Montréal, explique en entrevue avec Narcity Québec Hélène Bégin, économiste‑experte, marché immobilier et économie du Québec à l’APCIQ. L’indice d’abordabilité de la Banque Nationale le confirme : même si les revenus ont augmenté, ils n’ont pas suivi le rythme des prix. »

On a sorti la calculatrice pour toi. Nos calculs respectent les standards hypothécaires canadiens et suivent la règle d’or du fédéral : ne pas consacrer plus de 35 % de ton revenu brut aux frais de logement.

Pour une maison unifamiliale de 451 500 $

Mise de fonds

Pour les premiers 500 000 $, il faut débourser 5 % en mise de fonds du prix d’achat, 10 % pour la tranche de 500 000 $ à 1,5 million $ et 20 % pour les habitations de plus de 1,5 million $.

Voici donc le cas d’une maison à 451 500 $ :

  • 5 % de 451 500 $ = 22 575 $ en mise de fonds

Montant de l’hypothèque :

  • 451 500 $ - 22 575 $ = 428 925 $

Paiements hypothécaires mensuels (taux d’intérêt de 5 %, amortissement de 25 ans) :

  • Environ 2 508 $ par mois

Revenu brut annuel requis (pour respecter un ratio d’endettement de 35 %) :

  • Environ 86 122 $ par année

Un condo à 315 000 $

Mise de fonds :

Comme les maisons, les condos sont assujettis aux mêmes pourcentages de mise de fonds minimum.

  • 5 % de 315 000 $ = 15 750 $

Montant de l’hypothèque :

  • 315 000 $ - 15 750 $ = 299 250 $

Paiements hypothécaires mensuels :

  • Environ 1 750 $ par mois

Revenu brut annuel requis (pour un ratio d’endettement de 35 %) :

  • Environ 60 000 $ par année

Des propriétés qui partent (très) rapidement

Si les maisons, condos et plex partent comme des petits pains chauds dans le Grand Montréal, selon les données de l’APCIQ, dans le cas de Québec, la boulangerie n’a pas le temps de mettre les pains au four qu’ils sont déjà vendus.

En septembre 2025, une maison unifamiliale dans la RMR de Québec se vendait en moyenne en 19 jours, contre 41 jours en 2024. Du côté des condos, c’est stable, alors que les plex sont partis en 30 jours, comparativement à 55 l’an dernier. Or, dans un marché immobilier équilibré, la moyenne est d'environ trois mois, soutient l'experte de l'APCIQ.

Pourquoi ça se vend si vite? Tout simplement parce que l’inventaire est beaucoup trop bas, note Mme Bégin. Même si les inscriptions remontent un peu, il n’y a pas assez de propriétés à vendre pour répondre à la demande. Résultat : le marché reste largement à l’avantage des vendeurs et vendeuses.

La vitesse des ventes s’accompagne d’une flambée des prix. Depuis le début de 2025, le prix médian à Québec a bondi de près de 20 %, en plus des hausses des années précédentes.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

salaire au québecmarché immobilier au québecville de québecapciqassociation professionnelle des courtiers immobiliers du québec
Ville de QuébecCanadaMarché immobilierArgentQuébecArgent

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

