Hausse en octobre : On a comparé le salaire minimum au Québec à celui du reste du Canada
Le Québec a-t-il le taux horaire le plus généreux au pays? 🤔
Au Québec, le salaire minimum a franchi le cap des 16 $ au printemps dernier. Or, le taux horaire minimal au sein de plusieurs provinces du reste du Canada a augmenté ce 1er octobre. La Belle Province se trouve-t-elle parmi les plus généreuses au pays ou loin de là? On a fouillé pour toi et on fait le point.
Depuis le 1er mai, le salaire minimum est fixé à 16,10 $ pour les personnes qui ne reçoivent pas de pourboires et à 12,90 $ pour les travailleurs et travailleuses qui en reçoivent.
Au total, cinq provinces ont procédé à une augmentation au 1er octobre : l’Ontario, l’Île-du-Prince-Édouard, le Manitoba, la Saskatchewan et la Nouvelle-Écosse.
Avec les récentes hausses annoncées d’un océan à l’autre, le Québec a glissé de la 6e à la 7e place, dépassé par la Nouvelle-Écosse. Cette dernière a fait un bond de trois rangs, elle qui occupait le 9e en août 2025.
C’est le Nunavut qui garde la palme du salaire minimum le plus élevé au pays, avec 19,75 $ de l’heure. Cette hausse est entrée en vigueur le 1er septembre dernier.
Le Yukon et la Colombie-Britannique suivent de près, avec un taux horaire de 17,94 $ et 17,85 $ respectivement.
En Ontario, le salaire minimum a augmenté d’environ 40 cents pour atteindre 17,60 $. Pour les étudiantes et étudiants, le taux est passé de 16,20 $ à 16,60 $.
La Nouvelle-Écosse a revu son taux à la hausse le 1er avril, mais a répété le processus ce mois-ci, passant de 15,20 $ à 16,50 $. Le gouvernement prévoit ensuite un retour à une indexation basée sur l’inflation.
Depuis avril, les salaires minimums à Terre-Neuve-et-Labrador et au Nouveau-Brunswick sont fixés à 16 $ et 15,65 $ respectivement.
L’Alberta, bonne dernière
L’Alberta est la seule province qui n’a pas prévu d’augmentation salariale d’ici la fin de 2025. Sous le gouvernement de Danielle Smith, elle affiche désormais le plus bas taux horaire au pays, soit 15 $. Et ce chiffre n’a pas bougé depuis… 2018!
La Saskatchewan, qui a porté son salaire minimum à 15,35 $ le 1er octobre, se situe elle aussi au bas du classement.
En Alberta, les étudiantes et étudiants de moins de 18 ans touchent 13 $ de l’heure pour les 28 premières heures de leur semaine, puis 15 $ par la suite.
Voici le nouveau classement des provinces et territoires selon leur salaire minimum actuel, avec l’équivalent annuel basé sur une semaine de 37,5 heures :
- Nunavut
- 19,75 $/h ou 38 512,50 $/an
- Yukon
- 17,94 $/h ou 34 983 $/an
- Colombie-Britannique
- 17,85 $/h ou 34 807,50 $/an
- Ontario
- 17,60 $/h ou 34 320 $/an
- Territoires du Nord-Ouest
- 16,95 $/h ou 33 052,50 $/an
- Nouvelle-Écosse
- 16,50 $/h ou 32 175 $/an
- Québec
- 16,10 $/h ou 31 395 $/an
- Île-du-Prince-Édouard
- 16,00 $/h ou 31 200 $/an
- Terre-Neuve-et-Labrador
- 16,00 $/h ou 31 200 $/an
- Manitoba
- 16,00 $/h ou 31 200 $/an
- Nouveau-Brunswick
- 15,65 $/h ou 30 517,50 $/an
- Saskatchewan
- 15,35 $/h ou 29 932,50 $/an
- Alberta
- 15,00 $/h ou 29 250 $/an
Oui, les taux horaires divergent d’un bout à l’autre du pays, mais il faut savoir que le coût de la vie est propre à chacun des territoires et chacune des provinces, ayant un impact direct sur le pouvoir d’achat de la population.
