Voici le top 100 des prénoms de bébé les plus populaires au Canada en 2025
Le prénom de ton bébé fait-il partie de la liste?👶🏼
Plus de 350 000 naissances ont lieu chaque année d’un bout à l’autre du pays. Qui dit 350 000 nouveaux bébés dit aussi 350 000 prénoms à trouver, une tâche qui n’est pas toujours une mince affaire. Heureusement, le palmarès des prénoms en vogue pour 2025 peut donner un bon coup de pouce. Après tout, s’inspirer, ça n’a jamais fait de tort.
Le site BabyCenter a récemment dévoilé sa liste des 100 prénoms de bébé les plus populaires de l’année, autant pour les garçons que pour les filles.
Pour arriver à ses fins, l’entreprise canadienne se base sur les données recueillies en temps réel auprès de parents qui inscrivent leur nouveau bébé sur sa plateforme.
Du côté des prénoms féminins, Olivia, qui trônait au sommet de la popularité, a été détrônée en 2025 par Amelia. Du côté des petits bonhommes, Noah est encore et toujours à la première place.
En troisième position du côté des filles, on retrouve Emma, qui gagne un rang par rapport à l’an dernier et à l’année précédente.
Chez les garçons, Liam se classe au troisième rang cette année, dépassé par Oliver, qui monte d’un échelon après avoir occupé la troisième position depuis 2022.
Voici le palmarès complet, que ce soit pour t’inspirer, pour éviter certains choix ou simplement pour découvrir les tendances du moment avant de nommer ton futur bébé.
Top 100 des prénoms féminins
- Amelia
- Olivia
- Emma
- Lily
- Violet
- Ellie
- Sophia
- Charlotte
- Nora
- Aria
- Sophie
- Isabella
- Sofia
- Ayla
- Eliana
- Ava
- Evelyn
- Isla
- Mia
- Aurora
- Maya
- Chloe
- Hazel
- Zoe
- Ivy
- Mila
- Sara
- Emilia
- Harper
- Sarah
- Scarlett
- Ella
- Gianna
- Hannah
- Anna
- Elena
- Eloise
- Luna
- Zoey
- Abigail
- Alice
- Avery
- Georgia
- Grace
- Stella
- Anaya
- Maria
- Victoria
- Willow
- Clara
- Elizabeth
- Sadie
- Summer
- Arya
- Lainey
- Lucy
- Ayra
- Eleanor
- Emily
- Iris
- Penelope
- Quinn
- Rose
- Alina
- Cecilia
- Claire
- Naomi
- Alora
- Amara
- Athena
- Fatima
- Hana
- Layla
- Lyla
- Madelyn
- Millie
- Zara
- Ariana
- Elsie
- Maeve
- Bella
- Brielle
- Isabelle
- Lennon
- Mackenzie
- Madison
- Maisie
- Raya
- Riley
- Serena
- Callie
- Everly
- Freya
- Gracie
- Jasmine
- Lilah
- Myra
- Paisley
- Tessa
- Valentina
Top 100 des prénoms masculins
- Noah
- Oliver
- Liam
- Levi
- Leo
- Theo
- Adam
- Nathan
- Elijah
- Theodore
- Lucas
- Jack
- Henry
- Thomas
- Benjamin
- Logan
- Luca
- James
- Owen
- Daniel
- Ethan
- Ezra
- Luke
- Asher
- Atlas
- Bennett
- Hudson
- Samuel
- Jacob
- Matteo
- Kai
- Maverick
- Rowan
- Caleb
- Charlie
- Nolan
- William
- Wyatt
- Isaac
- Miles
- Alexander
- Bean
- Gabriel
- Matthew
- Sebastian
- Aiden
- Arthur
- Carter
- Ezekiel
- Jayden
- Luka
- Muhammad
- John
- Zion
- Arjan
- Everett
- Michael
- Anthony
- Elias
- Jackson
- Mason
- Roman
- Austin
- Grayson
- Joshua
- Lincoln
- Max
- River
- Wesley
- David
- Ibrahim
- Leon
- Myles
- Testone
- Archer
- August
- Beau
- Callum
- Dawson
- Felix
- Jeremiah
- Kayden
- Waylon
- Zayn
- Dominic
- Dylan
- Easton
- Eli
- Elliot
- Harrison
- Jace
- Jasper
- Josiah
- Lorenzo
- Ali
- Amari
- Arlo
- Ayaan
- Christopher
- Emmett
Si jamais tu veux un peu plus d’inspiration, sache que Retraite Québec publie son palmarès annuel en juin pour l’année précédente. Tu peux visiter la sélection pour 2024 juste ici.
