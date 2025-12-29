Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Voici le top 100 des prénoms de bébé les plus populaires au Canada en 2025

Le prénom de ton bébé fait-il partie de la liste?👶🏼

​Un bébé couché sur le ventre et souriant.

Le palmarès des 100 prénoms de bébé les plus populaires au Canada a été dévoilé récemment.

Filip Mroz | Unsplash
Éditeur Junior, Nouvelles

Plus de 350 000 naissances ont lieu chaque année d’un bout à l’autre du pays. Qui dit 350 000 nouveaux bébés dit aussi 350 000 prénoms à trouver, une tâche qui n’est pas toujours une mince affaire. Heureusement, le palmarès des prénoms en vogue pour 2025 peut donner un bon coup de pouce. Après tout, s’inspirer, ça n’a jamais fait de tort.

À lire également : Allocation canadienne pour enfants : Jusqu’à 666 $ versés aux Québécois en janvier 2026

Le site BabyCenter a récemment dévoilé sa liste des 100 prénoms de bébé les plus populaires de l’année, autant pour les garçons que pour les filles.

Pour arriver à ses fins, l’entreprise canadienne se base sur les données recueillies en temps réel auprès de parents qui inscrivent leur nouveau bébé sur sa plateforme.

Du côté des prénoms féminins, Olivia, qui trônait au sommet de la popularité, a été détrônée en 2025 par Amelia. Du côté des petits bonhommes, Noah est encore et toujours à la première place.

En troisième position du côté des filles, on retrouve Emma, qui gagne un rang par rapport à l’an dernier et à l’année précédente.

Chez les garçons, Liam se classe au troisième rang cette année, dépassé par Oliver, qui monte d’un échelon après avoir occupé la troisième position depuis 2022.

Voici le palmarès complet, que ce soit pour t’inspirer, pour éviter certains choix ou simplement pour découvrir les tendances du moment avant de nommer ton futur bébé.

Top 100 des prénoms féminins

  1. Amelia
  2. Olivia
  3. Emma
  4. Lily
  5. Violet
  6. Ellie
  7. Sophia
  8. Charlotte
  9. Nora
  10. Aria
  11. Sophie
  12. Isabella
  13. Sofia
  14. Ayla
  15. Eliana
  16. Ava
  17. Evelyn
  18. Isla
  19. Mia
  20. Aurora
  21. Maya
  22. Chloe
  23. Hazel
  24. Zoe
  25. Ivy
  26. Mila
  27. Sara
  28. Emilia
  29. Harper
  30. Sarah
  31. Scarlett
  32. Ella
  33. Gianna
  34. Hannah
  35. Anna
  36. Elena
  37. Eloise
  38. Luna
  39. Zoey
  40. Abigail
  41. Alice
  42. Avery
  43. Georgia
  44. Grace
  45. Stella
  46. Anaya
  47. Maria
  48. Victoria
  49. Willow
  50. Clara
  51. Elizabeth
  52. Sadie
  53. Summer
  54. Arya
  55. Lainey
  56. Lucy
  57. Ayra
  58. Eleanor
  59. Emily
  60. Iris
  61. Penelope
  62. Quinn
  63. Rose
  64. Alina
  65. Cecilia
  66. Claire
  67. Naomi
  68. Alora
  69. Amara
  70. Athena
  71. Fatima
  72. Hana
  73. Layla
  74. Lyla
  75. Madelyn
  76. Millie
  77. Zara
  78. Ariana
  79. Elsie
  80. Maeve
  81. Bella
  82. Brielle
  83. Isabelle
  84. Lennon
  85. Mackenzie
  86. Madison
  87. Maisie
  88. Raya
  89. Riley
  90. Serena
  91. Callie
  92. Everly
  93. Freya
  94. Gracie
  95. Jasmine
  96. Lilah
  97. Myra
  98. Paisley
  99. Tessa
  100. Valentina

Top 100 des prénoms masculins

  1. Noah
  2. Oliver
  3. Liam
  4. Levi
  5. Leo
  6. Theo
  7. Adam
  8. Nathan
  9. Elijah
  10. Theodore
  11. Lucas
  12. Jack
  13. Henry
  14. Thomas
  15. Benjamin
  16. Logan
  17. Luca
  18. James
  19. Owen
  20. Daniel
  21. Ethan
  22. Ezra
  23. Luke
  24. Asher
  25. Atlas
  26. Bennett
  27. Hudson
  28. Samuel
  29. Jacob
  30. Matteo
  31. Kai
  32. Maverick
  33. Rowan
  34. Caleb
  35. Charlie
  36. Nolan
  37. William
  38. Wyatt
  39. Isaac
  40. Miles
  41. Alexander
  42. Bean
  43. Gabriel
  44. Matthew
  45. Sebastian
  46. Aiden
  47. Arthur
  48. Carter
  49. Ezekiel
  50. Jayden
  51. Luka
  52. Muhammad
  53. John
  54. Zion
  55. Arjan
  56. Everett
  57. Michael
  58. Anthony
  59. Elias
  60. Jackson
  61. Mason
  62. Roman
  63. Austin
  64. Grayson
  65. Joshua
  66. Lincoln
  67. Max
  68. River
  69. Wesley
  70. David
  71. Ibrahim
  72. Leon
  73. Myles
  74. Testone
  75. Archer
  76. August
  77. Beau
  78. Callum
  79. Dawson
  80. Felix
  81. Jeremiah
  82. Kayden
  83. Waylon
  84. Zayn
  85. Dominic
  86. Dylan
  87. Easton
  88. Eli
  89. Elliot
  90. Harrison
  91. Jace
  92. Jasper
  93. Josiah
  94. Lorenzo
  95. Ali
  96. Amari
  97. Arlo
  98. Ayaan
  99. Christopher
  100. Emmett

Si jamais tu veux un peu plus d’inspiration, sache que Retraite Québec publie son palmarès annuel en juin pour l’année précédente. Tu peux visiter la sélection pour 2024 juste ici.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

