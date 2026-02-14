Costco offre un ensemble de 45 contenants pour les lunchs pour 59% moins cher qu'au Walmart

Costco offre un ensemble de 45 contenants pour les lunchs à petit prix.

Est-ce que c’est vraiment possible d’acheter un ensemble de contenants pour les lunchs sans en perdre la moitié après quelques mois? Pour certain.e.s, peut-être. Mais si, comme bien du monde, tu te demandes toujours où sont passés les fameux plats en plastique et leurs couvercles disparus, cette trouvaille au Costco risque de te parler.

À l’entrepôt, tu peux mettre la main sur un assortiment de 90 pièces de style bento pour 29,99 $. Il comprend 45 contenants et leurs couvercles, donc de quoi t’équiper pour la préparation des lunchs de la semaine, les restes du souper ou même le batch cooking du dimanche.

Ensemble de contenants de pr\u00e9paration de repas Bentgo au Costco. Ensemble de contenants de préparation de repas Bentgo au Costco. Noémi Lincourt | Narcity Québec

Et côté prix, la comparaison est frappante. Le même ensemble est affiché chez Walmart à 73,32 $ au prix régulier, ou 52,75 $ en rabais en ligne. Même à prix réduit, ça reste plus de 20 $ au-dessus du tarif Costco. Autrement dit, l’économie est loin d’être négligeable.

Dans la boîte, tu retrouves trois formats en quantités égales : des contenants à un, deux ou trois compartiments. Pratique pour séparer les aliments, éviter les mélanges douteux et simplifier les lunchs des enfants comme ceux des adultes.

Bref, si tu veux repartir à neuf avec une collection complète sans exploser ton budget, c’est le genre d’achat qui vaut le détour. À 29,99 $ pour 90 pièces, c’est une solution simple, efficace et franchement avantageuse pour t’organiser (et peut-être, qui sait, enfin arrêter de chercher les couvercles disparus).


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

