Dollarama vend le « dupe » d'un article de rangement IKEA pour 70 % moins cher
Ça vaut un tour au Dollo!
Pour organiser et décorer ta maison à petit prix, le Dollarama peut être une vraie mine de trouvailles. Entre les décorations saisonnières, la vaisselle et même les petits meubles, le magasin du dollar propose maintenant une offre de plus en plus diversifiée. On y a même trouvé un dupe des boîtes-tiroirs d’IKEA pour une fraction du prix demandé par le détaillant suédois.
À lire également : 16 des meilleures trouvailles et nouveautés repérées au Dollarama ce mois-ci
Que ce soit pour les utiliser telles quelles, dans un meuble ou directement dans une étagère IKEA, tu peux mettre la main sur un modèle style bambou à seulement 4,50 $ chez Dollo, plutôt que 14,99 $ pour un article similaire chez le compétiteur.
Les boîtes du Dollarama et du IKEA. Izabelle Bee | Narcity Québec. Droite : IKEA
Il faut mentionner que les exemplaires les moins chers chez IKEA se vendent autour de 5,99 $, voire 3,99 $ pour la version la plus simple. Cela dit, le modèle qui ressemble le plus à celui du Dollarama, avec son effet bois, est affiché à 14,99 $. Tu peux donc économiser un peu plus de 10 $ pour un rendu comparable.
Chez Dollarama, les boîtes mesurent 31 x 31 x 31 cm, tandis que celles d’IKEA affichent des dimensions de 33 x 38 x 33 cm ou 32 x 35 x 32 cm, soit des formats comparables, sans être identiques. Les options des deux entreprises sont pliables, faciles à ranger et parfaites pour dissimuler les objets que tu préfères garder hors de vue, tout en ajoutant une touche déco à ton espace.
La principale différence reste le prix et le style. Si tu aimes ajouter une touche de chaleur à ton décor avec des matériaux à effet bois naturel, tu peux faire un tour au Dollo de ton coin pour voir si tu peux en dénicher quelques-uns toi aussi!
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
- Ces verres ultra tendance sont chez Dollarama pour une fraction du prix vendu sur Amazon ›
- Ces articles déco ultra populaires à 25 $ sur Amazon sont à seulement 5 $ chez Dollarama ›
- Cet ensemble de verres méga populaire sur Amazon est vendu au Dollarama pour 82 % moins cher ›
- Ces verres vintage à 1,50 $ au Dollarama sont des « dupes » de ceux à 11,25 $ sur Amazon ›
- Ces verres ultra populaires sur Amazon sont vendus au Dollarama pour VRAIMENT moins cher ›
- Dollarama vend maintenant des tables d'appoint à 5 $: je l'ai achetée pour la tester(PHOTOS) ›
- 16 des meilleures trouvailles et nouveautés repérées au Dollarama ce mois-ci ›