Costco vend un ÉNORME calendrier de l’avent de 5 pieds et attends de voir le prix
Il ne rentre même pas dans le panier! 😮
La magie du temps des Fêtes vient avec des traditions aussi gourmandes que nostalgiques et, pour plusieurs, les calendriers de l'avent font encore partie des petits plaisirs de cette période de l'année, même à l'âge adulte. Ceux-ci viennent dans tous les styles et toutes les tailles, allant des classiques chocolats aux produits cosmétiques, en passant par les chaussettes colorées et les boissons alcoolisées. Si tu cherches à combler ton enfant intérieur, sache que le géant du détail en gros continue de maintenir sa réputation alors que, nichés dans les rayons du Costco, se cachent d'énormes calendriers de l'avent Lindt.
Haut de cinq pieds, ce mastodonte offre 24 jours de délices du populaire chocolatier, et il est si gros qu'il ne rentre même pas dans les paniers.
Derrière les petites portes se trouvent des sacs Lindor, des palettes de chocolat noir avec différentes saveurs, des oursons dorés et plus encore. Le plus beau dans tout ça? Tu peux oublier les formats mini : ce sont des tailles normales et des paquets bien remplis qui sont en vedette dans ce calendrier.
Il faut dire qu’au prix qu’il coûte, on ne s’attend à rien de moins! Eh oui, si tu veux faire briller les yeux de toute ta maisonnée avec cette surprise plus grande que nature, tu devras te départir de 249,99 $, donc chaque case revient à environ 10,42 $ avant taxes.
En gros, c’est un petit luxe pour les amateur.trice.s de chocolat qui veulent vivre la magie de Noël en grand. Et même si tu ne comptes pas te le procurer, si tu passes par le Costco, ne manque pas d'aller le voir de tes propres yeux afin de satisfaire ta curiosité!
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
