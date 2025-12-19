Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

La fermette gratuite du Centre de la nature de Laval va fermer définitivement en 2026

Les nombreux animaux devront être relocalisés d'ici là. ☹️

La fermette. Droite : des lamas.

En raison de sa vétusté, la fermette du Centre de la nature de Laval fermera définitivement ses portes en 2026.

Centre de la nature de Laval | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu fais partie de ceux et celles qui aimaient se pavaner en famille parmi les animaux de la fermette du Centre de la nature de Laval, sache que tu devras te trouver un nouveau spot. L’administration de Stéphane Boyer comme mettre la clé sous la porte en raison de sa vétusté.

À lire également : Tous les magasins du Québec pourront fermer à 21h le week-end - Voici quoi savoir

C’est ce qu’a confirmé la Ville par voie de communiqué, ce vendredi 19 décembre, en marge de la présentation du budget municipal de 2026.

Jointe par courriel, la Ville de Laval soutient que les installations de la ferme, dont l'opération coûte annuellement près de 600 000 $ aux contribuables, présentent « un état avancé de désuétude » et nécessiteraient des « investissements majeurs » afin de répondre aux normes actuelles, notamment en matière de sécurité et de bien-être animal.

« Dans le contexte financier actuel, la Ville a choisi de recentrer ses ressources sur ses services essentiels, dans une optique de gestion responsable des fonds publics », a indiqué à Narcity Québec Carolanne L. Gagnon, conseillères en affaires publiques à la Ville de Laval.

Laval a évalué qu’une reconstruction complète de la ferme, afin de répondre aux normes actuelles, représenterait un investissement de l’ordre de 15 à 20 M$.

La fermeture ne se fera pas du jour au lendemain. Elle devrait s'étaler de façon progressive jusqu'en juin prochain, « en respect du bien-être des animaux ». D'ici là, les bêtes devraient être relocalisées auprès de fermes et refuges spécialisés « afin de leur offrir une suite de vie digne et sécuritaire ».

De plus, la fermeture de la ferme ne devrait pas entrainer de mises à pied du personnel régulier qui y travaille à temps plein.

