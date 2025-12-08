Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Tous les magasins du Québec pourront fermer à 21h le week-end - Voici quoi savoir

Le rêve ou pas de magasiner en pleine soirée un samedi soir? 🧐

Vue du Centre Eaton, à Montréal.

Tous les magasins du Québec pourront profiter d'un projet pilote et fermer à 21h le week-end.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Au grand plaisir de ceux et celles qui ont souvent l'envie de magasiner les soirs de fins de semaine, le gouvernement du Québec vient d'annoncer une mesure qui pourrait changer tes habitudes de magasinage. Bientôt, les commerces non alimentaires de toutes les régions du Québec pourront ouvrir leurs portes jusqu'à 21 h, et ce, sept jours sur sept.

À lire également : 19 trouvailles abordables au Costco qui feront de toi la vedette du « potluck » de Noël

Le ministre délégué à l'Économie et aux PME, Samuel Poulin, a dévoilé ce lundi 9 décembre l'intention du gouvernement d'élargir son projet pilote sur les heures d'ouverture des commerces, déjà en branle depuis quelques semaines à Laval, Gatineau et Saint-Georges-de-Beauce .

Actuellement, le projet pilote permet aux commerces de ces trois régions initiales d'ouvrir leurs portes jusqu'à 20 h les samedis et dimanches. Avec la nouvelle proposition, tous les commerces non alimentaires du Québec pourraient ouvrir de 6 h à 21 h du lundi au dimanche, à l'exception des jours fériés.

Important à noter : cette mesure est entièrement volontaire. Les commerçant.e.s ne seront pas obligé.e.s d'allonger leurs heures d'ouverture s'ils et elles n'ont pas envie d'y adhérer.

La mesure touche les commerces non alimentaires comme les magasins, boutiques, quincailleries, points de vente et marchés. Par contre, les épiceries, pharmacies et certains commerces qui bénéficient déjà d'exemptions ne sont pas visés par ce projet.

Actuellement, le Québec est l'un des seuls endroits en Amérique du Nord à légiférer sur les heures d'ouverture des commerces de son territoire. Les établissements commerciaux doivent fermer à 17 h le samedi et le dimanche.

Pourquoi ce changement maintenant?

Le ministre Poulin justifie cette décision par la nécessité de donner plus de flexibilité aux entrepreneur.e.s québécois.e.s, surtout face à la concurrence de géants du commerce en ligne comme Shein et Temu.

« Il faut s'enlever du chemin des entrepreneurs. Le Québec est le seul endroit en Amérique du Nord à mettre des barrières sur les heures d'ouverture des commerces », a déclaré le ministre.

Le secteur du commerce de détail représente 6 % du PIB québécois et près d'un demi-million d'emplois. Geneviève Hébert, députée de Saint-François, souligne que cette initiative permettra aux détaillant·e·s d'offrir leurs produits selon un horaire plus flexible et adapté à leur réalité.

Malgré l'intention du gouvernement, l'élargissement du programme ne sera pas en vigueur en un claquement de doigts. Un projet de règlement sera publié pour consultation dès le 10 décembre 2025 pour une période de 45 jours. Le public et les parties prenantes pourront commenter la proposition avant qu'elle ne soit officiellement adoptée.

D'ici là, le projet pilote actuel à Gatineau, Laval et Saint-Georges continue de rouler jusqu'à son terme prévu en octobre 2025.

Irais-tu magasiner au centre commercial un samedi ou dimanche soir?

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

