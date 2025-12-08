On sait enfin quand l'immense magasin CANAC de 35M$ ouvre à Laval et c'est bientôt
Tu vas bientôt pouvoir économiser sur les rénos! 🛠️✨
Un peu moins d'un an après la grande annonce, c'est officiel : la toute première quincaillerie CANAC à Laval confirme que tu devrais pouvoir la visiter d'ici la fin de l'hiver! Eh oui, les travaux de construction de la future succursale vont bon train, et tout indique que le magasin ouvrira ses portes en février 2026, selon l'équipe de CANAC qui a déjà commencé à embaucher du personnel.
À lire également : Nouveau Costco à Laval? Voici TOUT ce qu'on sait
Cette ouverture est attendue avec impatience. Malgré ses 35 succursales à travers la province, CANAC n'a toujours aucun emplacement à Montréal ou à Laval. Actuellement, les Lavallois.e.s qui souhaitent profiter des offres du géant de la quincaillerie doivent se rendre jusqu'à Prévost, dans les Laurentides, tandis que les Montréalais.e.s peuvent compter sur les succursales de Saint-Hubert ou de La Prairie, en Montérégie.
Un emplacement stratégique pour la population de Laval et Montréal
C'est à l'angle du boulevard du Curé-Labelle et du boulevard Saint-Elzéar Ouest que CANAC inaugurera sa plus vaste succursale à ce jour. Situé à proximité immédiate des autoroutes 15 et 440, l'emplacement offrira un accès rapide autant aux résident.e.s de Laval qu'à ceux et celles de Montréal.
L'entreprise qualifie ce projet comme le plus important investissement jamais réalisé pour la construction d'un magasin CANAC au Québec, avec une somme dépassant les 35 M$.
Une immense succursale CANAC
Établi sur un immense terrain de 450 000 pi², le complexe comprendra un bâtiment principal de 50 000 pi², dont 30 000 pi² entièrement dédiés à la surface de vente.
« Les Lavallois et les Lavalloises trouveront tous les produits de construction et de rénovation aux meilleurs prix : quincaillerie, plomberie, électricité, outillage, peinture, couvre-planchers, produits de finition, matériaux de construction, produits saisonniers et plus », confirme l'équipe de CANAC.
À cela s'ajouteront un centre jardin intérieur et extérieur de 12 000 pi², une grande cour à bois extérieure, un entrepôt couvert de 41 500 pi² et 250 cases de stationnement, incluant plusieurs bornes de recharge électrique.
Une autre nouveauté dans le Grand Montréal pour 2027
D'ailleurs, ce n'est pas que les Lavallois.e.s qui seront excité.e.s, puisqu'après les ouvertures des succursales de Laval et Magog en 2026, CANAC compte s'installer à Anjou pour 2027, sur l’île de Montréal.