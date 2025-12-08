Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Proxénétisme : Une peine de 8 ans pour Carlos Desjardins

Il a donné son ADN et a été inscrit à vie au registre des délinquants sexuels.

Le créateur de contenu et vedette des réseaux sociaux Carlos Desjardins (carloslefuckboy sur Snapchat).

Carlos Desjardins écope d'une peine de huit ans de prison pour proxénétisme.

Sûreté du Québec, Carlos Desjardins | Facebook
Rédactrice en chef

L'ancienne vedette des réseaux sociaux, Carlos Desjardins est de retour derrière les barreaux, et cette fois pour une durée plus importante. L'homme, qui aura 28 ans ce mois-ci, a écopé d'une peine de huit ans d'emprisonnement après avoir plaidé coupable à six chefs d'accusation, notamment pour voies de fait, agression causant des lésions corporelles, obtention de services sexuels d'un mineur et proxénétisme impliquant une mineure.

À lire également : La police offre 200 000 $ pour retrouver les 2 criminels les plus recherchés du Québec

« Les sentences des tribunaux semblent avoir peu d'effet sur lui », a déclaré le juge Richard Meredith lors du prononcé de la peine au palais de justice de Gatineau, rapporte le Journal de Québec.


Une récidive rapide de « Carlos le fuckboy »

Les faits remontent à 2024. Desjardins venait tout juste de quitter le pénitencier, où il avait purgé une peine de quatre ans et demi pour des infractions similaires, lorsqu'il a ciblé sa nouvelle victime, une adolescente de 17 ans.

Rappelons qu'entre 2016 et 2018, l'ancienne personnalité de Snapchat et Facebook a fait plus d'une quinzaine de victimes, âgées pour la plupart entre 14 et 18 ans. Leurre informatique, extorsion, production de pornographie juvénile : Desjardins utilisait ses réseaux sociaux pour menacer ses victimes. Lorsqu'elles refusaient de lui envoyer des photos intimes, il menaçait de les exposer publiquement et de salir leur réputation.

Sa page Facebook de personnalité publique est toujours accessible, et elle compte, au moment de publier ces lignes, plus 23 000 abonné.e.s. Sa dernière publication, peu avant sa condamnation en 2020, mentionnait : « Page officielle de Carlos Desjardins. Snapchat : carloslefuckboy. We The New Wave! »


Près d'un an d'abus et d'exploitation

« Au début, je croyais que c'était un an d'amour. Mais avec le temps, j'ai réalisé que c'était plutôt un an d'abus », a témoigné la victime au palais de justice de Gatineau, selon le Journal.

Desjardins a d'abord poussé l'adolescente à dénicher des « Sugar Daddy » en ligne. Pendant un mois et demi, elle aurait échangé et sexté avec des clients sans les rencontrer en personne, Desjardins réclamant une partie des profits.

Dès qu'elle a eu 18 ans, il l'a dirigée vers des sites d'escortes. Il l'accompagnait aux rendez-vous, prétextant assurer sa « protection », et lui dictait « quoi dire aux clients afin de maintenir leur intérêt et maximiser l'argent », a-t-il avoué.

Quand l'argent ne rentrait pas assez vite, il devenait « plus froid et abusif ». Carlos Desjardins a admis avoir frappée et étranglée la victime lors de disputes, mais a nié les accusations d'agression sexuelle. Il a blâmé sa consommation de cocaïne.

« Tu as réussi à changer ma mentalité, à me faire croire que ma valeur revenait à un montant d'argent », a déclaré la jeune femme.


Des appels depuis la prison

Même depuis sa cellule, Desjardins aurait contacté la victime à près de 40 reprises en utilisant le téléphone fixe de l'établissement de détention.

« J'avais encore espoir. [...] Je l'ai appelée parce que j'ai du love pour elle », s'est-il défendu en salle d'audience. Il lui aurait dit vouloir former un couple avec elle et se fiancer, tout en tentant de la convaincre de retirer sa plainte.


La sentence de Carlos Desjardins

Arrêté par mandat le 13 décembre 2024, Desjardins est demeuré détenu tout au long des procédures. Son avocate ayant obtenu l'autorisation de cesser d'occuper le dossier en octobre 2025, il s'est représenté seul lors du prononcé de la peine.

En plus de sa peine d'emprisonnement, réduite à 6 ans, 8 mois et 15 jours grâce à un crédit de 469 jours de détention provisoire, Desjardins est désormais inscrit au registre des délinquants sexuels à vie. Il fait également l'objet d'une ordonnance de non-contact de six ans et d'une interdiction de posséder des armes à feu pendant dix ans.


D'autres victimes possibles

Lors de son arrestation en décembre dernier, l'enquête menée par L'Escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme Ouest suggérait que Carlos Desjardins pourrait avoir fait d'autres victimes, non seulement au Québec, mais également dans d'autres provinces canadiennes. Il aurait utilisé le pseudonyme « Jayson Orellana » lors de ses échanges avec ses victimes potentielles.

« Toute personne qui aurait de l’information sur Carlos Desjardins ou ses agissements est invitée à communiquer, en toute confidentialité, avec la Centrale d’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264 », précisent les autorités.

From Your Site Articles
carlos desjardinsdylan demers
QuébecCanadaNouvelles
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

Cette maison à vendre au Québec est moins de 60 000 $ et tu vas être surpris de l'intérieur

Il ne faut JAMAIS se fier aux apparences! 😍

LASSO Montréal 2026 dévoile 2 têtes d'affiche et les journées de festival changent ENFIN

Les billets sont bientôt en vente. YEEEEEEEHAW!

Cette île de rêve aux eaux turquoise est à 5 h 30 de Montréal et les vols sont abordables

Sors ta « bucket list » de vacances 2026.

Ce beau petit village au Québec apparait dans un film de Noël et on comprend pourquoi

Le « road trip » de rêve pour les fans de Noël!

Grève chez Air Transat : Des vols seront annulés dès aujourd’hui

Ça concerne autant les vols à partir du Québec que les retours.

Tous les magasins du Québec pourront fermer à 21h le week-end - Voici quoi savoir

Le rêve ou pas de magasiner en pleine soirée un samedi soir? 🧐

Allocation canadienne pour enfants : Jusqu'à 666 $ sont versés aux Québécois cette semaine

Un versement qui tombe pile pour les fêtes! 🎁

11 restaurants à Montréal où tu peux manger GRATUITEMENT ou avoir un bon rabais à ta fête

S'il y a bien une journée où tu ne devrais pas payer, c'est à ta fête!

On sait enfin quand l'immense magasin CANAC de 35M$ ouvre à Laval et c'est bientôt

Tu vas bientôt pouvoir économiser sur les rénos! 🛠️✨

Voici où se classe la cuisine canadienne parmi les 100 meilleures au monde en 2025

Et les restos les plus reconnus!