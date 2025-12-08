Proxénétisme : Une peine de 8 ans pour Carlos Desjardins
Il a donné son ADN et a été inscrit à vie au registre des délinquants sexuels.
L'ancienne vedette des réseaux sociaux, Carlos Desjardins est de retour derrière les barreaux, et cette fois pour une durée plus importante. L'homme, qui aura 28 ans ce mois-ci, a écopé d'une peine de huit ans d'emprisonnement après avoir plaidé coupable à six chefs d'accusation, notamment pour voies de fait, agression causant des lésions corporelles, obtention de services sexuels d'un mineur et proxénétisme impliquant une mineure.
À lire également : La police offre 200 000 $ pour retrouver les 2 criminels les plus recherchés du Québec
« Les sentences des tribunaux semblent avoir peu d'effet sur lui », a déclaré le juge Richard Meredith lors du prononcé de la peine au palais de justice de Gatineau, rapporte le Journal de Québec.
Une récidive rapide de « Carlos le fuckboy »
Les faits remontent à 2024. Desjardins venait tout juste de quitter le pénitencier, où il avait purgé une peine de quatre ans et demi pour des infractions similaires, lorsqu'il a ciblé sa nouvelle victime, une adolescente de 17 ans.
Rappelons qu'entre 2016 et 2018, l'ancienne personnalité de Snapchat et Facebook a fait plus d'une quinzaine de victimes, âgées pour la plupart entre 14 et 18 ans. Leurre informatique, extorsion, production de pornographie juvénile : Desjardins utilisait ses réseaux sociaux pour menacer ses victimes. Lorsqu'elles refusaient de lui envoyer des photos intimes, il menaçait de les exposer publiquement et de salir leur réputation.
Sa page Facebook de personnalité publique est toujours accessible, et elle compte, au moment de publier ces lignes, plus 23 000 abonné.e.s. Sa dernière publication, peu avant sa condamnation en 2020, mentionnait : « Page officielle de Carlos Desjardins. Snapchat : carloslefuckboy. We The New Wave! »
Près d'un an d'abus et d'exploitation
« Au début, je croyais que c'était un an d'amour. Mais avec le temps, j'ai réalisé que c'était plutôt un an d'abus », a témoigné la victime au palais de justice de Gatineau, selon le Journal.
Desjardins a d'abord poussé l'adolescente à dénicher des « Sugar Daddy » en ligne. Pendant un mois et demi, elle aurait échangé et sexté avec des clients sans les rencontrer en personne, Desjardins réclamant une partie des profits.
Dès qu'elle a eu 18 ans, il l'a dirigée vers des sites d'escortes. Il l'accompagnait aux rendez-vous, prétextant assurer sa « protection », et lui dictait « quoi dire aux clients afin de maintenir leur intérêt et maximiser l'argent », a-t-il avoué.
Quand l'argent ne rentrait pas assez vite, il devenait « plus froid et abusif ». Carlos Desjardins a admis avoir frappée et étranglée la victime lors de disputes, mais a nié les accusations d'agression sexuelle. Il a blâmé sa consommation de cocaïne.
« Tu as réussi à changer ma mentalité, à me faire croire que ma valeur revenait à un montant d'argent », a déclaré la jeune femme.
Des appels depuis la prison
Même depuis sa cellule, Desjardins aurait contacté la victime à près de 40 reprises en utilisant le téléphone fixe de l'établissement de détention.
« J'avais encore espoir. [...] Je l'ai appelée parce que j'ai du love pour elle », s'est-il défendu en salle d'audience. Il lui aurait dit vouloir former un couple avec elle et se fiancer, tout en tentant de la convaincre de retirer sa plainte.
La sentence de Carlos Desjardins
Arrêté par mandat le 13 décembre 2024, Desjardins est demeuré détenu tout au long des procédures. Son avocate ayant obtenu l'autorisation de cesser d'occuper le dossier en octobre 2025, il s'est représenté seul lors du prononcé de la peine.
En plus de sa peine d'emprisonnement, réduite à 6 ans, 8 mois et 15 jours grâce à un crédit de 469 jours de détention provisoire, Desjardins est désormais inscrit au registre des délinquants sexuels à vie. Il fait également l'objet d'une ordonnance de non-contact de six ans et d'une interdiction de posséder des armes à feu pendant dix ans.
D'autres victimes possibles
Lors de son arrestation en décembre dernier, l'enquête menée par L'Escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme Ouest suggérait que Carlos Desjardins pourrait avoir fait d'autres victimes, non seulement au Québec, mais également dans d'autres provinces canadiennes. Il aurait utilisé le pseudonyme « Jayson Orellana » lors de ses échanges avec ses victimes potentielles.
« Toute personne qui aurait de l’information sur Carlos Desjardins ou ses agissements est invitée à communiquer, en toute confidentialité, avec la Centrale d’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264 », précisent les autorités.
- Carlos Desjardins condamné à 4 ans et demi de prison ›
- Dylan Demers témoigne à son procès et nie certaines allégations ›
- Nouvelle arrestation de Carlos Desjardins pour plusieurs accusations dont proxénétisme ›
- Tout ce que tu veux savoir sur le procès de Dylan Demers en cours actuellement ›
- Dylan Demers est coupable de production et de distribution de pornographie juvénile ›