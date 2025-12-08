Grève chez Air Transat : Des vols seront annulés dès aujourd’hui
Ça concerne autant les vols à partir du Québec que les retours.
Aux prises avec un préavis de grève de 72 h de la part de son syndicat des pilotes, Air Transat a annoncé qu’elle amorcera progressivement l’annulation de ses vols dès ce lundi 8 décembre, en vue du possible débrayage prévu à partir de ce mercredi 10 décembre. On fait le point.
À lire également : Cette île de rêve aux eaux turquoise est à 5 h 30 de Montréal et les vols sont abordables
« Ce préavis [de 72 h] nous contraint à déployer un plan d’action incluant l’arrêt progressif et ordonné de nos opérations », indique la compagnie aérienne québécoise, sur son site Web.
Le syndicat a informé Air Transat de ce préavis de grève le 7 décembre, signifiant que le débrayage pourrait « être formellement déclenchée le 10 décembre et que nos opérations aériennes seront perturbées jusqu’à ce qu’une entente soit conclue ».
Air Transat est claire : si tu voyages d’ici le 12 décembre inclusivement, tes plans de voyage « pourraient être impactés ».
En cas d’annulation de vol, l’entreprise dont le siège social est à Montréal dit qu’elle va soutenir sa clientèle pour revenir à son point d’origine.
Air Transat peut notamment offrir un nouveau billet sur le prochain vol disponible dans les 48 heures ou rembourser toute portion inutilisée du voyage. Si la solution proposée ne convient pas, les voyageurs et voyageuses peuvent demander un remboursement complet de la portion inutilisée.
Pour celles et ceux qui sont en forfait et dont le séjour doit être prolongé, Transat couvre les frais additionnels. Par contre, les pertes liées à des activités ou services achetés auprès d’un fournisseur tiers ne sont pas remboursées.
D’autres informations clés en ce qui concerne les différentes politiques de remboursement et de modification sont également disponibles sur le site internet de la compagnie.
À noter qu’Air Transat aidera en priorité « les personnes déjà en déplacement ou dont le retour est imminent ».
- J’ai testé la nouvelle compagnie aérienne « low-cost » qui fait Montréal-Paris pour 236 $ ›
- Cette populaire compagnie aérienne canadienne est classée 2e meilleure au monde en 2025 ›
- Voici LA compagnie aérienne canadienne qui propose la meilleure classe économique au monde ›
- Les pilotes d'Air Transat ont voté pour une grève ce mois-ci et voici quoi savoir ›