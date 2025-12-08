Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Grève chez Air Transat : Des vols seront annulés dès aujourd’hui

Ça concerne autant les vols à partir du Québec que les retours.

Une avion d'Air Transat sur le tarmac d'un aéroport.

En raison d'une possible grève imminente, des vols d'Air Transat seront annulés dès aujourd'hui.

Jeff Whyte | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Aux prises avec un préavis de grève de 72 h de la part de son syndicat des pilotes, Air Transat a annoncé qu’elle amorcera progressivement l’annulation de ses vols dès ce lundi 8 décembre, en vue du possible débrayage prévu à partir de ce mercredi 10 décembre. On fait le point.

À lire également : Cette île de rêve aux eaux turquoise est à 5 h 30 de Montréal et les vols sont abordables

« Ce préavis [de 72 h] nous contraint à déployer un plan d’action incluant l’arrêt progressif et ordonné de nos opérations », indique la compagnie aérienne québécoise, sur son site Web.

Le syndicat a informé Air Transat de ce préavis de grève le 7 décembre, signifiant que le débrayage pourrait « être formellement déclenchée le 10 décembre et que nos opérations aériennes seront perturbées jusqu’à ce qu’une entente soit conclue ».

Air Transat est claire : si tu voyages d’ici le 12 décembre inclusivement, tes plans de voyage « pourraient être impactés ».

En cas d’annulation de vol, l’entreprise dont le siège social est à Montréal dit qu’elle va soutenir sa clientèle pour revenir à son point d’origine.

Air Transat peut notamment offrir un nouveau billet sur le prochain vol disponible dans les 48 heures ou rembourser toute portion inutilisée du voyage. Si la solution proposée ne convient pas, les voyageurs et voyageuses peuvent demander un remboursement complet de la portion inutilisée.

Pour celles et ceux qui sont en forfait et dont le séjour doit être prolongé, Transat couvre les frais additionnels. Par contre, les pertes liées à des activités ou services achetés auprès d’un fournisseur tiers ne sont pas remboursées.

D’autres informations clés en ce qui concerne les différentes politiques de remboursement et de modification sont également disponibles sur le site internet de la compagnie.

À noter qu’Air Transat aidera en priorité « les personnes déjà en déplacement ou dont le retour est imminent ».

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

