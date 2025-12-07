Ce beau petit village au Québec apparait dans un film de Noël et on comprend pourquoi
Le « road trip » de rêve pour les fans de Noël!
Si tu adores l'hiver au Québec, les voyages en voiture et les films romantiques de Noël, sache qu'il y a une petite ville en Estrie qui déborde de charme et qui allie ces deux intérêts. Niché dans le comté de Brome, c’est un village pittoresque qui a servi de lieu de tournage pour un récit des Fêtes, et c'est la destination idéale pour une escapade hivernale.
À lire également : Cette petite ville en Ontario parait dans près de 30 films de Noël et ça vaut le road trip
Pour un roadtrip féérique dans la Belle Province, prends la direction de Knowlton, situé dans le territoire de la ville de Lac-Brome. C'est là que Christmas Ever After ou Deux cœurs à Noël en français (qui a la note très respectable de 6,1/10 sur IMDb) a été filmé avant sa sortie officielle en 2020.
Là-bas, c'est un petit train de vie tranquille qui t'attend, alors que tu pourras profiter de ta visite pour te balader à travers les rues enchanteresses de la région. Entre les maisons anciennes, les belles églises et les bâtiments patrimoniaux, ne manque pas de t'arrêter à l'adorable librairie Livres Lac-Brome, de faire un tour dans une boutique d'antiquités comme Antiquité Lebel Objet, ou encore de passer par un petit café comme le Caron & Frères.
Les fans d'activités extérieures peuvent romantiser leur passage en profitant d'une des patinoires des environs, ou encore opter pour du ski de fond et de la raquette à la Plage Douglass, par exemple.
Et pour les foodies? Il est bon de savoir que le lac Brome est connu pour son fameux canard; ainsi, Knowlton offre des restos, cafés, microbrasseries et auberges où l’on peut bien manger. L'Auberge Knowlton est d'ailleurs l'une des adresses à mettre sur ta bucketlist avec son Bistro Le Relais, où tu peux expérimenter le canard sous plusieurs formes, comme en burger, en saucisse ou en cuisse confite.
Pour en savoir plus sur l'histoire des lieux, visite le Musée Lac-Brome et découvre le circuit patrimonial qui retrace l’histoire et l’architecture de Knowlton.
Entre les nuits dans des auberges bucoliques, les matinées à explorer les environs et les après-midi tranquilles dans un café, tu devrais trouver le rythme de petit village qui fait rêver dans les films de Noël à l'eau de rose.
Site Internet de Knowlton Québec
- Ce village 100 % Noël près de Québec est digne du film « Le Grincheux » ›
- Cette petite ville à 2h30 de Montréal se transforme en village de Noël digne de Hallmark ›
- Tu peux visiter cette petite ville digne d'un conte de Noël en train à partir du Québec ›
- Cette petite ville en Ontario parait dans près de 30 films de Noël et ça vaut le road trip ›
- Cette jolie petite ville à 3 h de Montréal est (littéralement) digne d'un film de Noël ›
- 8 petites villes au Québec qui deviennent de vrais « Winter Wonderland » en hiver ›