Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Ce beau petit village au Québec apparait dans un film de Noël et on comprend pourquoi

Le « road trip » de rêve pour les fans de Noël!

Un trio à Knowlton. Droite : Des décorations de Noël à Knowlton au Québec.

Ce beau petit village au Québec apparait dans un film de Noël.

@mcloutier25 | Instagram, @mellliie | Instagram
Éditrice Junior

Si tu adores l'hiver au Québec, les voyages en voiture et les films romantiques de Noël, sache qu'il y a une petite ville en Estrie qui déborde de charme et qui allie ces deux intérêts. Niché dans le comté de Brome, c’est un village pittoresque qui a servi de lieu de tournage pour un récit des Fêtes, et c'est la destination idéale pour une escapade hivernale.

À lire également : Cette petite ville en Ontario parait dans près de 30 films de Noël et ça vaut le road trip

Pour un roadtrip féérique dans la Belle Province, prends la direction de Knowlton, situé dans le territoire de la ville de Lac-Brome. C'est là que Christmas Ever After ou Deux cœurs à Noël en français (qui a la note très respectable de 6,1/10 sur IMDb) a été filmé avant sa sortie officielle en 2020.

Là-bas, c'est un petit train de vie tranquille qui t'attend, alors que tu pourras profiter de ta visite pour te balader à travers les rues enchanteresses de la région. Entre les maisons anciennes, les belles églises et les bâtiments patrimoniaux, ne manque pas de t'arrêter à l'adorable librairie Livres Lac-Brome, de faire un tour dans une boutique d'antiquités comme Antiquité Lebel Objet, ou encore de passer par un petit café comme le Caron & Frères.

Les fans d'activités extérieures peuvent romantiser leur passage en profitant d'une des patinoires des environs, ou encore opter pour du ski de fond et de la raquette à la Plage Douglass, par exemple.

Et pour les foodies? Il est bon de savoir que le lac Brome est connu pour son fameux canard; ainsi, Knowlton offre des restos, cafés, microbrasseries et auberges où l’on peut bien manger. L'Auberge Knowlton est d'ailleurs l'une des adresses à mettre sur ta bucketlist avec son Bistro Le Relais, où tu peux expérimenter le canard sous plusieurs formes, comme en burger, en saucisse ou en cuisse confite.

Pour en savoir plus sur l'histoire des lieux, visite le Musée Lac-Brome et découvre le circuit patrimonial qui retrace l’histoire et l’architecture de Knowlton.

Entre les nuits dans des auberges bucoliques, les matinées à explorer les environs et les après-midi tranquilles dans un café, tu devrais trouver le rythme de petit village qui fait rêver dans les films de Noël à l'eau de rose.

Site Internet de Knowlton Québec

From Your Site Articles
petites villes au québecvillages au québecvillage de noëlroad trip au québecquoi faire l'hiver au québecvoyage au québec
QuébecCanadaVoyage
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

14 trouvailles à moins de 20 $ chez Walmart pour de parfaits cadeaux de Noël à petits prix

Des idées de cadeaux originales, festives et pas chères! 🎁✨

19 trouvailles abordables au Costco qui feront de toi la vedette du « potluck » de Noël

Entrées, plats principaux, desserts : tu ne manqueras pas d’options! 🙌

Cette ville québécoise brille dans le top des meilleurs endroits au monde pour Noël

On n'a rien à envier au reste du monde! 😍🎄

Augmentation de salaire : les 5 emplois avec les plus grosses hausses en 2026 sont révélés

Ton job fait-il partie de la liste?

Ce parcours rempli d'immenses structures illuminées est totalement GRATUIT à Laval

Non, ce n'est pas Festilumi ✨👀

Cette maison à vendre au Québec est moins de 60 000 $ et tu vas être surpris de l'intérieur

Il ne faut JAMAIS se fier aux apparences! 😍