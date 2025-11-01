Tu peux visiter cette petite ville digne d'un conte de Noël en train à partir du Québec
Un village « cosy » digne d'un film Hallmark!
À quelques heures de voyage en train seulement du Québec, une petite ville de l'Ontario devient un décor de carte postale dès que la neige tombe. Cette petite ville charmante, posée sur les rives de la rivière Thames, brille de mille feux et dégage une atmosphère féérique qui te fera croire que tu viens de traverser un portail vers un film de Noël.
À lire également : 8 petites villes au Québec qui deviennent de vrais « Winter Wonderland » en hiver
Surnommée The Stonetown pour ses bâtiments en calcaire, St. Marys séduit avec ses façades historiques et son ambiance d’antan. Et si tu as envie de te sentir comme dans un conte de Noël, sache que, dès novembre, ses rues s’illuminent avec plusieurs activités festives.
Ainsi, en plus des environs pittoresques, des petites boutiques et du paysage qui rappelle ceux de certaines parties de l'Europe, tu peux découvrir le WinterLights Festival, une célébration magique qui réunit plus de 100 installations lumineuses colorées au Milt Dunnell Field.
Tu peux t’y promener à pied ou en voiture entre 17 h et 23 h, du 14 novembre 2025 au 1er janvier 2026, et croiser au passage un père Noël souriant qui salue les visiteurs et visiteuses.
Les 5 et 6 décembre, le WinterLights Night Market t'invite à te balader entre les kiosques d’artisans locaux, où tu pourras magasiner des créations uniques, te réchauffer près du feu de camp, savourer des s’mores grillés et même faire un tour gratuit en calèche. Le tout accompagné de camions de rue gourmands et d’une ambiance aussi lumineuse que conviviale.
La magie se poursuit à travers la ville avec le Holiday Light Tour Map, un parcours qui te guide vers les plus belles maisons décorées de St. Marys. À partir du 28 novembre, tu pourras te procurer le plan en ligne ou en version papier au musée, à la bibliothèque ou dans plusieurs autres points locaux. Les maisons resteront illuminées tous les soirs jusqu’au 1er janvier 2026, transformant chaque coin de rue en scène de Noël scintillante.
Ainsi, en montant à bord de VIA Rail, tu peux rejoindre St. Marys depuis plusieurs villes du Québec, en passant par Toronto. Le trajet t’amène directement au cœur du centre-ville, à deux pas des cafés chaleureux, des petits commerces locaux et des restaurants accueillants, comme le Social Thirty-One ou le Gilly’s Pubhouse.
Entre les lumières, les marchés et la douceur de l’hiver, cette destination t’offre une escapade pleine de charme, parfaite pour plonger dans la magie des Fêtes. Un vrai Winter Wonderland canadien où le temps semble s’arrêter, juste le temps de rêver un peu.
Voyage en train vers St. Marys en Ontario
Prix du billet de train : À partir de 93 $ depuis la gare de Dorval à Montréal, le coût varie selon les gares et les dates de départ