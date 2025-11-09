Cette ville du Québec devient un lieu féérique en hiver et tu peux la visiter en train
Pour une escapade digne d'un conte de Noël. ✨🎄
Au Québec, il a une ville qui devient une véritable scène de film Hallmark lorsque l'hiver arrive. Avec ses rues pavées qui scintillent sous la neige, ses façades de pierre qui se parent de guirlandes, c'est une destination prisée à ne pas négliger. Et si on ajoute qu’il est possible de t’y rendre lors d'un voyage en train, confortablement installé.e avec une boisson chaude entre les mains pendant que les paysages enneigés défilent par la fenêtre, tu commences probablement à t’y imaginer déjà.
Pour une escapade hivernale qui mêle charme, détente et féérie, la ville de Québec est tout indiquée. Dès le mois de novembre, la capitale se transforme en véritable décor de conte, avec ses rues animées, son architecture d’un autre temps et l’imposant Château Frontenac qui domine le fleuve.
Le Vieux-Québec, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, devient encore plus magique sous un manteau de neige blanche. Les pavés craquent sous les pas, les flocons s’accumulent sur les toits des bâtiments centenaires, et les cafés débordent de chaleur et d’arômes de chocolat chaud. À seulement quelques minutes du centre-ville, la chute Montmorency se transforme en une sculpture de glace impressionnante, haute de plus de 80 mètres, qui attire autant les amateurs de photo que les curieux en quête de frissons.
Les marchés de Noël s’installent, les kiosques débordent de produits d’ici et d’Europe, et des activités festives animent les quartiers du matin jusqu’à la tombée du jour. Le Marché de Noël allemand est sans contredit un incontournable, mais la patinoire de la place d’Youville, qui ouvre dès la mi-novembre, mérite aussi le détour. Entre les musiques festives, les guirlandes suspendues et même une discothèque sur glace, difficile de ne pas se laisser emporter par l’ambiance. Et pour les plus aventureux, la glissade de la terrasse Dufferin offre une descente à plus de 70 km/h avec une vue imprenable sur le fleuve : un classique à (re)vivre chaque année.
Le plus beau dans tout ça? Pas besoin de voiture. Le train t’amène directement au cœur de la ville, à quelques pas des principales attractions. Et entre deux promenades, tu pourras te réchauffer dans l’un des restaurants réputés de la capitale (on pense notamment à Tonino, un vrai bijou italien où les places partent vite, alors pense à réserver plusieurs semaines d’avance).
Avec ses ruelles historiques, ses lumières, ses saveurs et ses activités uniques, Québec en hiver, c’est un peu comme plonger dans une boule à neige grandeur nature.
La ville de Québec
Prix du billet de train : À partir de 43 $ pour le trajet Montréal-Québec avec VIA Rail