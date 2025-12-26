Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Amazon a vendu ce test ADN + de 4000x en 1 mois et il est à 52% de rabais pour le Boxing Day

Il est temps d'explorer tes origines... à petit prix!

Un collant Amazon Prime sur une boite de livraison.

Boxing Day 2025 : Ce test ADN est à 52 % de rabais sur Amazon.

Dennizn | Dreamstime
Éditrice Junior

Si tu cherchais une idée différente à surveiller pendant le Boxing Day sur Amazon Canada, ce kit de test ADN pourrait bien sortir du lot. Le AncestryDNA + Traits est présentement offert avec un rabais de 52 %, ce qui fait passer son prix de 154 $ à 74 $. Un moment intéressant pour essayer ce type de test à moindre coût ou pour offrir une trouvaille qui sort de l’ordinaire.

À lire également : Canadian Tire fait un gros solde du Boxing Day avec des rabais qui dépassent les 450 $

Au-delà de la simple curiosité, ce test permet d’obtenir une analyse détaillée de ses origines, couvrant plus de 2 600 régions dans le monde. Les résultats donnent un aperçu plus précis de l’héritage ethnique et peuvent aussi révéler des liens génétiques avec d’autres personnes déjà inscrites sur la plateforme.

Kit de test g\u00e9n\u00e9tique AncestryDNA + Traits en rabais pour le Boxing Day sur Amazon Canada.

Kit de test génétique AncestryDNA + Traits en rabais pour le Boxing Day sur Amazon Canada.
Amazon Canada

La version ADN + Traits ajoute une dimension supplémentaire en explorant plus de 40 traits génétiques. On y retrouve des informations liées à l’apparence, aux sens, à certaines préférences alimentaires et à d’autres caractéristiques personnelles, offrant un regard différent sur l’influence des gènes au quotidien.

Le processus se veut simple et accessible, même pour celles et ceux qui n’ont jamais utilisé ce type de service. Après l’activation en ligne, il suffit de fournir un échantillon de salive et de le retourner dans l’enveloppe prépayée. Les résultats sont ensuite consultables en ligne, généralement après six à huit semaines, dans un format interactif facile à comprendre.

La question de la confidentialité est aussi prise en compte. AncestryDNA mise sur des mesures de sécurité et des outils de contrôle permettant de gérer ses données personnelles. Il est toutefois bon de savoir que certaines fonctionnalités peuvent nécessiter un abonnement, selon l’expérience recherchée.

Avec une note moyenne de 4,4 étoiles sur 5 basée sur plus de 1 100 avis, ce kit continue de susciter l’intérêt auprès de nombreuses personnes. À 74 $ pour le Boxing Day, il devient nettement plus accessible pour quiconque souhaite explorer son ADN sans payer le plein prix.

Kit de test génétique AncestryDNA + Traits sur Amazon Canada

Prix régulier : 154 $

Prix en rabais : 74 $

Rabais : -52 %

C'est ici pour acheter le produit sur le site d'Amazon Canada

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.

