Cette déco des Fêtes est dans les «meilleurs vendeurs» d'Amazon et elle est à 32% de rabais

La section des meilleures ventes sur le site d'Amazon Canada devient festive avec l'arrivée du temps des Fêtes, et un article se démarque en ce moment pour celles et ceux qui veulent donner une touche naturelle à leur maison sans se casser la tête. Une guirlande de cèdre de neuf pieds, faite de plastique de qualité supérieure, attire l’attention et elle est même en rabais de 32 % au moment d'écrire ces lignes.
Avec ses 240 branches et 1 200 pointes, cette guirlande reproduit la texture et la densité du vrai cèdre. Son vert en deux tons, allant du foncé à un effet plus clair à la pointe, imite le feuillage naturel d’un arbre fraîchement coupé. Sous la lumière du jour ou accompagnée de petites lumières, elle offre un effet plutôt réaliste, mais sans entretien.
Côté conception, la guirlande est faite en plastique PE résistant aux UV, décrite comme propre et inodore. Si une légère odeur est présente à l’ouverture, il suffirait de l’aérer un peu pour qu’elle disparaisse complètement.
L’un de ses plus grands atouts? Sa flexibilité. Chaque branche est soutenue par un noyau en fil de fer qui te permet de la plier, d’enrouler ou de draper la guirlande autour d’une rampe, d’une cheminée ou d’un cadre de porte sans outils. Elle se marie parfaitement avec des rubans ou des ornements pour créer une déco personnalisée digne d’un tableau Pinterest.
Et contrairement aux branches naturelles, aucun désordre à prévoir : pas d’aiguilles qui tombent, pas de sève collante, et une durabilité qui te permettra de la ressortir année après année. Une fois la saison terminée, il suffit de la ranger à plat ou suspendue pour préserver son volume.
Offerte à 27,96 $ plutôt que 41,19 $, la guirlande de cèdre FAJUNZH coche toutes les cases : réaliste, pratique, réutilisable et parfaite pour celles et ceux qui veulent une déco élégante sans effort.
