Sommaire

Cette déco des Fêtes est dans les «meilleurs vendeurs» d'Amazon et elle est à 32% de rabais

Il n'est jamais trop tôt pour les décos des Fêtes!

La façade d'un bâtiment Amazon.

Cette décoration des Fêtes sur Amazon est un « meilleur vendeur » et on comprend pourquoi.

KKfotostock | Dreamstime
Éditrice Junior

La section des meilleures ventes sur le site d'Amazon Canada devient festive avec l'arrivée du temps des Fêtes, et un article se démarque en ce moment pour celles et ceux qui veulent donner une touche naturelle à leur maison sans se casser la tête. Une guirlande de cèdre de neuf pieds, faite de plastique de qualité supérieure, attire l’attention et elle est même en rabais de 32 % au moment d'écrire ces lignes.

À lire également : Costco vend un ÉNORME calendrier de l’avent de 5 pieds et attends de voir le prix

Avec ses 240 branches et 1 200 pointes, cette guirlande reproduit la texture et la densité du vrai cèdre. Son vert en deux tons, allant du foncé à un effet plus clair à la pointe, imite le feuillage naturel d’un arbre fraîchement coupé. Sous la lumière du jour ou accompagnée de petites lumières, elle offre un effet plutôt réaliste, mais sans entretien.


La guirlande de c\u00e8dre FAJUNZH sur Amazon.

La guirlande de cèdre FAJUNZH.
Amazon

Côté conception, la guirlande est faite en plastique PE résistant aux UV, décrite comme propre et inodore. Si une légère odeur est présente à l’ouverture, il suffirait de l’aérer un peu pour qu’elle disparaisse complètement.

L’un de ses plus grands atouts? Sa flexibilité. Chaque branche est soutenue par un noyau en fil de fer qui te permet de la plier, d’enrouler ou de draper la guirlande autour d’une rampe, d’une cheminée ou d’un cadre de porte sans outils. Elle se marie parfaitement avec des rubans ou des ornements pour créer une déco personnalisée digne d’un tableau Pinterest.

Et contrairement aux branches naturelles, aucun désordre à prévoir : pas d’aiguilles qui tombent, pas de sève collante, et une durabilité qui te permettra de la ressortir année après année. Une fois la saison terminée, il suffit de la ranger à plat ou suspendue pour préserver son volume.

Offerte à 27,96 $ plutôt que 41,19 $, la guirlande de cèdre FAJUNZH coche toutes les cases : réaliste, pratique, réutilisable et parfaite pour celles et ceux qui veulent une déco élégante sans effort.

Guirlande de cèdre à vendre sur Amazon

Prix régulier : 41,19 $

Prix en rabais : 27,96 $

Rabais : 13,23 $

C'est ici pour acheter le produit sur le site d'Amazon Canada


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.


Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

