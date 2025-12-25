Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Rentrée télé de l’hiver 2026 : Voici la programmation de tes émissions québécoises préfs

Il y a plusieurs nouveautés particulièrement intéressantes. 👀✨

La saison 4 de STAT sur ICI Télé. Droite : La saison 4 d'Indéfendable sur TVA.

Rentrée télé de l’hiver 2026 : Voici la programmation et l'horaire des séries et émissions québécoises.

@ici.stat | Instagram, @indefendable.tva | Instagram
Rédactrice en chef

Qu’on adore ou qu’on déteste l’hiver, ça reste la meilleure saison pour binge-watcher nos séries et émissions de télé québécoises préférées. Et pour l’année 2026, la programmation ne déçoit pas. Que tu préfères les options d’ICI Radio-Canada Télé, de TVA, de Noovo ou de Crave, nos rendez-vous favoris comme Big Brother Célébrités, STAT, Indéfendable, Tout le monde en parle, La Voix et L’amour est dans le pré reprennent du service dès janvier, de quoi adoucir le retour à la réalité après les Fêtes.

À lire également : La téléréalité « Les Traîtres » recrute des candidats du public : voici quoi savoir

D’ailleurs, en plus des chouchous qui reviennent, tu pourras écouter des nouveautés prometteuses comme Sucré givré, Indomptables, Nuls en chef ou Facteur A. Puis, ce printemps, tu découvriras aussi la nouvelle téléréalité Hors réseau : L’expérience. Parlant de téléréalités, Aller simple : La téléréalité, la nouveauté de 2025 qui nous en a mis plein les yeux, sera de retour cet hiver, et Les Traîtres, saison 3, arrivera par la suite, au printemps.

Il te faudra être stratégique, parce qu’il y a plusieurs conflits de plages horaires parmi nos shows préférés. Sors ton calendrier : tu as tout un agenda télé à planifier, surtout pour les émissions qui n’offrent pas de rediffusion.

Voici la liste des émissions et séries québécoises les plus attendues du début de 2026, en ordre selon leur retour en ondes.


Janvier 2026

OD : Construction Double | Noovo et Crave

Sur Crave dès le 4 janvier.

Dès le 4 janvier, à 18 h 30 sur Noovo


Indéfendable, saison 4 | TVA

Quand : Du lundi au jeudi à 19 h, dès le 5 janvier


Antigang | ICI Radio-Canada Télé

Quand : Du lundi au jeudi à 19 h, dès le 5 janvier


Nouveauté : Sucré givré | TVA

Quand : Du lundi au mercredi à 19 h 30, dès le 5 janvier


Un souper presque parfait | Noovo

Quand : Du lundi au vendredi à 19 h 30, dès le 5 janvier


DUMAS, saison 2 | ICI Radio-Canada Télé

Quand : Les lundis à 20 h, dès le 5 janvier


Les Armes, saison 2 | TVA

Quand : Les lundis à 20 h, dès le 5 janvier


Aller simple : La téléréalité, saison 2 | Noovo

Quand : Les lundis à 21 h, dès le 5 janvier


Dernière seconde | TVA

Quand : Les lundis à 21 h, dès le 5 janvier


Emprises | ICI Radio-Canada Télé

Quand : Les lundis à 21 h, dès le 5 janvier


STAT, saison 4 | ICI Radio-Canada Télé

Quand : Les mardis à 20 h, dès le 6 janvier


Alertes, saison 6 | TVA

Quand : Les mardis à 20 h, dès le 6 janvier


Mea Culpa | ICI Radio-Canada Télé

Quand : Les mardis à 21 h, dès le 6 janvier


Nouveauté : Indomptables | TVA

Quand : Les mercredis à 20 h, dès le 7 janvier


Nouveauté : Nuls en chef | Noovo

Quand : Les mercredis à 20 h, dès le 7 janvier


Doute raisonnable, saison 5 | ICI Radio-Canada Télé

Quand : Les mercredis à 21 h, dès le 7 janvier


Infoman, saison 26 | ICI Radio-Canada Télé

Quand : Les jeudis à 19 h 30, dès le 8 janvier


L'amour est dans le pré, saison 14 | Noovo

Quand : Les jeudis à 20 h, dès le 8 janvier


Zénith, saison 4 | ICI Radio-Canada Télé

Quand : Les jeudis à 20 h, dès le 8 janvier


Incroyables!, saison 2 | ICI Radio-Canada Télé

Quand : Les vendredis à 20 h, dès le 9 janvier


En direct de l'univers, saison 17 | ICI Radio-Canada Télé

Quand : Les samedis à 19 h, dès le 10 janvier


Nouveauté : Facteur A | ICI Radio-Canada Télé

Quand : Les samedis à 20 h, dès le 10 janvier


Big Brother Célébrités | Noovo

Quand : Les dimanches à 18 h 30 dès le 11 janvier, du lundi au jeudi à 19 h 30, dès le 12 janvier


Tout le monde en parle | ICI Radio-Canada Télé

Quand : Les dimanches à 20 h, dès le 11 janvier


La voix, saison 11 | TVA

Quand : Les dimanches à 19 h 30, dès le 18 janvier


Février 2026

Lysandre + Claude | Crave


Printemps 2026

Hors réseau : L'expérience | Crave

Les Traîtres | Noovo

Gala Les Olivier | 27e édition

Adaptation québécoise de 24 in 24: Last Chef Standing | TVA

tout le monde en parle émissions québécoises big brother célébrités amour est dans le pré star académie
Québec Canada Divertissement
  Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

