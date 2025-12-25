Rentrée télé de l’hiver 2026 : Voici la programmation de tes émissions québécoises préfs
Il y a plusieurs nouveautés particulièrement intéressantes. 👀✨
Qu’on adore ou qu’on déteste l’hiver, ça reste la meilleure saison pour binge-watcher nos séries et émissions de télé québécoises préférées. Et pour l’année 2026, la programmation ne déçoit pas. Que tu préfères les options d’ICI Radio-Canada Télé, de TVA, de Noovo ou de Crave, nos rendez-vous favoris comme Big Brother Célébrités, STAT, Indéfendable, Tout le monde en parle, La Voix et L’amour est dans le pré reprennent du service dès janvier, de quoi adoucir le retour à la réalité après les Fêtes.
D’ailleurs, en plus des chouchous qui reviennent, tu pourras écouter des nouveautés prometteuses comme Sucré givré, Indomptables, Nuls en chef ou Facteur A. Puis, ce printemps, tu découvriras aussi la nouvelle téléréalité Hors réseau : L’expérience. Parlant de téléréalités, Aller simple : La téléréalité, la nouveauté de 2025 qui nous en a mis plein les yeux, sera de retour cet hiver, et Les Traîtres, saison 3, arrivera par la suite, au printemps.
Il te faudra être stratégique, parce qu’il y a plusieurs conflits de plages horaires parmi nos shows préférés. Sors ton calendrier : tu as tout un agenda télé à planifier, surtout pour les émissions qui n’offrent pas de rediffusion.
Voici la liste des émissions et séries québécoises les plus attendues du début de 2026, en ordre selon leur retour en ondes.
Janvier 2026
OD : Construction Double | Noovo et Crave
Sur Crave dès le 4 janvier.
Dès le 4 janvier, à 18 h 30 sur Noovo
Indéfendable, saison 4 | TVA
Quand : Du lundi au jeudi à 19 h, dès le 5 janvier
Antigang | ICI Radio-Canada Télé
Quand : Du lundi au jeudi à 19 h, dès le 5 janvier
Nouveauté : Sucré givré | TVA
Quand : Du lundi au mercredi à 19 h 30, dès le 5 janvier
Un souper presque parfait | Noovo
Quand : Du lundi au vendredi à 19 h 30, dès le 5 janvier
DUMAS, saison 2 | ICI Radio-Canada Télé
Quand : Les lundis à 20 h, dès le 5 janvier
Les Armes, saison 2 | TVA
Quand : Les lundis à 20 h, dès le 5 janvier
Aller simple : La téléréalité, saison 2 | Noovo
Quand : Les lundis à 21 h, dès le 5 janvier
Dernière seconde | TVA
Quand : Les lundis à 21 h, dès le 5 janvier
Emprises | ICI Radio-Canada Télé
Quand : Les lundis à 21 h, dès le 5 janvier
STAT, saison 4 | ICI Radio-Canada Télé
Quand : Les mardis à 20 h, dès le 6 janvier
Alertes, saison 6 | TVA
Quand : Les mardis à 20 h, dès le 6 janvier
Mea Culpa | ICI Radio-Canada Télé
Quand : Les mardis à 21 h, dès le 6 janvier
Nouveauté : Indomptables | TVA
Quand : Les mercredis à 20 h, dès le 7 janvier
Nouveauté : Nuls en chef | Noovo
Quand : Les mercredis à 20 h, dès le 7 janvier
Doute raisonnable, saison 5 | ICI Radio-Canada Télé
Quand : Les mercredis à 21 h, dès le 7 janvier
Infoman, saison 26 | ICI Radio-Canada Télé
Quand : Les jeudis à 19 h 30, dès le 8 janvier
L'amour est dans le pré, saison 14 | Noovo
Quand : Les jeudis à 20 h, dès le 8 janvier
Zénith, saison 4 | ICI Radio-Canada Télé
Quand : Les jeudis à 20 h, dès le 8 janvier
Incroyables!, saison 2 | ICI Radio-Canada Télé
Quand : Les vendredis à 20 h, dès le 9 janvier
En direct de l'univers, saison 17 | ICI Radio-Canada Télé
Quand : Les samedis à 19 h, dès le 10 janvier
Nouveauté : Facteur A | ICI Radio-Canada Télé
Quand : Les samedis à 20 h, dès le 10 janvier
Big Brother Célébrités | Noovo
Quand : Les dimanches à 18 h 30 dès le 11 janvier, du lundi au jeudi à 19 h 30, dès le 12 janvier
Tout le monde en parle | ICI Radio-Canada Télé
Quand : Les dimanches à 20 h, dès le 11 janvier
La voix, saison 11 | TVA
Quand : Les dimanches à 19 h 30, dès le 18 janvier
Février 2026
Lysandre + Claude | Crave
Printemps 2026
Hors réseau : L'expérience | Crave
Les Traîtres | Noovo
Gala Les Olivier | 27e édition
Adaptation québécoise de 24 in 24: Last Chef Standing | TVA