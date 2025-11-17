Voici les 5 agriculteurs officiels de L'amour est dans le pré 14
Ça commence bientôt. 😍
L'attente tire enfin bientôt à sa fin : L’amour est dans le pré revient cet hiver avec une nouvelle cuvée de cœurs à prendre et Noovo a confirmé l’identité des cinq participant.e.s de la quatorzième saison, qui sera diffusée dès le 8 janvier 2026 à 20 h sur ses ondes et sur Crave. Animée une fois de plus par Marie-Soleil Dion, l’émission promet des rapprochements surprenants, des émotions fortes et plusieurs revirements qui tiendront les fans en haleine.
Pour cette édition, des agriculteurs et agricultrices vivront des coups de foudre dès les premières rencontres, alors que d’autres devront naviguer à travers des choix plus déchirants pour avancer dans leur quête. Que les échanges se déroulent en speed dating ou directement à la ferme, chacun et chacune entame l’aventure avec la même intention : trouver une personne avec qui bâtir un futur.
Voici un aperçu des hommes et des femmes que tu pourras suivre cet hiver :
Ariane, 24 ans
Originaire de Honfleur, en Chaudière-Appalaches, Ariane jongle entre la production porcine, les grandes cultures et l’acériculture sur les terres familiales. Ambitieuse et bien ancrée dans son milieu, elle rêve d’une vie de famille, idéalement avec un amoureux qui partage son affection pour le mode de vie country.
Nathan, 24 ans
Installé à L’Isle-Verte, dans le Bas-Saint-Laurent, Nathan se consacre à la production laitière. Grand amoureux des animaux, il espère rencontrer un gars avec qui bâtir une relation stable et empreinte de valeurs traditionnelles.
Rock, 62 ans
Rock vit à Saint-André-d’Argenteuil, dans les Laurentides, où il élève du bétail avec la rigueur d’un producteur bovin… mais aussi l’âme d’un rockeur au cœur tendre. Sous son allure de dur à cuire se cache un homme romantique, qui aimerait trouver « une grand-maman-gâteau » prête à partager une vie bien remplie.
Simon, 24 ans
Producteur de grandes cultures à Saint-Marc-sur-Richelieu, en Montérégie, Simon est reconnu pour sa maturité et son autonomie, malgré son jeune âge. Grand romantique assumé, il souhaite rencontrer quelqu’un qui viendra éclairer ses journées et apporter une touche de soleil à sa routine agricole.
Tommy, 39 ans
Basé à Maskinongé, en Mauricie, Tommy travaille dans la production de grandes cultures. Sensible et attaché aux valeurs traditionnelles, il espère croiser une femme au regard franc et à la personnalité forte, capable d’allier douceur et caractère.
