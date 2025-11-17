Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Voici les 5 agriculteurs officiels de L'amour est dans le pré 14

Ça commence bientôt. 😍

Tommy de L'amour est dans le pré 14. Droite : Ariane de L'amour est dans le pré 14.

Les 5 agriculteurs officiels de L'amour est dans le pré 14 sont dévoilés.

L'amour est dans le pré | Facebook, L'amour est dans le pré | Facebook
Éditrice Junior

L'attente tire enfin bientôt à sa fin : L’amour est dans le pré revient cet hiver avec une nouvelle cuvée de cœurs à prendre et Noovo a confirmé l’identité des cinq participant.e.s de la quatorzième saison, qui sera diffusée dès le 8 janvier 2026 à 20 h sur ses ondes et sur Crave. Animée une fois de plus par Marie-Soleil Dion, l’émission promet des rapprochements surprenants, des émotions fortes et plusieurs revirements qui tiendront les fans en haleine.

À lire également : Voici toute la programmation 2025-2026 de Ciné-cadeau et Cinéma en fête à Télé-Québec

Pour cette édition, des agriculteurs et agricultrices vivront des coups de foudre dès les premières rencontres, alors que d’autres devront naviguer à travers des choix plus déchirants pour avancer dans leur quête. Que les échanges se déroulent en speed dating ou directement à la ferme, chacun et chacune entame l’aventure avec la même intention : trouver une personne avec qui bâtir un futur.

Voici un aperçu des hommes et des femmes que tu pourras suivre cet hiver :

Ariane, 24 ans

Originaire de Honfleur, en Chaudière-Appalaches, Ariane jongle entre la production porcine, les grandes cultures et l’acériculture sur les terres familiales. Ambitieuse et bien ancrée dans son milieu, elle rêve d’une vie de famille, idéalement avec un amoureux qui partage son affection pour le mode de vie country.

Nathan, 24 ans

Installé à L’Isle-Verte, dans le Bas-Saint-Laurent, Nathan se consacre à la production laitière. Grand amoureux des animaux, il espère rencontrer un gars avec qui bâtir une relation stable et empreinte de valeurs traditionnelles.

​Rock, 62 ans

Rock vit à Saint-André-d’Argenteuil, dans les Laurentides, où il élève du bétail avec la rigueur d’un producteur bovin… mais aussi l’âme d’un rockeur au cœur tendre. Sous son allure de dur à cuire se cache un homme romantique, qui aimerait trouver « une grand-maman-gâteau » prête à partager une vie bien remplie.

​Simon, 24 ans

Producteur de grandes cultures à Saint-Marc-sur-Richelieu, en Montérégie, Simon est reconnu pour sa maturité et son autonomie, malgré son jeune âge. Grand romantique assumé, il souhaite rencontrer quelqu’un qui viendra éclairer ses journées et apporter une touche de soleil à sa routine agricole.

​Tommy, 39 ans

Basé à Maskinongé, en Mauricie, Tommy travaille dans la production de grandes cultures. Sensible et attaché aux valeurs traditionnelles, il espère croiser une femme au regard franc et à la personnalité forte, capable d’allier douceur et caractère.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
l'amour est dans le pré
QuébecCanadaDivertissement
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Recours collectif contre Loblaw : Tu peux réclamer ta part du 500 M$ au Québec

Mais le temps presse!

Services Québec embauche sans diplôme avec un salaire allant jusqu’à 59 592 $/an

20 jours de vacances, 13 jours fériés, 10 jours de maladie et plus! 🙏

Les 7 Québécois les plus riches valent 54 milliards $ : Voici d'où vient leur fortune

Jamais trop tard pour changer de carrière et suivre tes rêves!

Ton cellulaire risque de te faire sursauter ce 19 novembre au Québec et voici pourquoi

Les télévisions et les radios vont aussi sonner. 👀

Walmart vs Dollarama: Voici où sont les décorations de Noël les moins chères

À toi la magie de Noël à petit prix!

Cette trouvaille IKEA à 25 $ est LE « must » de Noël pour ton petit appart

Pas besoin de perdre ton espace pour plonger dans la magie de Noël!

9 de nos meilleures trouvailles à moins de 22 $ chez Tigre Géant en novembre

Ça donne de l'inspiration pour les cadeaux de Noël!

9 amendes que tu peux avoir au Québec à cause de la neige

Tu pourrais avoir 1 900 $ d'infractions en un seul coup sans le savoir.

2 bébés nés au Canada en 2024 sur 5 avaient une mère d'origine étrangère: Voici quoi savoir

L'immigration a redéfini les naissances au pays en près de 25 ans.