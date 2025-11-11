Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

La programmation de Ciné-cadeau 2025-2026 est sortie — Voici l’horaire détaillé

Est-ce que Noël est vraiment réussi si t'as pas écouté « La guerre des tuques »?

​Dans une galaxie près de chez vous.

Dans une galaxie près de chez vous fait partie de la programmation de Ciné-cadeau.

IMDb
Rédactrice en chef

Malgré l'offre grandissante des populaires plateformes de streaming, comme Netflix, Disney+ ou Crave, rien ne plonge les Québécois.e.s dans la magie du temps des Fêtes comme Ciné-cadeau et Cinéma en fête de Télé-Québec. La nostalgie est au rendez-vous, alors qu'on peut revivre de précieux moments en famille pendant ce mois bien spécial de diffusions de classiques. Après plus de 40 ans, la tradition se poursuit avec Ciné-cadeau 2025-2026 qui a dévoilé sa programmation ainsi que l'horaire détaillé.

À lire également : Ce village 100 % Noël près de Québec est digne du film « Le Grincheux »

Chaque année, Télé-Québec propose une sélection de films classiques et d'émissions animées qui replongent tous et toutes en enfance. Des histoires pleines de magie, des comédies absurdes et des aventures captivantes, tout y est pour raviver l'esprit des Fêtes. Et soyons honnêtes : il n'y a pas d'âge pour (ré)écouter les indémodables Astérix ou même La guerre des tuques.

Pendant 31 jours, du 5 décembre au 5 janvier, Ciné-cadeau et Cinéma en fête offriront plus de 200 moments cinéma rassembleurs pour tous et toutes.

Voici l'horaire officiel de Ciné-cadeau 2025-2026 :

Samedi 6 décembre

9 h 00 — La Pat' patrouille - Le film
12 h 00 — Fanny
15 h 30 — Les Schtroumpfs
18 h 30 — Pignon le petit sapin perdu
19 h 00 — Janette - Les jeunes et la vieille
21 h 00 — C’est le coeur qui meurt en dernier
22 h 55 — Vol au-dessus d’un nid de coucou
1 h 19 — Bach et Bottine
3 h 05 — Louis 19, le roi des ondes

Dimanche 7 décembre

9 h 00 — Mission dindons
12 h 00 — La guerre des tuques
15 h 30 — La lettre de Noël
17 h 30 — Janette - Les jeunes et la vieille
18 h 30 — Astérix et Cléopâtre
20 h 00 — Miraculum
22 h 00 — Le pacte des loups
 0 h 42 — Excalibur
3 h 13 — Le mariage de mon meilleur ami

Lundi 8 décembre

9 h 00 — La forteresse suspendue
12 h 00 — Le coeur en braille
15 h 30 — Astérix et Cléopâtre
18 h 30 — Astérix chez les Bretons
20 h 00 — James Bond 007 contre Dr. No
21 h 51 — Goldfinger
1 h 57 — La fille du Père Noël

Mardi 9 décembre

9 h 00 — Fourmiz
12 h 00 — Les Schtroumpfs
15 h 30 — Ernest et Célestine : Le voyage en Charabie
18 h 30 — Mission Noël
20 h 15 — Marie-Antoinette
22 h 30 — Amadeus
2 h 32 — L’avare

Mercredi 10 décembre

9 h 00 — D’Artagnan et les trois mousquetaires
12 h 00 — La grenouille et la baleine
15 h 30 — Sinbad - La légende des sept mers
18 h 30 — Les rebelles de la forêt 4
20 h 02 — La folle journée de Ferris Bueller
23 h 00 — Je ne suis pas un héros
0 h 50 — Notre-Dame brûle

Jeudi 11 décembre

9 h 00 — Nina et le secret du hérisson
12 h 00 — L’histoire sans fin
15 h 30 — Daisy Town
18 h 30 — Fanny
20 h 32 — Le dîner de cons
22 h 02 — Janette - Les jeunes et la vieille
23 h 06 — Il danse avec les loups
3 h 12 — La fille du Père Noël

Vendredi 12 décembre

12 h 00 — Charlie et la chocolaterie
15 h 30 — Les rebelles de la forêt 4
18 h 30 — Rio
20 h 16 — L’aviateur
23 h 17 — Les sept mercenaires
2 h 31 — Le dîner de cons
3 h 52 — Janette - Les jeunes et la vieille

Samedi 13 décembre

9 h 00 — Oscar et le monde des chats
12 h 00 — Dans une galaxie près de chez vous
15 h 30 — Mission Noël
18 h 30 — Paddington 2
20 h 22 — Petit bonhomme
22 h 17 — Heureux gagnants
0 h 10 — Le jouet
1 h 57 — Les quatre filles du Docteur March

Dimanche 14 décembre

9 h 00 — Ron ne va plus
12 h 00 — Dans une galaxie près de chez vous 2
15 h 30 — Paddington 2
18 h 30 — Coco ferme
20 h 07 — Niagara
22 h 04 — Monica la mitraille
0 h 21 — Peggy Sue s’est mariée
2 h 17 — Le jouet

Lundi 15 décembre

9 h 00 — Kung Fu Panda 3
12 h 00 — Le Petit monde de Charlotte
15 h 30 — Les Dalton en cavale
18 h 30 — Astérix et la surprise de César
20 h 00 — Le sourire de Mona Lisa
22 h 11 — Coco avant Chanel
0 h 12 — Gorilles dans la brume
2 h 33 — Monica la mitraille

Mardi 16 décembre

9 h 00 — Pil
12 h 00 — Tintin et le Temple du Soleil
13 h 29 — Pignon le petit sapin perdu
15 h 30 — Bob le bricoleur : Mégamachines - Le film
18 h 30 — Mission dindons
20 h 09 — Le seigneur des anneaux : La communauté de l’anneau
23 h 18 — Nouveau départ
1 h 06 — Les copains d’abord
3 h 02 — Je ne suis pas un héros

Mercredi 17 décembre

9 h 00 — Drôle d’abeille
12 h 00 — Astérix et la surprise de César
15 h 30 — Plume, la basse-cour a un incroyable talent
18 h 30 — Lego Batman - Le film
20 h 23 — Le Seigneur des anneaux : Les deux tours
23 h 31 — Vol
2 h 03 — Pour le meilleur et pour le pire

Jeudi 18 décembre

9 h 00 — L'envol de Ploué
12 h 00 — Les aventures de Rémi
15 h 30 — La ballade des Dalton
20 h 10 — Le seigneur des anneaux : Le retour du roi
23 h 42 — Sans Limites
1 h 38 — L’illusionniste
3 h 37 — Astérix et la surprise de César

Vendredi 19 décembre

9 h 00 — Bigfoot junior
12 h 00 — Les aventuriers du timbre perdu
15 h 30 — Boule et Bill
18 h 30 — Les Schtroumpfs 2
20 h 23 — Bienvenue chez les Ch’tis
22 h 20 — Café de Flore
0 h 32 — Le beau mensonge
2 h 34 — Coco avant Chanel

Samedi 20 décembre

12 h 00 — Bach et Bottine
15 h 30 — Coco ferme
18 h 30 — Sens dessus dessous
20 h 08 — Arrête-moi si tu peux
22 h 39 — Gatsby le magnifique
1 h 12 — Icare
2 h 40 — Sans Limites

Dimanche 21 décembre

9 h 00 — Le Chat dans le chapeau
12 h 00 — Babe : Un cochon dans la ville
15 h 30 — La Pat' patrouille - Le film
18 h 30 — L'âge de glace 3 : Le temps des dinosaures
20 h 12 — Le crime de l’Orient-Express
22 h 17 — Les Incorruptibles
0 h 28 — Les Z-Héros
2 h 36 — Bienvenue chez les Ch’tis

Lundi 22 décembre

9 h 00 — Plume, la basse-cour a un incroyable talent
12 h 00 — Zathura : Une aventure spatiale
15 h 30 — Les Elfkins : Opération pâtisserie
18 h 30 — Astérix et le coup du menhir
20 h 00 — Maurice Richard
22 h 15 — Babylone
1 h 31 — Pour l’amour d’Hollywood

Mardi 23 décembre

9 h 00 — Les Croods
12 h 00 — Les Schtroumpfs 2
15 h 30 — En route!
18 h 30 — Aladdin
20 h 46 — La guerre des tuques
22 h 28 — Dédé, à travers les brumes
0 h 58 — Salut Les Colocs!
2 h 01 — Café de Flore

Mercredi 24 décembre

9 h 00 — Les Croods 2 : Une nouvelle ère
12 h 00 — Nuits blanches à Seattle
15 h 30 — Le Chat dans le chapeau
18 h 30 — Petit Stuart 2
23 h 30 — Les quatre filles du Docteur March
1 h 39 — Maurice Richard

Jeudi 25 décembre

6 h 34 — La lettre de Noël
7 h 06 — Pignon le petit sapin perdu
8 h 00 — La Pat’Patrouille - La mission de Noël
9 h 00 — Le réveil des gardiens
12 h 00 — Le miracle de la 34e rue
22 h 00 — Le fabuleux destin d’Amélie Poulain
0 h 13 — Un long dimanche de fiançailles
2 h 37 — La guerre des tuques

Vendredi 26 décembre

9 h 00 — Dragons 2
12 h 00 — Madagascar 2 : La Grande Évasion
15 h 30 — Petit Stuart 2
18 h 30 — Les douze travaux d’Astérix
20 h 00 — Apollo 13
22 h 30 — Sicario
0 h 42 — Fiction pulpeuse

Samedi 27 décembre

9 h 00 — Le bébé boss
12 h 00 — Cavalière
15 h 30 — Gang de requins
18 h 30 — Rango
20 h 25 — Le grand maître
22 h 25 — Le commando des bâtards
1 h 08 — Django déchaîné

Dimanche 28 décembre

9 h 00 — Kung Fu Panda 3
12 h 00 — L’étalon noir
15 h 30 — Le coq de St-Victor
18 h 30 — Lego Ninjago - Le film
20 h 19 — Inspire
22 h 28 — La société des poètes disparus
0 h 48 — Ave César!
2 h 45 — Le grand maître

Lundi 29 décembre

9 h 00 — Les aventures du Capitaine Bobette : Le film
12 h 00 — Le petit prince
15 h 30 — La flûte à six schtroumpfs
18 h 30 — Astérix le Gaulois
21 h 24 — Présumé innocent
23 h 42 — Le chant du loup
1 h 49 — Dédé, à travers les brumes

Mardi 30 décembre

9 h 00 — Le Lorax
12 h 00 — Vincent et moi
15 h 30 — Les douze travaux d’Astérix
18 h 30 — Petit Stuart
22 h 26 — Le déclin de l’empire américain
0 h 19 — L’âge des ténèbres
2 h 18 — Inspire

Mercredi 31 décembre

9 h 00 — Rango
12 h 00 — Zodi et Téhu, frères du désert
15 h 30 — Les Muppets dans l’espace
18 h 30 — Miroir Miroir
20 h 24 — Le goût des autres
22 h 28 — La somme de toutes les peurs
0 h 42 — Les Temps modernes
2 h 20 — Le commando des bâtards

Jeudi 1er janvier

9 h 00 — Harvie et le musée magique
15 h 30 — Même les souris vont au paradis
18 h 30 — Les Muppets dans l’espace
20 h 06 — Lion
22 h 16 — Le règne animal
0 h 34 — Le sens de la fête
2 h 40 — Le déclin de l’empire américain

Vendredi 2 janvier

9 h 00 — Il pleut des hamburgers
12 h 00 — Opération Arctique
15 h 30 — Nelly et Simon : Mission Yéti
18 h 30 — Peanuts, le film
20 h 06 — L’éveil d’un champion
22 h 26 — L’as du golf
0 h 23 — Ali
3 h 11 — Les Temps modernes

Samedi 3 janvier

9 h 00 — La Belle et la Bête
12 h 01 — Dans une galaxie près de chez vous
15 h 30 — Super-héros malgré lui
18 h 30 — Ferdinand
20 h 26 — Arnaque américaine
1 h 30 — Lion

Dimanche 4 janvier

9 h 00 — L’extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet
12 h 00 — Dans une galaxie près de chez vous 2
15 h 30 — Petit Stuart
18 h 30 — Les petits pieds du bonheur
21 h 30 — Le dernier duel
0 h 14 — Maverick
2 h 32 — L’âge des ténèbres

Lundi 5 janvier

12 h 00 — Les petits pieds du bonheur
14 h 00 — Opération Arctique
0 h 58 — Le déclin de l’empire américain
2 h 53 — L’âge des ténèbres


From Your Site Articles
cinéma en fêtetele quebecciné cadeau
QuébecCanadaDivertissement
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

Rentrée télé de l’automne 2025 : Toute la programmation de tes émissions québécoises préfs

Des soirées télé chargées t’attendent. 😍

7 activités à Montréal pour un week-end bien rempli avec tes personnes préfs

Ton week-end vient d’être booké! 😎

Tigre Géant a sorti ses décos de Noël – Voici 11 trouvailles à moins de 20$ qu’on veut déjà

Il ne reste qu'une douzaine de lundis avant Noël. ❄️✨

16 des meilleurs calendriers de l'avent pour les adultes qui méritent plus que du chocolat

Certains sont pour les 18 ans et +. 👀🔥

Statistique Canada embauche sans diplôme et ça paye jusqu’à 61 761 $/an

Pas de diplôme, pas de problème!

12 des meilleurs restos « apportez votre vin » à Laval pour bien manger sans te ruiner

Pour une sortie festive pas trop chère!

Grève à la STM : Voici quelles sont les conditions de travail des employés d'entretien

Il y a quand même de quoi rendre jaloux!

Plus de 370 000 foyers privés d'électricité au Québec

Le nombre n'a cessé d'augmenter pendant la nuit. 🤯

11 restaurants qui ont ouvert en 2025 à Montréal et qui valent définitivement le détour

Ta « bucket list » de restos à essayer!

Les cinémas Cineplex proposent des films 100 % gratuits et du popcorn à 3 $ ce week-end

Tu sais quoi faire pour sortir à petit prix! 🍿

Le condo de Jean-Philippe Wauthier est à vendre à Montréal pour près de 1M$ (PHOTOS)

C'est pas donné, mais l'intérieur est parfait!

11 des meilleurs deals anticipés du Vendredi fou d'Amazon allant jusqu'à 77 % de rabais

Tu peux déjà en profiter!

La maison d'Élisabeth Rioux est à vendre sur la Rive-Nord de Montréal pour 1,65 M$ (PHOTOS)

Juste WOW!

Le Canada perd son statut de pays ayant éradiqué la rougeole - Voici ce que ça veut dire

Le pays détenait le statut depuis 1998! 🤯