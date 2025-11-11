La programmation de Ciné-cadeau 2025-2026 est sortie — Voici l’horaire détaillé
Est-ce que Noël est vraiment réussi si t'as pas écouté « La guerre des tuques »?
Malgré l'offre grandissante des populaires plateformes de streaming, comme Netflix, Disney+ ou Crave, rien ne plonge les Québécois.e.s dans la magie du temps des Fêtes comme Ciné-cadeau et Cinéma en fête de Télé-Québec. La nostalgie est au rendez-vous, alors qu'on peut revivre de précieux moments en famille pendant ce mois bien spécial de diffusions de classiques. Après plus de 40 ans, la tradition se poursuit avec Ciné-cadeau 2025-2026 qui a dévoilé sa programmation ainsi que l'horaire détaillé.
Chaque année, Télé-Québec propose une sélection de films classiques et d'émissions animées qui replongent tous et toutes en enfance. Des histoires pleines de magie, des comédies absurdes et des aventures captivantes, tout y est pour raviver l'esprit des Fêtes. Et soyons honnêtes : il n'y a pas d'âge pour (ré)écouter les indémodables Astérix ou même La guerre des tuques.
Pendant 31 jours, du 5 décembre au 5 janvier, Ciné-cadeau et Cinéma en fête offriront plus de 200 moments cinéma rassembleurs pour tous et toutes.
Voici l'horaire officiel de Ciné-cadeau 2025-2026 :
Samedi 6 décembre
9 h 00 — La Pat' patrouille - Le film
12 h 00 — Fanny
15 h 30 — Les Schtroumpfs
18 h 30 — Pignon le petit sapin perdu
19 h 00 — Janette - Les jeunes et la vieille
21 h 00 — C’est le coeur qui meurt en dernier
22 h 55 — Vol au-dessus d’un nid de coucou
1 h 19 — Bach et Bottine
3 h 05 — Louis 19, le roi des ondes
Dimanche 7 décembre
9 h 00 — Mission dindons
12 h 00 — La guerre des tuques
15 h 30 — La lettre de Noël
17 h 30 — Janette - Les jeunes et la vieille
18 h 30 — Astérix et Cléopâtre
20 h 00 — Miraculum
22 h 00 — Le pacte des loups
0 h 42 — Excalibur
3 h 13 — Le mariage de mon meilleur ami
Lundi 8 décembre
9 h 00 — La forteresse suspendue
12 h 00 — Le coeur en braille
15 h 30 — Astérix et Cléopâtre
18 h 30 — Astérix chez les Bretons
20 h 00 — James Bond 007 contre Dr. No
21 h 51 — Goldfinger
1 h 57 — La fille du Père Noël
Mardi 9 décembre
9 h 00 — Fourmiz
12 h 00 — Les Schtroumpfs
15 h 30 — Ernest et Célestine : Le voyage en Charabie
18 h 30 — Mission Noël
20 h 15 — Marie-Antoinette
22 h 30 — Amadeus
2 h 32 — L’avare
Mercredi 10 décembre
9 h 00 — D’Artagnan et les trois mousquetaires
12 h 00 — La grenouille et la baleine
15 h 30 — Sinbad - La légende des sept mers
18 h 30 — Les rebelles de la forêt 4
20 h 02 — La folle journée de Ferris Bueller
23 h 00 — Je ne suis pas un héros
0 h 50 — Notre-Dame brûle
Jeudi 11 décembre
9 h 00 — Nina et le secret du hérisson
12 h 00 — L’histoire sans fin
15 h 30 — Daisy Town
18 h 30 — Fanny
20 h 32 — Le dîner de cons
22 h 02 — Janette - Les jeunes et la vieille
23 h 06 — Il danse avec les loups
3 h 12 — La fille du Père Noël
Vendredi 12 décembre
12 h 00 — Charlie et la chocolaterie
15 h 30 — Les rebelles de la forêt 4
18 h 30 — Rio
20 h 16 — L’aviateur
23 h 17 — Les sept mercenaires
2 h 31 — Le dîner de cons
3 h 52 — Janette - Les jeunes et la vieille
Samedi 13 décembre
9 h 00 — Oscar et le monde des chats
12 h 00 — Dans une galaxie près de chez vous
15 h 30 — Mission Noël
18 h 30 — Paddington 2
20 h 22 — Petit bonhomme
22 h 17 — Heureux gagnants
0 h 10 — Le jouet
1 h 57 — Les quatre filles du Docteur March
Dimanche 14 décembre
9 h 00 — Ron ne va plus
12 h 00 — Dans une galaxie près de chez vous 2
15 h 30 — Paddington 2
18 h 30 — Coco ferme
20 h 07 — Niagara
22 h 04 — Monica la mitraille
0 h 21 — Peggy Sue s’est mariée
2 h 17 — Le jouet
Lundi 15 décembre
9 h 00 — Kung Fu Panda 3
12 h 00 — Le Petit monde de Charlotte
15 h 30 — Les Dalton en cavale
18 h 30 — Astérix et la surprise de César
20 h 00 — Le sourire de Mona Lisa
22 h 11 — Coco avant Chanel
0 h 12 — Gorilles dans la brume
2 h 33 — Monica la mitraille
Mardi 16 décembre
9 h 00 — Pil
12 h 00 — Tintin et le Temple du Soleil
13 h 29 — Pignon le petit sapin perdu
15 h 30 — Bob le bricoleur : Mégamachines - Le film
18 h 30 — Mission dindons
20 h 09 — Le seigneur des anneaux : La communauté de l’anneau
23 h 18 — Nouveau départ
1 h 06 — Les copains d’abord
3 h 02 — Je ne suis pas un héros
Mercredi 17 décembre
9 h 00 — Drôle d’abeille
12 h 00 — Astérix et la surprise de César
15 h 30 — Plume, la basse-cour a un incroyable talent
18 h 30 — Lego Batman - Le film
20 h 23 — Le Seigneur des anneaux : Les deux tours
23 h 31 — Vol
2 h 03 — Pour le meilleur et pour le pire
Jeudi 18 décembre
9 h 00 — L'envol de Ploué
12 h 00 — Les aventures de Rémi
15 h 30 — La ballade des Dalton
20 h 10 — Le seigneur des anneaux : Le retour du roi
23 h 42 — Sans Limites
1 h 38 — L’illusionniste
3 h 37 — Astérix et la surprise de César
Vendredi 19 décembre
9 h 00 — Bigfoot junior
12 h 00 — Les aventuriers du timbre perdu
15 h 30 — Boule et Bill
18 h 30 — Les Schtroumpfs 2
20 h 23 — Bienvenue chez les Ch’tis
22 h 20 — Café de Flore
0 h 32 — Le beau mensonge
2 h 34 — Coco avant Chanel
Samedi 20 décembre
12 h 00 — Bach et Bottine
15 h 30 — Coco ferme
18 h 30 — Sens dessus dessous
20 h 08 — Arrête-moi si tu peux
22 h 39 — Gatsby le magnifique
1 h 12 — Icare
2 h 40 — Sans Limites
Dimanche 21 décembre
9 h 00 — Le Chat dans le chapeau
12 h 00 — Babe : Un cochon dans la ville
15 h 30 — La Pat' patrouille - Le film
18 h 30 — L'âge de glace 3 : Le temps des dinosaures
20 h 12 — Le crime de l’Orient-Express
22 h 17 — Les Incorruptibles
0 h 28 — Les Z-Héros
2 h 36 — Bienvenue chez les Ch’tis
Lundi 22 décembre
9 h 00 — Plume, la basse-cour a un incroyable talent
12 h 00 — Zathura : Une aventure spatiale
15 h 30 — Les Elfkins : Opération pâtisserie
18 h 30 — Astérix et le coup du menhir
20 h 00 — Maurice Richard
22 h 15 — Babylone
1 h 31 — Pour l’amour d’Hollywood
Mardi 23 décembre
9 h 00 — Les Croods
12 h 00 — Les Schtroumpfs 2
15 h 30 — En route!
18 h 30 — Aladdin
20 h 46 — La guerre des tuques
22 h 28 — Dédé, à travers les brumes
0 h 58 — Salut Les Colocs!
2 h 01 — Café de Flore
Mercredi 24 décembre
9 h 00 — Les Croods 2 : Une nouvelle ère
12 h 00 — Nuits blanches à Seattle
15 h 30 — Le Chat dans le chapeau
18 h 30 — Petit Stuart 2
23 h 30 — Les quatre filles du Docteur March
1 h 39 — Maurice Richard
Jeudi 25 décembre
6 h 34 — La lettre de Noël
7 h 06 — Pignon le petit sapin perdu
8 h 00 — La Pat’Patrouille - La mission de Noël
9 h 00 — Le réveil des gardiens
12 h 00 — Le miracle de la 34e rue
22 h 00 — Le fabuleux destin d’Amélie Poulain
0 h 13 — Un long dimanche de fiançailles
2 h 37 — La guerre des tuques
Vendredi 26 décembre
9 h 00 — Dragons 2
12 h 00 — Madagascar 2 : La Grande Évasion
15 h 30 — Petit Stuart 2
18 h 30 — Les douze travaux d’Astérix
20 h 00 — Apollo 13
22 h 30 — Sicario
0 h 42 — Fiction pulpeuse
Samedi 27 décembre
9 h 00 — Le bébé boss
12 h 00 — Cavalière
15 h 30 — Gang de requins
18 h 30 — Rango
20 h 25 — Le grand maître
22 h 25 — Le commando des bâtards
1 h 08 — Django déchaîné
Dimanche 28 décembre
9 h 00 — Kung Fu Panda 3
12 h 00 — L’étalon noir
15 h 30 — Le coq de St-Victor
18 h 30 — Lego Ninjago - Le film
20 h 19 — Inspire
22 h 28 — La société des poètes disparus
0 h 48 — Ave César!
2 h 45 — Le grand maître
Lundi 29 décembre
9 h 00 — Les aventures du Capitaine Bobette : Le film
12 h 00 — Le petit prince
15 h 30 — La flûte à six schtroumpfs
18 h 30 — Astérix le Gaulois
21 h 24 — Présumé innocent
23 h 42 — Le chant du loup
1 h 49 — Dédé, à travers les brumes
Mardi 30 décembre
9 h 00 — Le Lorax
12 h 00 — Vincent et moi
15 h 30 — Les douze travaux d’Astérix
18 h 30 — Petit Stuart
22 h 26 — Le déclin de l’empire américain
0 h 19 — L’âge des ténèbres
2 h 18 — Inspire
Mercredi 31 décembre
9 h 00 — Rango
12 h 00 — Zodi et Téhu, frères du désert
15 h 30 — Les Muppets dans l’espace
18 h 30 — Miroir Miroir
20 h 24 — Le goût des autres
22 h 28 — La somme de toutes les peurs
0 h 42 — Les Temps modernes
2 h 20 — Le commando des bâtards
Jeudi 1er janvier
9 h 00 — Harvie et le musée magique
15 h 30 — Même les souris vont au paradis
18 h 30 — Les Muppets dans l’espace
20 h 06 — Lion
22 h 16 — Le règne animal
0 h 34 — Le sens de la fête
2 h 40 — Le déclin de l’empire américain
Vendredi 2 janvier
9 h 00 — Il pleut des hamburgers
12 h 00 — Opération Arctique
15 h 30 — Nelly et Simon : Mission Yéti
18 h 30 — Peanuts, le film
20 h 06 — L’éveil d’un champion
22 h 26 — L’as du golf
0 h 23 — Ali
3 h 11 — Les Temps modernes
Samedi 3 janvier
9 h 00 — La Belle et la Bête
12 h 01 — Dans une galaxie près de chez vous
15 h 30 — Super-héros malgré lui
18 h 30 — Ferdinand
20 h 26 — Arnaque américaine
1 h 30 — Lion
Dimanche 4 janvier
9 h 00 — L’extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet
12 h 00 — Dans une galaxie près de chez vous 2
15 h 30 — Petit Stuart
18 h 30 — Les petits pieds du bonheur
21 h 30 — Le dernier duel
0 h 14 — Maverick
2 h 32 — L’âge des ténèbres
Lundi 5 janvier
12 h 00 — Les petits pieds du bonheur
14 h 00 — Opération Arctique
0 h 58 — Le déclin de l’empire américain
2 h 53 — L’âge des ténèbres