8 films de Noël sur Netflix à regarder pendant que tu décores ton sapin
Magie de Noël, plaisirs coupables, émotions fortes : il y en a pour tous les goûts!
La neige est tombée pour rester, ce qui veut dire que tu peux officiellement sortir tes décorations de Noël afin de vivre dans un petit winter wonderland jusqu'en janvier. Histoire de te divertir pendant que tu laisses ta créativité prendre le dessus, voici huit films de Noël à regarder sur Netflix tout en couvrant ton sapin de dizaines d'ornements plus festifs les uns que les autres.
Entre fééries nostalgiques, romances quétaines, sentimentalité, et même une option plus épicée, tu devrais trouver la playlist parfaite dans les suggestions suivantes, sans avoir à passer 20 minutes à chercher quoi regarder sur la plateforme.
Les chroniques de Noël - The Christmas Chronicles
Cote IMDb : 7,0/10
Pourquoi tu dois voir ça : Si tu cherches un film qui te fait croire en la magie de Noël, celui-ci est tout indiqué. Dans ce classique de 2018, les frères et sœurs Kate et Teddy se lancent dans une mission un peu folle : réussir à filmer le père Noël dans la nuit du 25 décembre. Quand le duo finit par surprendre le célèbre bonhomme à la barbe blanche, c'est sans hésiter que les jeunes ont pris place dans son traîneau pour vivre une virée nocturne complètement magique.
La suite tout aussi féerique, sortie en 2020, est également disponible sur Netflix.
Le journal de Noëlle - The Noel Diary
Cote IMDb : 6,2/10
Pourquoi tu dois voir ça : Histoire de te faire verser une petite larme pendant que tu t'assures que tes décorations sont placées de manière idéale, opte pour Le journal de Noëlle. Basé sur le roman du même nom, The Noel Diary promet une histoire douce, émotive et parfaite pour te mettre dans l’ambiance des Fêtes.
Dans ce film, on suit Jake Turner, un auteur à succès qui retourne dans sa ville natale pour régler les affaires familiales suite au décès de sa mère, à qui il n'avait pas parlé depuis des années. Sur place, il croise la route de Rachel, une jeune femme en quête de sa propre mère. Ensemble, les deux se lancent dans une aventure touchante qui les amène à déterrer les secrets de leur passé.
Les joyeux gentlemen - The Merry Gentlemen
Cote IMDb : 4,8/10
Pourquoi tu dois voir ça : Un film quétaine un peu olé olé qui mélange magie de Noël et danses à la Magic Mike, ça te dit? Place à la séance de décoration festive avec Les joyeux gentlemen, sorti en 2024. Mettant en vedette Chad Michael Murray et Britt Robertson, ce récit revisite le classique de la citadine qui se retrouve dans une petite ville, alors qu'elle se donne comme mission de redonner vie à la salle de spectacle de ses parents. Sauf que ce n'est pas une programmation pleine de chorales et de chants de Noël qui est à prévoir, mais plutôt une bande de danseurs aux mouvements fluides et sexy.
Et que serait ce genre de film sans un beau protagoniste grognon, mais attachant? C'est là que Luke entre en jeu, incarné par Murray, avec son attitude d'entrepreneur sarcastique, alors qu'il se retrouve entraîné dans cette aventure un peu malgré lui.
Jingle Jangle : Un Noël enchanté - Jingle Jangle : A Christmas Journey
Cote IMDb : 6,4/10
Pourquoi tu dois voir ça : Jingle Jangle : Un Noël enchanté (2020) est un film plein de fantaisie qui rappelle les classiques des Fêtes comme Casse-Noisette. Et si tu aimes aussi décorer ton sapin en écoutant de la musique, sache que cette comédie musicale comprend plusieurs chansons écrites par une brochette d'artistes, dont l'iconique John Legend, ce qui promet de te plonger dans l’ambiance de Noël.
Tu peux donc choisir ce récit qui met de l'avant les thèmes de la famille et de la magie de Noël, alors qu'un marchand de jouets et sa petite fille doivent tout faire en leur pouvoir pour récupérer une création bien spéciale, volée par l’ex-apprenti de celui-ci.
L'amour en vaut la chandelle - Love Hard
Cote IMDb : 6,4/10
Pourquoi tu dois voir ça : Pour une dose de comédie romantique qui évoque un peu trop bien la réalité de la dating life à l'ère des applications de rencontre, L'amour en vaut la chandelle (2021) est à mettre sur ta playlist.
Natalie, éternelle romantique, croit enfin avoir trouvé l’âme sœur lorsqu’elle matche avec Josh, un gars rêveur de la côte Est. Portée par la magie des Fêtes, elle décide de lui faire une surprise et de traverser le pays pour le rencontrer. Mais en arrivant, elle réalise que l’homme charmant sur les photos… n’est pas celui à qui elle parlait réellement. Derrière le profil se cache en réalité le meilleur ami d’enfance de “Josh”, un gars un peu maladroit, mais au cœur sincère. Pour réparer les dégâts, Josh tente l’impossible : organiser une rencontre entre Natalie et le vrai Tag, en espérant que la magie de Noël fera le reste.
Bulles de Noël - Champagne Problems
Cote IMDb : À venir le 19 novembre 2025
Pourquoi tu dois voir ça : Cette nouveauté de 2025 promet tout ce qu'on aime d'un film d'amour de Noël. Lors d'une rare soirée où elle se laisse aller au plaisir, Sydney, une cadre déterminée en voyage d'affaires en France afin de conclure l’acquisition d’une maison de champagne légendaire, tombe sous le charme d'un Parisien.
Tu devines déjà la suite, n'est-ce pas? Celui-ci s'avère être le fils du fondateur de la marque qu’elle veut racheter. Est-ce que c'est prévisible? Oui. Est-ce que c'est exactement ce dont les romance girlies ont besoin? Absolument.
Flocons d'amour - Let It Snow
Cote IMDb : 5,9/10
Pourquoi tu dois voir ça : On adore les récits thématiques qui rassemblent plusieurs tranches de vie qui s'entrecroisent, et c'est ce que te réserve Flocons d’amour, inspiré du roman du même nom. Dans cette production de 2019, une tempête de neige qui s’abat la veille de Noël chamboule la vie d’un groupe d’ados, les entraînant dans une série d’aventures aussi imprévisibles que charmantes. Entre quiproquos enneigés et coups de foudre inattendus, c'est un tourbillon d’histoires romantiques qui t'attend.
Un prince pour Noël - A Christmas Prince
Cote IMDb : 5,8/10
Pourquoi tu dois voir ça : S'étant rapidement imposé comme un incontournable des Fêtes dès sa sortie en 2017, Un prince pour Noël est à ne pas oublier pour accompagner ta séance de décoration. Cette première partie d'une trilogie pleine de magie de Noël introduit une jeune journaliste new-yorkaise nommée Amber, envoyée en Europe pour couvrir une conférence de presse sur un prince réputé rebelle, destiné à prendre le trône. Quand celui-ci ne se présente pas, elle se fait passer pour la tutrice de la petite sœur du prince en espérant trouver le scoop qui fera exploser sa carrière. Sur place, elle découvre un héritier beaucoup plus sensible et responsable que ce que les rumeurs laissaient croire… et finit, évidemment, par tomber sous son charme.
