Sommaire

Costco donne des coupons spéciaux offrant jusqu’à 33% de rabais : voici comment en profiter

Tu peux en avoir plus pour ton argent!

Façade d'un Costco.

Costco donne des coupons spéciaux offrant jusqu’à 33% de rabais.

Open Grid Scheduler | Flickr
Éditrice Junior

Avec ses quantités en gros, l'entrepôt Costco est déjà l'un des détaillants bien connus des adeptes des aubaines. Ceux et celle qui souhaitent vraiment faire des économies savent que des rabais périodiques permettent d'en avoir encore plus pour son argent, mais ce n'est pas tout alors que Costco propose présentement de nouveaux coupons Executive qui permettent d’économiser jusqu’à 33 % sur une sélection de produits populaires.

À lire également : 15 des meilleurs rabais d'épicerie du Costco qui te feront économiser jusqu'au 18 janvier

Des aliments aux articles essentiels pour la maison, plusieurs items du quotidien sont inclus dans ces rabais, offerts en entrepôt partout au Canada pour une période limitée.

Les offres sont valides du 5 au 18 janvier 2026, mais elles sont réservées aux personnes qui détiennent une adhésion Executive chez Costco. Bonne nouvelle toutefois, les rabais s’appliquent automatiquement à la caisse, sans coupon papier à présenter.

Les membres Executive reçoivent habituellement ce livret de coupons par la poste, mais il est quand même possible de profiter des rabais même si tu ne l’as pas reçu.

Voici donc les deals qui t'attendent en faisant un tour à l'entrepôt :

  • Café McCafé Premium Roast K-Cups, paquet de 80 — Économie de 15 $, 39,99 $ (au lieu de 54,99 $)
  • Chaussons aux pommes tressés Kirkland Signature, 1,05 kg — Économie de 2,50 $, 6,49 $ (au lieu de 8,99 $)
  • Fromage cheddar vieilli Kirkland Signature, 1,15 kg — Économie de 5 $, 9,99 $ (au lieu de 14,99 $)
  • Fromage râpé Tex-Mex Kirkland Signature, deux paquets de 625 g — Économie de 5 $, 13,99 $ (au lieu de 18,99 $)
  • Longe de porc Kirkland Signature, poids moyen de 3 kg — Économie de 6 $ par paquet
  • Crevettes tempura Kirkland Signature, 1,15 kg — Économie de 5 $, 19,99 $ (au lieu de 24,99 $)
  • Raviolis au porc cuits à la vapeur Bibigo, 1,1 kg — Économie de 4 $, 14,99 $ (au lieu de 18,99 $)
  • Soupe tortilla au poulet Kirkland Signature, deux formats de 830 ml — Économie de 3 $, 6,99 $ (au lieu de 9,99 $)
  • Barres tendres aux pépites de chocolat Soft & Chewy Kirkland Signature, 64 barres de 24 g — Économie de 5 $, 9,99 $ (au lieu de 14,99 $)
  • Complexe de vitamine B100 Kirkland Signature, 300 comprimés — Économie de 8 $, 21,99 $ (au lieu de 29,99 $)
  • Gommes pour cheveux, peau et ongles Kirkland Signature, 250 gommes — Économie de 4 $, 9,99 $ (au lieu de 13,99 $)
  • Détergent à lessive Ultra Clean Free and Clear Kirkland Signature, 5,73 L — Économie de 5 $, 14,99 $ (au lieu de 19,99 $)
  • Assouplissant Ultra Fresh Kirkland Signature, 5,5 L — Économie de 4 $, 11,99 $ (au lieu de 15,99 $)
  • Agent de rinçage Finish Jet-Dry, 1,12 L — Économie de 3,50 $, 12,49 $ (au lieu de 15,99 $)
  • Dentifrice Sensodyne Repair & Protect, cinq tubes de 75 ml — Économie de 8 $, 18,99 $ (au lieu de 26,99 $)
  • Serviettes hygiéniques Always Infinity Flexfoam, paquet de 80 — Économie de 6 $, 13,99 $ (au lieu de 19,99 $)
  • Serviette de bain Serene Home, couleurs variées — Économie de 2 $, 7,99 $ (au lieu de 9,99 $)
  • Cuisinière électrique à convection véritable en acier inoxydable Kenmore — Économie de 150 $, 549,99 $ (au lieu de 699,99 $)
  • Étagère chromée à six niveaux Seville Classics — Économie de 50 $, 99,99 $ (au lieu de 149,99 $)
À toi les économies!

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

