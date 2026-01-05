16 des meilleures trouvailles Costco en janvier pour te gâter sans te ruiner
Des trouvailles accessibles qui valent le détour. 👀
Le début du mois de janvier marque l’arrivée d’une nouvelle sélection de trouvailles du mois à l'entrepôt Costco. On y retrouve encore une fois des produits de différentes catégories : alimentaires, vestimentaires et même décoratifs, pensés pour le quotidien et faciles à intégrer à la routine. Des achats simples, pratiques et qui valent le détour selon les besoins du moment.
Le début de l’année est aussi souvent synonyme de nouvelles résolutions. Que ce soit l’envie de bouger davantage, de mieux gérer son budget, de mieux organiser ta maison ou simplement de passer plus de temps avec les personnes qu’on aime, chacun suit ses envies. Une fois tes intentions en tête, il devient plus facile de repérer des produits qui s’y alignent, et le Costco reste un endroit où l’on peut en trouver plusieurs.
Dans cette sélection, on retrouve, par exemple, des options pour profiter de l’extérieur tout en restant bien vêtu, des choix alimentaires intéressants pour manger équilibré, ainsi que quelques plaisirs sucrés pour ceux et celles qui prolongent encore un peu l’esprit des Fêtes.
Plusieurs articles sont offerts à moins de 20 $, ce qui permet de se faire plaisir ou de répondre à ses besoins tout en respectant un budget raisonnable.
Barres protéinées véganes TRUBAR
Ces barres protéinées véganes sont en vente au Costco pour 26,99 $.
Stéphanie Bernier
Prix: 26,99 $ pour 16 barres de 50 g
Ces barres protéinées végétales Trubar arrivent en deux nouvelles saveurs, cookies & crème et chocolat-coco. Véganes et pratiques, elles s’intègrent facilement en collation ou après l’entraînement. Parfait pour les résolutions de 2026!
Dessert style Dubaï
Ces desserts style Dubaï sont en vente au Costco pour 16,99 $.
Stéphanie Bernier
Prix : 16,99 $ pour 6 portions
Cette mousse à la pistache crémeuse, inspirée des chocolats style Dubaï, offre de belles textures et se déguste très bien en petite portion après le souper. C’est une option clef en main quand tu as envie d’un dessert savoureux, sans te lancer dans quelque chose de trop compliqué.
Veste compacte sans manche Bench
Cette veste compacte sans manche est en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix: 19,99 $
Cette veste compacte de la populaire marque Bench pour femmes est parfaite pour la température changeante du Québec. À l’automne et au printemps, quand on ne sait jamais comment s’habiller ni quel manteau porter sans s’encombrer, elle est tout indiquée pour ces journées-là. Légère et facile à transporter, elle se range dans sa petite pochette et se glisse facilement dans ton sac à dos ou ton sac de travail.
Manteau Quicksilver
Ce manteau Quicksilver est en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix: 69,99 $
Même si la saison froide est déjà bien entamée, il est encore temps d’aller jouer dehors. Pour les personnes qui ne sont pas encore bien équipées, ce manteau est une belle option. De la populaire marque de snowboard et de surf Quiksilver, il offre un très bon rapport qualité-prix pour un manteau pratique et polyvalent.
Pieuvre sauvage à la grecque
Cette pieuvre sauvage est en vente au Costco pour 34,99 $.
Stéphanie Bernier
Prix : 34,99 $
Cette pieuvre sauvage à la grecque est une belle option quand tu veux un repas un peu plus raffiné sans trop d’effort. Elle se prépare rapidement grâce à la recette complète au dos de la boîte, ce qui en fait un bon choix autant pour un souper de semaine que pour recevoir.
Grand Granola Aphrodisia
Ce mélange granola est en vente au Costco pour 12,49 $.
Stéphanie Bernier
Prix: 12,49 $ pour un sac de 1 kg
Ce granola Aphrodisia de La Fourmi combine chocolat noir, raisins de Corinthe et amandes grillées dans un mélange bien balancé, sucré au miel et sirop d'érable. Un bon choix autant pour rehausser un yogourt que pour grignoter tel quel quand on a envie de quelque chose de bon et réconfortant.
Boîte de « brookies » assortis
Cette boîte de brookies à saveurs variées est en vente au Costco pou 22,99 $
Stéphanie Bernier
Prix : 22,99 $
Si tu n’as pas encore goûté à des brookies, ce délicieux mélange entre un brownie et un cookie, ceux-ci pourraient bien te faire succomber. Le plateau propose quatre variétés : brownie-cookie, carré coco et petits fruits, brownie pacane et caramel, ainsi que carré coco et caramel. Idéal comme dessert de groupe pour plaire à tous les goûts, avec des portions pratiques qui se partagent facilement.
Chocolat chaud à l'ancienne du Chocolats Favoris
Ce chocolat chaud à l'ancienne de la marque Chocolats Favoris est en vente au Costco pour 19,99 $.
Stéphanie Bernier
Prix : 19,99 $ pour un sac de 720 g
Ce chocolat chaud à l’ancienne de Chocolats Favoris est fait avec du vrai chocolat, ce qui lui donne une texture riche et bien onctueuse. C’est le genre de boisson réconfortante qu’on apprécie particulièrement lors des journées froides, ou pour se préparer un bon café moka maison.
Pour donner une idée du rapport quantité-prix, le format vendu au Costco offre 720 g pour 19,99 $, alors que le même produit est affiché à 16,99 $ pour 300 g sur le site de Chocolats Favoris. L'acheter au Costco revient donc à un coût nettement plus avantageux au 100 g, ce qui en fait une option intéressante si tu en consommes régulièrement ou si tu aimes en avoir sous la main.
Mélange pour boisson énergisante Alani
Ces sachets de boisson énergisante de la marque Alani Nu sont en vente au Costco pour 24,99 $.
Stéphanie Bernier
Prix: 24,99 $ pour 30 sachets
Ce format en sachets de mélange pour boisson énergisante Alani est pratique quand tu veux un petit coup d’énergie sans traîner une canette. Chaque portion se dilue facilement dans l’eau, avec des saveurs fruitées légères et pas trop artificielles. Une option intéressante et pratique à voir sous la main, surtout si tu aimes ajuster l’intensité selon ton goût.
Plantes tropicales variées
Ces plantes tropicales variées sont en vente au Costco pour 19,99 $.
Stéphanie Bernier
Prix: 19,99 $
Ces plantes tropicales en pot sont une belle façon d’ajouter une touche de verdure à la maison sans trop d’efforts après le retrait du sapin de Noël!
Le format est juste assez grand pour faire un bel effet, tout en restant facile à intégrer sur une tablette, un bureau ou près d’une fenêtre. À ce prix, c’est une décoration simple et accessible pour rafraîchir un espace ou offrir en cadeau.
Ceinture en cuir de Levi's
Ces ceintures en cuir sont en vente au Costco pour 19,99 $.
Stéphanie Bernier
Prix: 19,99 $
Cette ceinture Levi’s en cuir est un classique facile à intégrer à plusieurs looks, autant avec un jean qu’un pantalon plus habillé ou même une jupe. Le cuir est souple et la boucle offre un beau fini qui donne un air soigné, sans être trop tape-à-l'œil. Une valeur sûre quand tu cherches un accessoire durable, simple et polyvalent.
Croustilles BBQ Tandoori de Miss Vickie's
Ces croustilles Miss Vickie's à saveur BBQ Tandoori sont en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 7,99 $
Ces croustilles Miss Vickie’s Tandoori BBQ offrent une saveur bien relevée, avec juste ce qu’il faut d’épices et une petite touche fumée qui se démarque. Un goût audacieux pour s'agencer à la texture bien croustillante de cette marque.
Chocolat de Dubaï
Ces chocolats de Dubaï sont en vente au Costco pour 21,99 $.
Stéphanie Bernier
Prix : 21,99 $
Ces petits chocolats style Dubaï de Bouchard misent sur une combinaison riche et gourmande de pistaches et de knafeh croustillant, enveloppés de chocolat. Les textures sont intéressantes, avec un bel équilibre entre le fondant et le croquant. Un choix élégant à offrir, ou à garder pour soi quand on a envie d’un petit plaisir raffiné.
Caméra d'action Insta360 8K
Cette caméra d'action Insta360 est en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 630,34 $ (incluant les écofrais 0,95 $)
Cette caméra Insta360 X5 permet de capturer des images en 360° en qualité 8K, idéale pour les voyages, le sport ou la création de contenu immersif. Elle est compacte, robuste et facile à utiliser, avec plusieurs accessoires inclus pour être prête à l’emploi dès la sortie de la boîte. Un bon choix si tu souhaites aller plus loin que la caméra d’action classique et varier les angles sans te compliquer la vie.
Cuisses de poulet au vin
Ces cuisses de poulet au vin sont en vente au Costco pour 19,99 $.
Stéphanie Bernier
Prix : 19,99 $
Ces cuisses de poulet au vin du Jura sont une belle option quand tu veux un repas réconfortant et savoureux sans passer des heures en cuisine. Un plat clef en main, pratique pour les soirs pressés, mais assez soigné pour être servi quand on reçoit.
Trio sangria d'hiver de Pepito
Ce trio de sangria d'hiver Pepito est en vente au Costco.
Stéphanie Bernier
Prix : 19,99 $ pour un ensemble de trois bouteilles
Ce trio d’hiver se démarque de la sangria Pepito classique par ses saveurs plus chaleureuses, avec des notes de cannelle et de canneberge. Le profil est plus riche et enveloppant, alors que la version régulière reste plus légère et rafraîchissante. C’est une belle façon de varier les plaisirs tout en restant fidèle à l’univers Pepito.
