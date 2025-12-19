13 aliments à meilleurs prix au Costco que dans les épiceries populaires du Québec
Payer moins pour les mêmes produits = OUI!
On associe souvent les virées au Costco aux grosses factures, mais le rapport quantité/prix (ou qualité/prix, dépendamment des produits) est extrêmement compétitif. Pour vérifier si les économies valent vraiment le détour, on a comparé le prix de treize aliments vendus chez Costco avec ceux proposés dans plusieurs épiceries populaires du Québec. Oui, le total à la caisse peut faire sourciller, mais les formats plus généreux changent souvent la donne lorsqu’on regarde le coût à long terme.
Avec quelques bonnes habitudes (comme portionner les aliments et congeler ce qui est périssable), ces achats en gros permettent d’espacer les visites à l’épicerie et, au final, de dépenser moins souvent. Une stratégie qui peut faire toute la différence pour ton budget… même si la facture initiale est plus salée.
Beurre salé Natrel
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Avec le prix du beurre qui ne cesse d’augmenter, ça vaut vraiment la peine de garder l’œil ouvert sur les rabais. Bonne nouvelle : le beurre se congèle très bien, ce qui permet d’en acheter en plus grande quantité quand une bonne offre se présente.
Pour comparer, le beurre salé Natrel se vend 8,59 $ chez IGA et 8 $ chez Maxi. La version sans lactose du beurre salé Natrel se vend 7,49 $ chez Metro et 6,59 $ chez Super C. À 5,79 $ chez Costco, c'est vraiment là que tu feras la meilleure affaire.
Oeufs blancs Nutri-Oeuf
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Acheter des oeufs en grande quantité peut vraiment être payant, surtout si tu cuisines souvent ou que tu te lances dans des recettes qui en demandent plusieurs à la fois. Les formats de 30 œufs sont pratiques à avoir sous la main et, côté prix, ils se défendent bien dans les épiceries.
On les trouve à 10,15 $ chez Maxi (marque sans nom), 9,99 $ chez Metro (marque Sélection), 9,29 $ au Super C (Sélection), et 10,49 $ chez IGA . Malgré tous ces prix compétitifs, c'est Costco qui l'emporte avec 9,19 $ pour le paquet de 30 oeufs.
Fromage Ficello Marbré Black Diamond
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Les Ficellos font partie des items qui se glissent facilement dans la boîte à lunch. Chez Costco, on peut acheter un paquet de 40 unités pour 14,49 $, soit 0,35 $ par Ficello.
Lorsqu'on compare ce prix à ceux des autres détaillants, on réalise que Costco offre le meilleur rapport quantité/prix. Maxi vend un paquet de 16 unités pour 8 $ (soit 0,50 $ par Ficello), IGA vend un paquet de 12 unités pour 8,99$ (soit 0,75 $ par Ficello) et Super C vend un paquet de 16 unités en rabais à 6,99 $ (soit 0,44 $ par Ficello) au moment d'écrire ces lignes. Costco offre donc le prix le plus compétitif.
Pain ultra-moelleux Pom
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Le pain fait partie de ces essentiels qu’on rachète régulièrement, donc comparer son prix entre les différents supermarchés est particulièrement intéressant.
À l’unité, le pain à sandwich ultra-moelleux Pom se vend 4,25 $ chez Maxi, 4,69 $ chez Metro, 4,29 $ chez Super C et 4,69 $ chez IGA. Au moment d'écrire ces lignes, c’est toutefois chez Costco que le deal est le plus avantageux, avec un rabais actuel qui fait tomber le prix à 5,99 $ pour trois pains, soit de 1,99 $ chacun. Une économie difficile à battre, surtout si tu as de la place pour en congeler un ou deux. Note qu'à son prix régulier, l'offre du Costco est de 7,99 $ pour trois miches, ce qui équivaut à 2,66 $ chacune et reste une option économique.
Pâte à tartiner Nutella de Ferrero
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Difficile de résister au Nutella, mais encore faut-il savoir où l’acheter pour profiter du meilleur prix.
Pour le format de 1 kg, on en retrouve à 11,50 $ chez Maxi, 12,99 $ chez Metro , 9,99 $ chez Super C et 12,49 $ chez IGA. Du côté de Costco, l’offre est encore plus avantageuse avec deux pots de 1 kg à 17,99 $, ce qui revient à 9 $ par pot. Le meilleur prix se trouve donc chez Costco, à condition d’être prêt.e à repartir avec 2 kg de pâte à tartiner dans le panier.
Beurre d'arachide crémeux Kraft
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Le beurre d’arachide crémeux de Kraft est un autre incontournable du garde-manger et son prix peut varier d’un détaillant à l’autre.
Au moment d'écrire ces lignes, on le retrouve à 11,50 $ chez Maxi, 11,99 $ chez Metro, à 11,49 $ chez Super C et à 16,29 $ chez IGA. Du côté de Costco, il est offert pour 10,94 $, ce qui en fait l’option la plus avantageuse. Si ce produit revient souvent dans ton panier, pense à te le procurer chez Costco.
Miel liquide canadien 100% pur Kirkland
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Le miel canadien 100 % pur est un autre produit dont le prix mérite qu’on s’y attarde.
Pour un format de 1 kg, on le trouve à 11 $ chez Maxi (marque sans nom), 11,99 $ chez Metro et Super C (marque Sélection) ainsi que chez IGA grâce à un rabais de 1,30 $ (marque Compliments). Du côté de Costco, le format de 3 kg est offert à 23,99 $, ce qui revient à environ 8 $ le kilo. Les marques varient d’un détaillant à l’autre, mais les produits demeurent comparables en étant tous des marques maison (ajout), ce qui fait de Costco l’option la plus avantageuse côté quantité/prix.
Sirop d'érable canadien 100% pur Kirkland
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Indissociable des déjeuners et des desserts, le sirop d’érable canadien 100 % pur n'est généralement pas donné, il est donc préférable de comparer les prix à travers les détaillants alimentaires avant de glisser un pot dans ton panier.
Pour un format de 540 ml, le coût est de 10 $ chez Maxi, 9,49 $ plutôt que 9,99 $ chez Metro (en rabais jusqu'au 7 janvier 2026), 9,99 $ chez Super C et 10,49 $ suite à un rabais de 1 $ chez IGA. Du côté de Costco, le format de 1 litre est offert à 14,99 $, ce qui équivaut à environ 8,09 $ pour 540 ml. Même si les marques varient d’un détaillant à l’autre, le produit reste essentiellement le même, ce qui permet à Costco de se démarquer pour son rapport quantité/prix.
Café moulu mélange de la maison de Van Houtte
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Le café moulu mélange de la maison de Van Houtte est un autre incontournable pour les adeptes de café filtre.
Le format de 908 g se vend 34,99 $ chez Metro, 32,99 $ chez Super C et grimpe à 36,99 $ chez IGA. Du côté de Costco, le format de 1,36 kg est offert à 29,49 $, ce qui équivaut à 19,69 $ pour 908 g. Une différence marquée qui rend l’achat en gros particulièrement avantageux pour ce produit.
Gruau rapide Quaker
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Le gruau rapide Quaker est un classique des déjeuners économiques, surtout quand on compare les formats familiaux.
Pour 2,25 kg, la boîte se vend 6 $ chez Maxi, 5,79 $ chez Metro et Super C, et 6,49 $ plutôt que 8,49 $ grâce à un rabais chez IGA. Au Costco, le format plus imposant de 5,16 kg est offert à 11,99 $, ce qui revient à un prix plus avantageux, soit 5,23 $ pour 2,25 kg. Une option particulièrement intéressante si le gruau fait partie de tes déjeuners réguliers (ou de tes recettes de desserts), à condition d’avoir l’espace pour l'entreposer.
Bac de mélange printanier Attitude
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Avoir de la laitue prélavée sous la main, c’est pratique pour les lunchs de semaine quand on manque de temps.
Le bac de mélange printanier Attitude se vend autour de 7 $ dans la plupart des épiceries ; 7 $ chez Maxi et 6,99 $ chez Metro, Super C et IGA. Chez Costco, le même produit est offert à 3,99 $, ce qui en fait de loin l’option la plus avantageuse. Une économie appréciable pour un aliment que l’on consomme souvent.
Huile d'olive extra vierge Summum
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
L’huile d’olive est un incontournable en cuisine, mais son prix peut varier considérablement selon l’endroit où on l’achète. Pour un format de 1 litre, elle est offerte à 17 $ chez Maxi (marque PC Splendido), 12,99 $ chez Metro (marque Sélection) et 14,99 $ chez Super C (marque Terra Delyssa), tandis que chez IGA, le format de 2 litres est offert à 25,49 $ (soit 12,75 $ le litre).
Du côté de Costco, le format de 3 litres se vend 27,99 $, ce qui revient à 9,33 $ le litre : le meilleur prix du lot. Les marques diffèrent d’une bannière à l’autre, mais les produits demeurent comparables.
Mayonnaise Hellmann's
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Difficile d’imaginer un frigo sans un pot de mayonnaise Hellmann’s à portée de main. Pour le format de 1,42 litre, ce produit se vend 9,49 $ chez Maxi et Metro, 8,95 $ chez Super C et 9,99 $ chez IGA. Chez Costco, le pot de 1,8 litre est offert à 10,99 $ (donc 8,66 $ pour 1,42 litre), ce qui devient avantageux pour ceux et celles qui en consomment régulièrement et qui cherchent le meilleur prix.
Au final, Costco peut réellement valoir le détour pour la plupart des aliments, surtout quand on étale le prix sur le long terme plutôt que le total affiché à la caisse. Les formats plus généreux font souvent la différence, à condition d’être prêt.e.s à bien planifier ses menus afin d'éviter le gaspillage.
Il arrive toutefois que les épiceries traditionnelles proposent d’excellents rabais capables de rivaliser avec Costco sur certains produits. Par contre, lorsqu’on prend un pas de recul et que l’on compare l’ensemble des prix sur une variété d’aliments, Costco demeure encore l’une des meilleures options pour faire de vraies économies.
Si tu as l’espace pour stocker, le réflexe de congeler et l’habitude de portionner tes aliments, ces achats peuvent te permettre d’espacer les visites à l’épicerie tout en faisant des économies concrètes. Comme quoi, derrière une facture impressionnante se cachent parfois de très bonnes aubaines.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.