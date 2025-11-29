Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Costco vs Maxi: On a comparé les prix des fruits et légumes pour te dire où économiser

Ça vaut la peine de vérifier!

Bananes en vente au Maxi. Droite : Bananes en vente au Costco.
Costco vs Maxi: On a comparé les prix des fruits et légumes.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Rédactrice pigiste

Avec le coût de l’épicerie qui continue de grimper au Québec, trouver où économiser n’a jamais été aussi important. Quand vient le temps d’acheter des fruits et légumes, deux géants attirent particulièrement l’attention : Costco, avec ses gros formats qui promettent de t'en donner plus pour ton argent, et Maxi, reconnu pour ses prix ultra compétitifs semaine après semaine. Mais lequel des deux te permet réellement de garnir ton frigo sans vider ton portefeuille?

À lire également : On a comparé le prix de 12 essentiels chez Walmart, Maxi et Super C : Voici les bons deals

Comme les prix en tablette et les spéciaux de la semaine peuvent parfois créer l'illusion d'un deal, on a décidé de comparer les prix de plusieurs fruits et légumes dans ces deux enseignes populaires. Des bananes aux oignons en passant par les bacs de laitue, chaque produit a été vérifié attentivement. Le verdict risque de te surprendre… et peut-être même de changer ta stratégie d'achat!

Bananes

Bananes en vente au Maxi. Droite : Bananes en vente au Costco.

Les bananes sont vendues à meilleur prix au Costco qu'au Maxi.

Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec

C’est le format offert qui permet à Costco de remporter cette catégorie. À première vue, le prix affiché au Maxi semble plus avantageux, mais lorsqu’on compare le coût à la livre, l’écart devient évident : les bananes chez Costco reviennent moins chères de quelques sous au poids.

Prix au Maxi : 0,69 $ / livre

Prix au Costco : 0,66 $ / livre

Citrons

Citrons en vente au Maxi. Droite : Citrons en vente au Costco.

Maxi et Costco vendent des citrons et c'est au Costco que tu peux trouver le meilleur deal.

Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec

Ici, le choix peut être trompeur, puisque les citrons sont vendus individuellement au Maxi et en sac chez Costco. Si on divise le prix du sac de citrons du Costco par le nombre de citrons qui s'y trouvent (environ 20 par sac), on se rend compte que le prix offert à l'entrepôt est moitié moins cher.

Prix au Maxi : 0,99 $ / l'unité

Prix au Costco : 0,50 $ / l'unité

Limes

Limes en vente au Maxi. Droite : Limes en vente au Costco.

Les limes sont moins chères au Costco qu'au Maxi.

Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec

Pour les limes, les deux succursales offrent les agrumes en sacs. Chez Maxi, le sac de 1,5 lb est offert à 4 $ alors que chez Costco, le sac de 3 lb est offert à 6,99 $. En comparant les prix à la livre, on se rend compte que c'est chez Costco qu'on fait la meilleure affaire.

Prix au Maxi : 2,67 $ / livre

Prix au Costco : 2,33 $ / livre

Oignons jaunes

Oignons en vente au Maxi. Droite : Oignons en vente au Costco.

Les oignons jaunes sont vendus à meilleur prix au Maxi qu'au Costco.

Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec

C'est toujours pratique, d'avoir un sac d'oignons jaunes pour réaliser des recettes de saison. Chez Maxi, le sac de 10 lb revient à 2,99 $ alors que chez Costco, le même format de 10 lb est vendu en paquet de deux. Tu dois donc acheter 20 lb d'oignons pour pouvoir bénéficier de leur offre. En comparant les prix à la livre, on se rend compte que c'est chez Maxi que tu feras le meilleur deal.

Prix au Maxi : 0,30 $ / livre

Prix au Costco : 0,37 $ / livre

Patates douces

Patates douces en vente au Maxi. Droite : Patates douces en vente au Costco.

Maxi et Costco vendent des patates douces, et c'est au Costco que tu peux trouver le meilleur deal.

Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec

Si tu aimes les patates douces et que tu as envie de les intégrer à tes recettes de la semaine, c'est chez Costco que tu trouveras le meilleur rapport qualité/prix. Par contre, comme les patates sont vendues en sac chez Costco, assure-toi d'avoir quelques plats qui en nécessitent pour pouvoir les consommer pendant qu'elles sont encore fraîches.

Prix au Maxi : 1,79 $ / livre

Prix au Costco : 1,40 $ / livre

Choux de Bruxelles

Sac de choux de Bruxelles en vente au Maxi. Droite : Sac de choux de Bruxelles en vente au Costco.

Les choux de Bruxelles sont moins chers au Costco qu'au Maxi.

Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec

Fan de choux de Bruxelles? C'est chez Costco que tu trouveras le meilleur prix. Certes, le sac offert est plus volumineux, mais il suffit de trouver de bonnes recettes de salade et de plats d'accompagnement pour pouvoir les manger rapidement.

Prix au Maxi : 4,50 $ / livre

Prix au Costco : 3 $ / livre

Bac d'épinards

\u200bBac de jeunes \u00e9pinards Attitude en vente au Maxi. Droite : Bac de jeunes \u00e9pinards Attitude en vente au Costco.

Les bacs de jeunes épinards Attitude sont vendus à meilleur prix au Costco qu'au Maxi.

Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec

Si tu fais partie des gens qui aiment avoir de la verdure prête à servir dans le frigo, sache que le bac de jeunes épinards Attitude est nettement plus abordable chez Costco que chez Maxi. Pour le même format de 312 g, l’écart de prix est impressionnant :

Prix au Maxi : Maxi : 7 $

Prix au Costco : 3,99 $

Carottes miniatures

\u200bCarottes miniatures en vente au Maxi. Droite : Carottes miniatures en vente au Costco.

Maxi et Costco vendent des carottes miniatures, et c'est au Costco que tu peux trouver le meilleur deal.

Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec

Parfaites pour les lunchs, ces petites carottes sont pratiques à avoir sous la main dans ton frigo. Le prix offert chez Costco est plus avantageux, mais tu dois tout de même te procurer le double de la quantité offerte chez Maxi pour profiter du prix. Donc, si tu t'assures de ne pas faire de gaspillage, tu seras gagnant.e en les achetant chez Costco.

Prix au Maxi : 2,75 $ / livre

Prix au Costco : 1,75 $ / livre

Patates jaunes

Patates jaunes en vente au Maxi. Droite : Patates jaunes en vente au Costco.

Les patates jaunes sont vendues à meilleur prix au Maxi qu'au Costco.

Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec

En ce qui concerne les patates jaunes, c'est Maxi qui l'emporte haut la main grâce à un spécial de la semaine. On peut d'ailleurs voir sur l'affiche que, même au coût régulier, le prix du sac de patates chez Maxi est plus avantageux que celui chez Costco. Ce premier offre habituellement le sac à 7 $, contre celui du détaillant en gros qui propose le prix de 7,99 $. Donc, si tu as besoin de patates jaunes, c'est chez Maxi qu'il faut s'arrêter.

Prix au Maxi : 0,40 $ / livre

Prix au Costco : 0,80 $ / livre

En comparant les prix des fruits et légumes chez Maxi et Costco, une tendance se dessine assez rapidement : dans la majorité des cas (sept fois sur neuf dans cet article), Costco propose un meilleur rapport quantité/prix. Par contre, il faut être prêt à acheter en plus grande quantité, ce qui peut rendre ta facture plus élevée.

En d’autres mots, Costco devient avantageux si tu as l’espace, la famille (ou l'appétit) pour consommer ou partager de plus gros formats. Sinon, Maxi reste une option solide pour garder ton épicerie accessible sans avoir à acheter dans des volumes plus imposants. Au final, c’est vraiment ton mode de vie qui déterminera où tu feras les meilleures économies. On te recommande aussi de vérifier les spéciaux du Maxi sur la circulaire en ligne avant d'aller à l'entrepôt, pour t'assurer de faire les meilleurs choix, quitte à devoir faire deux arrêts.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

  Véronik L'Archevêque-Roy

    Rédactrice Pigiste

    Véronik est rédactrice pigiste chez Narcity. Diplômée en design industriel — domaine dans lequel elle travaille à temps plein — elle prête aussi sa plume au web depuis 2015. Curieuse et touche-à-tout, elle a exploré plusieurs univers, des tendances mode et beauté aux idées sorties et activités à découvrir.

    Chez Narcity Québec, elle se spécialise dans la section Manger & Sortir : des meilleures adresses gourmandes aux astuces pour économiser sur ton panier d’épicerie, Véronik est ta référence pour profiter de la ville sans te ruiner.

