Costco vs Maxi: On a comparé les prix des fruits et légumes pour te dire où économiser
Ça vaut la peine de vérifier!
Avec le coût de l’épicerie qui continue de grimper au Québec, trouver où économiser n’a jamais été aussi important. Quand vient le temps d’acheter des fruits et légumes, deux géants attirent particulièrement l’attention : Costco, avec ses gros formats qui promettent de t'en donner plus pour ton argent, et Maxi, reconnu pour ses prix ultra compétitifs semaine après semaine. Mais lequel des deux te permet réellement de garnir ton frigo sans vider ton portefeuille?
Comme les prix en tablette et les spéciaux de la semaine peuvent parfois créer l'illusion d'un deal, on a décidé de comparer les prix de plusieurs fruits et légumes dans ces deux enseignes populaires. Des bananes aux oignons en passant par les bacs de laitue, chaque produit a été vérifié attentivement. Le verdict risque de te surprendre… et peut-être même de changer ta stratégie d'achat!
Bananes
Les bananes sont vendues à meilleur prix au Costco qu'au Maxi.
C’est le format offert qui permet à Costco de remporter cette catégorie. À première vue, le prix affiché au Maxi semble plus avantageux, mais lorsqu’on compare le coût à la livre, l’écart devient évident : les bananes chez Costco reviennent moins chères de quelques sous au poids.
Prix au Maxi : 0,69 $ / livre
Prix au Costco : 0,66 $ / livre
Citrons
Maxi et Costco vendent des citrons et c'est au Costco que tu peux trouver le meilleur deal.
Ici, le choix peut être trompeur, puisque les citrons sont vendus individuellement au Maxi et en sac chez Costco. Si on divise le prix du sac de citrons du Costco par le nombre de citrons qui s'y trouvent (environ 20 par sac), on se rend compte que le prix offert à l'entrepôt est moitié moins cher.
Prix au Maxi : 0,99 $ / l'unité
Prix au Costco : 0,50 $ / l'unité
Limes
Les limes sont moins chères au Costco qu'au Maxi.
Pour les limes, les deux succursales offrent les agrumes en sacs. Chez Maxi, le sac de 1,5 lb est offert à 4 $ alors que chez Costco, le sac de 3 lb est offert à 6,99 $. En comparant les prix à la livre, on se rend compte que c'est chez Costco qu'on fait la meilleure affaire.
Prix au Maxi : 2,67 $ / livre
Prix au Costco : 2,33 $ / livre
Oignons jaunes
Les oignons jaunes sont vendus à meilleur prix au Maxi qu'au Costco.
C'est toujours pratique, d'avoir un sac d'oignons jaunes pour réaliser des recettes de saison. Chez Maxi, le sac de 10 lb revient à 2,99 $ alors que chez Costco, le même format de 10 lb est vendu en paquet de deux. Tu dois donc acheter 20 lb d'oignons pour pouvoir bénéficier de leur offre. En comparant les prix à la livre, on se rend compte que c'est chez Maxi que tu feras le meilleur deal.
Prix au Maxi : 0,30 $ / livre
Prix au Costco : 0,37 $ / livre
Patates douces
Maxi et Costco vendent des patates douces, et c'est au Costco que tu peux trouver le meilleur deal.
Si tu aimes les patates douces et que tu as envie de les intégrer à tes recettes de la semaine, c'est chez Costco que tu trouveras le meilleur rapport qualité/prix. Par contre, comme les patates sont vendues en sac chez Costco, assure-toi d'avoir quelques plats qui en nécessitent pour pouvoir les consommer pendant qu'elles sont encore fraîches.
Prix au Maxi : 1,79 $ / livre
Prix au Costco : 1,40 $ / livre
Choux de Bruxelles
Les choux de Bruxelles sont moins chers au Costco qu'au Maxi.
Fan de choux de Bruxelles? C'est chez Costco que tu trouveras le meilleur prix. Certes, le sac offert est plus volumineux, mais il suffit de trouver de bonnes recettes de salade et de plats d'accompagnement pour pouvoir les manger rapidement.
Prix au Maxi : 4,50 $ / livre
Prix au Costco : 3 $ / livre
Bac d'épinards
Les bacs de jeunes épinards Attitude sont vendus à meilleur prix au Costco qu'au Maxi.
Si tu fais partie des gens qui aiment avoir de la verdure prête à servir dans le frigo, sache que le bac de jeunes épinards Attitude est nettement plus abordable chez Costco que chez Maxi. Pour le même format de 312 g, l’écart de prix est impressionnant :
Prix au Maxi : Maxi : 7 $
Prix au Costco : 3,99 $
Carottes miniatures
Maxi et Costco vendent des carottes miniatures, et c'est au Costco que tu peux trouver le meilleur deal.
Parfaites pour les lunchs, ces petites carottes sont pratiques à avoir sous la main dans ton frigo. Le prix offert chez Costco est plus avantageux, mais tu dois tout de même te procurer le double de la quantité offerte chez Maxi pour profiter du prix. Donc, si tu t'assures de ne pas faire de gaspillage, tu seras gagnant.e en les achetant chez Costco.
Prix au Maxi : 2,75 $ / livre
Prix au Costco : 1,75 $ / livre
Patates jaunes
Les patates jaunes sont vendues à meilleur prix au Maxi qu'au Costco.
En ce qui concerne les patates jaunes, c'est Maxi qui l'emporte haut la main grâce à un spécial de la semaine. On peut d'ailleurs voir sur l'affiche que, même au coût régulier, le prix du sac de patates chez Maxi est plus avantageux que celui chez Costco. Ce premier offre habituellement le sac à 7 $, contre celui du détaillant en gros qui propose le prix de 7,99 $. Donc, si tu as besoin de patates jaunes, c'est chez Maxi qu'il faut s'arrêter.
Prix au Maxi : 0,40 $ / livre
Prix au Costco : 0,80 $ / livre
En comparant les prix des fruits et légumes chez Maxi et Costco, une tendance se dessine assez rapidement : dans la majorité des cas (sept fois sur neuf dans cet article), Costco propose un meilleur rapport quantité/prix. Par contre, il faut être prêt à acheter en plus grande quantité, ce qui peut rendre ta facture plus élevée.
En d’autres mots, Costco devient avantageux si tu as l’espace, la famille (ou l'appétit) pour consommer ou partager de plus gros formats. Sinon, Maxi reste une option solide pour garder ton épicerie accessible sans avoir à acheter dans des volumes plus imposants. Au final, c’est vraiment ton mode de vie qui déterminera où tu feras les meilleures économies. On te recommande aussi de vérifier les spéciaux du Maxi sur la circulaire en ligne avant d'aller à l'entrepôt, pour t'assurer de faire les meilleurs choix, quitte à devoir faire deux arrêts.
