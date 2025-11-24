12 des meilleurs « deals » au Costco pour économiser sur ton épicerie des Fêtes
Recevoir sans éclater ton budget = OUI SVP!
À travers l'année, planifier les repas de la semaine sans dépasser ton budget présente souvent un casse-tête, et à l’approche des Fêtes où les dépenses s’accumulent, ça ne s'améliore pas. Pourtant, en t’appuyant sur les rabais offerts avant de faire ton panier, il devient beaucoup plus simple de réduire la facture. Costco, reconnu pour ses formats familiaux et ses prix avantageux, propose souvent des réductions qui valent le détour. Mais même avec ces promotions, il n’est pas toujours évident de savoir si un format géant est réellement plus économique qu’un emballage régulier d’épicerie.
Pour t’aider à y voir plus clair, on a analysé onze produits en promo dans la circulaire de Costco et calculé leur prix par portion. Ces données te permettront de vérifier ce qui convient le mieux à tes besoins, autant pour ton épicerie de tous les jours que pour préparer des réceptions plus généreuses pendant la saison festive.
Assortiment de chocolats Lindor de Lindt
Assortiment de chocolats Lindor de Lindt en rabais au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 23,99 $ plutôt que 29,99 $, soit 6 $ de rabais, du 24 novembre au 21 décembre 2025
Prix par unité : Environ 2,67 $ / 100 g
Ce mélange de chocolats Lindor regroupe plusieurs saveurs au cœur fondant dans un format généreux de 900 g. Grâce au rabais offert, c’est une occasion simple de garnir ta table des Fêtes ou d’avoir une réserve de petites douceurs à partager sans dépasser ton budget.
C'est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Canneberges séchées entières Craisins de Ocean Spray
Canneberges séchées entières Craisins de Ocean Spray en rabais au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 11,49 $ plutôt que 14,49 $, soit 3 $ de rabais, du 24 novembre au 21 décembre 2025
Prix par unité : Environ 0,64 $ / 100 g
Ce grand format de canneberges séchées Ocean Spray combine la texture moelleuse des fruits et une touche acidulée idéale pour les salades, le yogourt ou les collations.
C'est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Tiramisu Dessert Italiano
Tiramisu Dessert Italiano 6 x 85 g en rabais au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 9,99 $ plutôt que 12,99 $, soit 3 $ de rabais, du 24 novembre au 21 décembre 2025
Prix par unité : Environ 1,96 $ / 100 g
Si tu veux te simplifier la tâche du côté des desserts dans les prochaines semaines, ce tiramisu combine des couches de crème au mascarpone et de gâteau imbibé de café dans un format déjà portionné. Tu peux donc ajouter un dessert italien classique à ta semaine sans préparation et sans alourdir la facture.
C'est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Craquelins assortis Dare
Craquelins assortis Dare en rabais au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 9,49 $ plutôt que 11,99 $, soit 2,50 $ de rabais, du 24 novembre au 21 décembre 2025
Prix par unité : Environ 0,76 $ / 100 g
Cet ensemble réunit plusieurs variétés de craquelins Dare, pratiques pour les plateaux de charcuteries et les collations familiales. Le grand format assure une bonne réserve pour recevoir, et l’économie rend l'offre encore plus intéressante.
C'est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Croustilles de bagel absolument-tout biologiques Boulangerie Schwartz Brothers
Croustilles de bagel absolument-tout biologiques Schwartz Brothers en rabais au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 8,49 $ plutôt que 11,49 $, soit 3 $ de rabais, du 24 novembre au 21 décembre 2025
Prix par unité : Environ 2, $ / 100 g
Parfaites pour accompagner des trempettes ou pour une collation rapide, ces croustilles de bagel biologiques offrent un croquant marqué et les saveurs de l’assaisonnement absolument-tout.
C'est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Fromage à la crème Philadelphia
Fromage à la crème Philadelphia en rabais au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 10,49 $ plutôt que 13,49 $, soit 3 $ de rabais, du 24 novembre au 21 décembre 2025
Prix par unité : Environ 1,05 $ / 100 g
Le fromage à la crème Philadelphia est un incontournable pour les bagels, les trempettes ou les recettes maison. Le format double de 500 g assure une bonne réserve pour la cuisine du quotidien, et le rabais rend l’achat encore plus avantageux sans changer tes habitudes.
C'est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Rouleaux de printemps aux légumes avec edamames Royal Asia
Rouleaux de printemps aux légumes avec edamames Royal Asia en rabais au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 11,99 $ plutôt que 14,99 $, soit 3 $ de rabais, du 24 novembre au 21 décembre 2025
Prix par unité : Environ 0,84 $ / 100 g
Ces rouleaux de printemps croustillants sont garnis de légumes et d’edamames, et se préparent rapidement au four ou à la friteuse à air. Le format de 50 rouleaux est pratique pour les collations ou les repas légers.
C'est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Raviolis au homard Rana
Raviolis au homard Rana en rabais au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 14,49 $ plutôt que 18,49 $, soit 4 $ de rabais, du 24 novembre au 21 décembre 2025
Prix par unité : Environ 1,96 $ / 100 g
Ces raviolis Rana remplis de homard offrent un repas rapide avec une touche plus raffinée. Le format double est pratique pour les soirs pressés, et le rabais en fait une option plus accessible pour varier les soupers sans effort.
C'est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Noix de cajou crues Yupik
Noix de cajou crues Yupik en rabais au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 12,99 $ plutôt que 16,99 $, soit 4 $ de rabais, du 24 novembre au 7 décembre 2025
Prix par unité : Environ 1,30 $ / 100 g
Le sac de 1 kg offre une bonne quantité pour préparer des mélanges maison, cuisiner des sauces ou simplement les manger telles quelles. Comme les noix de cajou crues sont souvent plus coûteuses, le rabais rend ce format particulièrement avantageux pour celles et ceux qui aiment en avoir régulièrement dans leur alimentation.
C'est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Croustilles à saveur assaisonnée Ruffles
Croustilles à saveur assaisonnée Ruffles en rabais au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 5,89 $ plutôt que 7,89 $, soit 2 $ de rabais, du 24 novembre au 7 décembre 2025
Prix par unité : Environ 0,96 $ / 100 g
Avec leur texture ondulée et leur assaisonnement classique, ces croustilles sont une option simple pour accompagner un lunch ou une soirée télé. Le grand sac permet d’en avoir assez pour plusieurs portions, et le rabais offre une occasion de garnir l’armoire à collations sans trop dépenser.
C'est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Prosciutto tranché Cappola
Prosciutto tranché Cappola en rabais au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 15,99 $ plutôt que 19,99 $, soit 4 $ de rabais, du 24 novembre au 7 décembre 2025
Prix par unité : Environ 2,67 $ / 100 g
Le format de deux paquets de 300 g permet d’utiliser le prosciutto selon les besoins, que ce soit pour un plateau de charcuterie ou pour rehausser un plat de pâtes. Cette coupe mince et salée est souvent appréciée dans les repas simples, et l’économie appliquée rend ce produit plus intéressant pour varier les protéines à la maison.
C'est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Pelures de pommes de terre avec cheddar et bacon TGI Fridays
Pelures de pommes de terre avec cheddar et bacon TGI Fridays en rabais au Costco.
Prix à l’entrepôt Costco : 11,99 $ plutôt que 14,99 $, soit 3 $ de rabais, du 24 novembre au 7 décembre 2025
Prix par unité : Environ 1,21 $ / 100 g
Ces pelures déjà garnies se réchauffent rapidement, ce qui en fait une solution facile pour un apéro avec tes invité.e.s ou une collation plus soutenante durant les jours entre Noël et le jour de l'An. Leur garniture cheddar et bacon rappelle les entrées servies en restaurant, et le rabais offre une occasion d’en avoir sous la main à moindre coût pour les soirs où tu veux quelque chose de plus gourmand.
C'est ici pour trouver le produit sur le site de Costco Canada
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.
