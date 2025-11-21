Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Costco vend l'ensemble Tramontina 4 morceaux pour le prix d'une seule cocotte sur Amazon

Ta popotte des Fêtes s'annonce fancy!

La façade d'un Costco. Droite : L'ensemble de quatre morceaux Tramontina au Costco.

Costco vend un ensemble Tramontina 4 morceaux avec cocotte à très bon prix.

Oasisamuel | Dreamstime, Noémi Lincourt | Narcity Québec
Éditrice Junior

Si tu comptes faire pas mal de popotte durant les semaines qui mènent Noël, tu pourrais avoir envie de te gâter avec un tout nouvel ensemble en fonte de qualité. Après avoir offert un duo de cocottes Tramontina, l’entrepôt Costco propose une seconde trouvaille de la marque à prix intéressant au moment d'écrire ces lignes. Cette fois, c'est un lot incluant quatre morceaux, qui est en vedette.

À lire également : 19 de nos meilleures trouvailles à bon prix chez Costco ce mois-ci

Ceux-ci sont vendus à 99,99 $ chez Costco, et ce, pour une fraction du prix demandé directement sur le site de l'entreprise ou encore sur Amazon.

L'ensemble de quatre morceaux Tramontina au Costco.

L'ensemble de quatre morceaux Tramontina est à vendre pour 99,99 $ au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec


Utilisable sur toutes les surfaces de cuisson, y compris à induction, l'ensemble de plats empilables en fonte émaillée propose une cocotte de 5,2 L, une braisière de 3 L, une poêle à griller de 25 cm et un couvercle universel doté d’une poignée dorée en acier inoxydable.

Ces articles sont offerts en blanc et vont au four à des températures allant jusqu’à 500 °F.


L'ensemble de quatre morceaux sur le site de Tramontina.

L'ensemble de quatre morceaux est à vendre pour 129,95 USD sur le site de Tramontina.
Tramontina


Sur le site de la marque, cette batterie de cuisine ayant une note de 5 sur 5 étoiles est affichée à 129,95 $ US, soit environ 181 $ CA. Ce sont donc des économies de plus ou moins 80 $ que tu peux faire en profitant de l'aubaine du détaillant en gros.

Si tu cherches sur Amazon, tu pourras trouver une cocotte Tramontina avec la même capacité, mais pour 89,94 $ en rabais ou 104,95 $ au coût régulier. Ainsi, pour le prix d'un seul item, tu peux en avoir quatre en allant à l'entrepôt.

Lors de ta prochaine visite au Costco, prends un moment pour jeter un coup d’œil dans les allées, parce qu’il y a de bonnes chances que tu y trouves toi-même un ensemble offert à un prix vraiment intéressant.


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

  Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

