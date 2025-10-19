Costco vend des ensembles Le Creuset pour 99 $ au lieu de 297,15 $ sur Amazon
Ça risque de disparaitre rapidement!
Les entrepôts Costco ne sont pas seulement des destinations pour acheter des items en immense quantité. On y déniche souvent des trouvailles de toutes sortes à prix avantageux, allant des articles de beauté aux jouets, en passant par les instruments de cuisine. D’ailleurs, si tu trippes sur les produits Le Creuset pour préparer tes recettes d’automne réconfortantes, sache que des ensembles de trois plats rectangulaires y sont à vendre pour 99 $, et ça vaut la visite.
À lire également : 19 de nos meilleures trouvailles à bon prix chez Costco ce mois-ci
En guise de comparaison, sache qu’une offre similaire est affichée à 297,15 $ sur Amazon Canada. Tu peux donc faire de grosses économies en te procurant l’option du détaillant en gros.
Les ensembles Le Creuset blanc et rouge au Coscto de Candiac.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Ainsi, ce sont les modèles de 0,72 L, 1,4 L et 3,2 L, disponibles en rouge cerise et en blanc meringue, qui sont en vedette dans les allées de l’entrepôt (ceux-ci ont été trouvés à celui de Candiac). Connue pour sa grande qualité et sa performance en cuisine, il y a fort à parier que tu as déjà entendu parler de cette marque si tu passes du temps du côté cuisine de TikTok, et que tu as levé les sourcils en voyant les prix associés à ce nom.
Eh oui, un seul plat à rôtir peut facilement coûter plus de 200 $. Il est donc plutôt étonnant de savoir que tu peux en avoir trois pour moins de 100 $, mais ça se prend bien!
L'ensemble Le Creuset à vendre pour 297,15 $ sur Amazon.Amazon
Même sur Amazon, une bonne offre présente également trois plats presque identiques, sauf pour les capacités, qui sont plus grandes à 1,1 L, 2,4 L et 4 L. Cet écart peut en partie expliquer la différence de prix, mais si jamais tu n’as pas de préférence de ce côté, tu peux payer près de 200 $ de moins pour une version un peu plus petite de cet item.
Si jamais tu veux mettre la main dessus, n’hésite pas, car les exemplaires pourraient s’envoler plus vite que les échantillons de nourriture à goûter au Costco!
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
