Costco vend des duos de cocottes Tramontina pour 68 % moins chers que sur Amazon
À ce prix, COURS!
Alors que la saison des repas réconfortants est arrivée, l’entrepôt Costco cache un deal parfait pour accompagner tes journées de popote. Si tu es à la recherche d’une cocotte en fonte émaillée avec couvercle, sache que cette trouvaille te permet de mettre la main non pas sur une, mais bien sur deux de ces instruments de cuisine, à prix très intéressant.
Des ensembles de deux cocottes de la marque Tramontina sont vendus à 79,99 $ chez Costco pour une fraction des prix demandés ailleurs.
Le duo de cocottes Tramontina est à vendre pour 79,99 $ au Costco. Noémi Lincourt | Narcity Québec
L’offre de l’entrepôt est la suivante : une cocotte de 3,7 L et une seconde de 6,6 L, toutes deux munies d’un couvercle à autoarrosage doté de rainures et d’une poignée dorée en acier inoxydable. Ces articles sont offerts en blanc ou en vert, selon la succursale, et peuvent être utilisés sur toutes les surfaces de cuisson, y compris les cuisinières à induction. Elles vont également au four à des températures allant jusqu’à 500 °F.
Si le modèle exact n’est pas offert ailleurs, d’autres versions sont en vente sur le site de la marque à des prix plus élevés. Par exemple, la Gourmet de 6,7 L coûte 131,19 $ à elle seule.
La cocotte Tramontina à vendre sur Amazon.Amazon
Sur Amazon, un duo de couleur blanche pouvant contenir les mêmes quantités, mais pouvant aller à un maximum de 450 °F est également disponible pour 249,97 $. La différence de prix te permet donc d'économiser 169,98 $ pour un achat de qualité.
Lors de ta prochaine visite au Costco, garde l'œil ouvert, car tu pourrais bien repartir avec ton propre ensemble à un prix avantageux.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
