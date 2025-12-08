7 voyages tout inclus dans le Sud de 1115 $ et 1459 $ autres que Cuba au départ de Montréal
Commencer l'année en voyage? OUI, SVP!
Avant que la nouvelle année ne s’installe complètement, pourquoi ne pas commencer janvier 2026 sous le soleil avec un tout inclus dans le Sud? Plages dorées, piscines bordées de palmiers et buffets généreux t’attendent au Mexique, en République dominicaine ou même au Nicaragua pour bien lancer l’année. Les offres du moment au départ de Montréal sont déjà très alléchantes, avec des voyages entre 1 115 $ et 1 459 $ pour t’offrir une parenthèse de chaleur en plein cœur de l’hiver.
Rien de mieux qu’un peu de détente sous les palmiers pour accueillir 2026 en beauté!
Riviera Nayarit - Mexique
Décameron La Marina, sur la plage de Guayabitos, avec vue sur les collines et le village en bord de mer.
Hôtel : Decameron La Marina Guayabitos (⭐️⭐️⭐️⭐️)
Prix : 1 295 $ par adulte en occupation double
Date : Du 21 au 28 janvier 2026
Pourquoi tu dois y aller : Impossible de résister à l’atmosphère détendue de Guayabitos, où cet hôtel te donne accès non seulement à sa plage dorée, mais aussi aux installations complètes de deux autres propriétés Decameron toutes proches. Piscines pour adultes et enfants, activités quotidiennes, vues sur l’île Coral et buffets généreux t’attendent, le tout dans une ambiance tropicale parfaite pour décrocher. Et si tu voyages entre décembre et mars, tu pourrais même apercevoir des baleines depuis la côte, un moment unique qui rend le séjour encore plus mémorable.
Puerto Plata - République dominicaine
Vue en hauteur du Cofresi Palm Beach Resort montrant ses piscines en forme lagon.
Hôtel : Cofresi Palm Beach Resort and Spa (⭐️⭐️⭐️½)
Prix : 1 275 $ par adulte en occupation double
Date : Du 11 au 18 février 2026
Pourquoi tu dois y aller : Si tu rêves d’un séjour dépaysant où chaque journée peut être différente, ce complexe est un vrai terrain de jeu. Avec ses 456 chambres allant des suites familiales aux suites juniors, ses nombreuses piscines, ses restaurants internationaux, son miniclub et son spa Yin Yang inspiré des techniques orientales ($), l’endroit est conçu pour combiner détente et divertissement. Entre les sports nautiques, le tennis, le minigolf, le tir à l’arc, le paintball ou les spectacles en soirée, tu ne manqueras jamais d’activités, tout en profitant de l’ambiance tropicale unique de Puerto Plata.
Puerto Plata - République dominicaine
Piscine turquoise et palmiers au Playabachata, dans un décor tropical verdoyant.
Hôtel : Playabachata (⭐️⭐️⭐️⭐️)
Prix : 1 115 $ par adulte en occupation double
Date : Du 18 au 25 janvier 2026
Pourquoi tu dois y aller : À cet hôtel, l’ambiance balnéaire se vit pleinement grâce aux piscines étincelantes, à la plage dorée qui longe la propriété et aux jardins tropicaux qui entourent tout le complexe. Le Playabachata offre un mélange idéal de détente et d’activités : cocktails au bord de l’eau, restaurants variés, miniclub pour les enfants et longues promenades en bord de mer pour les adultes. Les chambres, toutes équipées d’un minibar et d’un balcon ou d’une terrasse, rendent l’expérience encore plus agréable pour une semaine au soleil.
Punta Cana - République dominicaine
La piscine et les palmiers à perte de vue à l’Occidental Caribe, face à la mer d’Arena Gorda.
Hôtel : Occidental Caribe (⭐️⭐️⭐️⭐️)
Prix : 1 459 $ par adulte en occupation double
Date : Du 12 au 19 janvier 2026
Pourquoi tu dois y aller : Un décor de carte postale avec une immense piscine entourée de palmiers et l’océan juste en arrière-plan, voilà ce que te réserve cet hôtel. Situé sur la superbe plage d’Arena Gorda, l’Occidental Caribe propose des chambres offrant une vue imprenable sur la mer, une ambiance chaleureuse et une foule d’activités : bar dans la piscine, jacuzzi, parc aquatique pour les enfants, sports nautiques, mur d’escalade, spa et spectacles en soirée. Que tu sois là pour te détendre, explorer ou t’amuser, tout est réuni pour vivre une semaine sous les tropiques sans jamais s’ennuyer.
La Romana - République dominicaine
Piscines en bord de mer et vues spectaculaires au HM Alma de Bayahibe, réservé aux adultes.
Hôtel : HM Alma de Bayahibe Hotel (⭐️⭐️⭐️⭐️)
Prix : 1 355 $ par adulte en occupation double
Date : Du 20 au 27 janvier 2026
Pourquoi tu dois y aller : Pour une escapade entre adultes qui combine ambiance sereine, vues spectaculaires et activités immersives, cet hôtel est un choix parfait. Entouré d’une végétation luxuriante et donnant directement sur la mer des Caraïbes, le HM Alma de Bayahibe offre quatre piscines, des ateliers créatifs, du yoga, de l’aquagym, des cours de cuisine, de la plongée en apnée et des soirées thématiques animées par des DJs. Les restaurants, dont trois à la carte, permettent de varier les saveurs tout au long du séjour.
Cabarete - République dominicaine
Piscine bordée de palmiers et plage de Cabarete au Viva Tangerine by Wyndham.
Hôtel : Viva Tangerine By Wyndham (⭐️⭐️⭐️⭐️)
Prix : 1 345 $ par adulte en occupation double
Date : Du 20 au 27 janvier 2026
Pourquoi tu dois y aller : Pour voyager vers un endroit vibrant où l’énergie de la plage rencontre celle des activités nautiques, ce complexe est tout indiqué. Le Viva Tangerine est le seul tout-inclus de Cabarete, un paradis reconnu pour la planche à voile et le surf cerf-volant. En plus de ses deux piscines, de sa discothèque, de ses bars et de ses restaurants offrant des classiques internationaux, l’hôtel propose une foule d’activités : aquafit, yoga, volleyball de plage, paddleboard, voile, danse et bien plus. C’est l’endroit parfait pour des vacances actives… ou simplement pour te détendre à l’ombre des palmiers face à l’océan.
Managua - Nicaragua
La grande piscine et l'atmosphère tropicale au Barceló Montelimar Beach, face à la côte pacifique.
Hôtel : Barceló Montelimar Beach (⭐️⭐️⭐️ ½)
Prix : 1 455 $ par adulte en occupation double
Date : Du 1er au 8 janvier 2026
Pourquoi tu dois y aller : Si tu veux vivre une expérience dépaysante loin des destinations habituelles, ce complexe au Nicaragua est une belle surprise. Installé directement sur la côte pacifique, le Barceló Montelimar Beach offre trois piscines, un minigolf, du soccer, des sports nautiques non motorisés et même du surf horizontal, idéal pour bouger sous le soleil. Grâce à sa proximité avec les attractions naturelles, comme le volcan Masaya, la chaîne des Maribios ou la ville coloniale de Granada, tu peux alterner entre journées détente au complexe et excursions inoubliables. Les restaurants variés, les buffets et les chambres équipées d’un minibar complètent parfaitement le séjour.
