Sommaire

7 voyages tout inclus dans le Sud de 1115 $ et 1459 $ autres que Cuba au départ de Montréal

Commencer l'année en voyage? OUI, SVP!

Vue aérienne d’une immense piscine bleu profond entourée d’une multitude de palmiers et de sentiers sinueux, avec la mer turquoise en arrière-plan.
La piscine et les palmiers à perte de vue à l’Occidental Caribe, face à la mer d’Arena Gorda.
Transat
Éditrice Junior

Avant que la nouvelle année ne s’installe complètement, pourquoi ne pas commencer janvier 2026 sous le soleil avec un tout inclus dans le Sud? Plages dorées, piscines bordées de palmiers et buffets généreux t’attendent au Mexique, en République dominicaine ou même au Nicaragua pour bien lancer l’année. Les offres du moment au départ de Montréal sont déjà très alléchantes, avec des voyages entre 1 115 $ et 1 459 $ pour t’offrir une parenthèse de chaleur en plein cœur de l’hiver.

À lire également : Cette ville québécoise brille dans le top des meilleurs endroits au monde pour Noël

Rien de mieux qu’un peu de détente sous les palmiers pour accueillir 2026 en beauté!

Riviera Nayarit - Mexique 

Vue a\u00e9rienne du Decameron La Marina situ\u00e9 directement en bord de mer.

Décameron La Marina, sur la plage de Guayabitos, avec vue sur les collines et le village en bord de mer.

Sunwing

Hôtel : Decameron La Marina Guayabitos (⭐️⭐️⭐️⭐️)

Prix : 1 295 $ par adulte en occupation double

Date : Du 21 au 28 janvier 2026

Pourquoi tu dois y aller : Impossible de résister à l’atmosphère détendue de Guayabitos, où cet hôtel te donne accès non seulement à sa plage dorée, mais aussi aux installations complètes de deux autres propriétés Decameron toutes proches. Piscines pour adultes et enfants, activités quotidiennes, vues sur l’île Coral et buffets généreux t’attendent, le tout dans une ambiance tropicale parfaite pour décrocher. Et si tu voyages entre décembre et mars, tu pourrais même apercevoir des baleines depuis la côte, un moment unique qui rend le séjour encore plus mémorable.

C'est ici pour réserver

Puerto Plata - République dominicaine

Grande piscine turquoise entour\u00e9e de palmiers, de chaises longues et d\u2019un d\u00e9cor tropical, avec des toits de chaume en arri\u00e8re-plan.

Vue en hauteur du Cofresi Palm Beach Resort montrant ses piscines en forme lagon.

Sunwing

Hôtel : Cofresi Palm Beach Resort and Spa (⭐️⭐️⭐️½)

Prix : 1 275 $ par adulte en occupation double

Date : Du 11 au 18 février 2026

Pourquoi tu dois y aller : Si tu rêves d’un séjour dépaysant où chaque journée peut être différente, ce complexe est un vrai terrain de jeu. Avec ses 456 chambres allant des suites familiales aux suites juniors, ses nombreuses piscines, ses restaurants internationaux, son miniclub et son spa Yin Yang inspiré des techniques orientales ($), l’endroit est conçu pour combiner détente et divertissement. Entre les sports nautiques, le tennis, le minigolf, le tir à l’arc, le paintball ou les spectacles en soirée, tu ne manqueras jamais d’activités, tout en profitant de l’ambiance tropicale unique de Puerto Plata.

C'est ici pour réserver

Puerto Plata - République dominicaine

Vaste piscine turquoise entour\u00e9e de palmiers, de chaises longues et de toits de chaume.

Piscine turquoise et palmiers au Playabachata, dans un décor tropical verdoyant.

Sunwing

Hôtel : Playabachata (⭐️⭐️⭐️⭐️)

Prix : 1 115 $ par adulte en occupation double

Date : Du 18 au 25 janvier 2026

Pourquoi tu dois y aller : À cet hôtel, l’ambiance balnéaire se vit pleinement grâce aux piscines étincelantes, à la plage dorée qui longe la propriété et aux jardins tropicaux qui entourent tout le complexe. Le Playabachata offre un mélange idéal de détente et d’activités : cocktails au bord de l’eau, restaurants variés, miniclub pour les enfants et longues promenades en bord de mer pour les adultes. Les chambres, toutes équipées d’un minibar et d’un balcon ou d’une terrasse, rendent l’expérience encore plus agréable pour une semaine au soleil.

C'est ici pour réserver

Punta Cana - République dominicaine

Vue a\u00e9rienne d\u2019une immense piscine bleu profond entour\u00e9e d\u2019une multitude de palmiers et de sentiers sinueux, avec la mer turquoise en arri\u00e8re-plan.

La piscine et les palmiers à perte de vue à l’Occidental Caribe, face à la mer d’Arena Gorda.

Transat

Hôtel : Occidental Caribe (⭐️⭐️⭐️⭐️)

Prix : 1 459 $ par adulte en occupation double

Date : Du 12 au 19 janvier 2026

Pourquoi tu dois y aller : Un décor de carte postale avec une immense piscine entourée de palmiers et l’océan juste en arrière-plan, voilà ce que te réserve cet hôtel. Situé sur la superbe plage d’Arena Gorda, l’Occidental Caribe propose des chambres offrant une vue imprenable sur la mer, une ambiance chaleureuse et une foule d’activités : bar dans la piscine, jacuzzi, parc aquatique pour les enfants, sports nautiques, mur d’escalade, spa et spectacles en soirée. Que tu sois là pour te détendre, explorer ou t’amuser, tout est réuni pour vivre une semaine sous les tropiques sans jamais s’ennuyer.

C'est ici pour réserver

La Romana - République dominicaine

Vue a\u00e9rienne du complexe install\u00e9 au bord d\u2019une mer turquoise, avec plusieurs piscines de formes uniques construites sur les rochers.

Piscines en bord de mer et vues spectaculaires au HM Alma de Bayahibe, réservé aux adultes.

Sunwing

Hôtel : HM Alma de Bayahibe Hotel (⭐️⭐️⭐️⭐️)

Prix : 1 355 $ par adulte en occupation double

Date : Du 20 au 27 janvier 2026

Pourquoi tu dois y aller : Pour une escapade entre adultes qui combine ambiance sereine, vues spectaculaires et activités immersives, cet hôtel est un choix parfait. Entouré d’une végétation luxuriante et donnant directement sur la mer des Caraïbes, le HM Alma de Bayahibe offre quatre piscines, des ateliers créatifs, du yoga, de l’aquagym, des cours de cuisine, de la plongée en apnée et des soirées thématiques animées par des DJs. Les restaurants, dont trois à la carte, permettent de varier les saveurs tout au long du séjour.

C'est ici pour réserver

Cabarete - République dominicaine 

Belle vue a\u00e9rienne d\u2019une piscine sinueuse en bord de mer, entour\u00e9e de palmiers et de nombreuses chaises longues.

Piscine bordée de palmiers et plage de Cabarete au Viva Tangerine by Wyndham.

Vacances WestJet

Hôtel : Viva Tangerine By Wyndham (⭐️⭐️⭐️⭐️)

Prix : 1 345 $ par adulte en occupation double

Date : Du 20 au 27 janvier 2026

Pourquoi tu dois y aller : Pour voyager vers un endroit vibrant où l’énergie de la plage rencontre celle des activités nautiques, ce complexe est tout indiqué. Le Viva Tangerine est le seul tout-inclus de Cabarete, un paradis reconnu pour la planche à voile et le surf cerf-volant. En plus de ses deux piscines, de sa discothèque, de ses bars et de ses restaurants offrant des classiques internationaux, l’hôtel propose une foule d’activités : aquafit, yoga, volleyball de plage, paddleboard, voile, danse et bien plus. C’est l’endroit parfait pour des vacances actives… ou simplement pour te détendre à l’ombre des palmiers face à l’océan.

C'est ici pour réserver

Managua - Nicaragua 

Vue a\u00e9rienne d\u2019une immense piscine entour\u00e9e de palmiers et de jardins tropicaux, avec en son centre un bar circulaire au toit de chaume.

La grande piscine et l'atmosphère tropicale au Barceló Montelimar Beach, face à la côte pacifique.

Vacances Westjet

Hôtel : Barceló Montelimar Beach (⭐️⭐️⭐️ ½)

Prix : 1 455 $ par adulte en occupation double

Date : Du 1er au 8 janvier 2026

Pourquoi tu dois y aller : Si tu veux vivre une expérience dépaysante loin des destinations habituelles, ce complexe au Nicaragua est une belle surprise. Installé directement sur la côte pacifique, le Barceló Montelimar Beach offre trois piscines, un minigolf, du soccer, des sports nautiques non motorisés et même du surf horizontal, idéal pour bouger sous le soleil. Grâce à sa proximité avec les attractions naturelles, comme le volcan Masaya, la chaîne des Maribios ou la ville coloniale de Granada, tu peux alterner entre journées détente au complexe et excursions inoubliables. Les restaurants variés, les buffets et les chambres équipées d’un minibar complètent parfaitement le séjour.

C'est ici pour réserver


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

