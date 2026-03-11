J'ai comparé le prix de mes achats au Liquidation Marie avec ceux du Maxi et je suis choquée
Non, mes achats n’étaient pas périmés! L’un des produits expire même en 2027.
Avec la hausse continue du prix du panier d’épicerie au Québec, il est normal de chercher des moyens de réduire sa facture alimentaire, que ce soit en comparant les prix ou en partant à la chasse aux aubaines. C’est notamment ce qui explique la montée en popularité de Liquidation Marie au cours des dernières années. L’enseigne propose des aliments et des marques populaires à prix réduit et compte maintenant une douzaine d’adresses. Mais est-ce que l’endroit vaut vraiment la visite si tu profites déjà des rabais et de l’égalisation des prix chez Maxi?
Les différents commerces de liquidation alimentaire, comme Liquidation Marie, proposent souvent des surplus d’inventaire, des fins de lots ou des produits proches de leur date de péremption — parfois même dépassée — à prix réduit, ce qui peut permettre de réaliser des économies intéressantes sur certaines marques. Le tout se fait en conformité avec les normes du MAPAQ.
Même si je connaissais l’engouement pour l’endroit, je n’y avais encore jamais fait mes emplettes, de peur de tomber sur des produits périmés et de regretter ma visite (malgré la politique de retour très flexible en cas de problème de fraîcheur). Après y avoir mis les pieds pour la première fois, je me demande pourquoi je n’en ai pas profité plus tôt.
Pour voir concrètement ce que ça donne, j’ai comparé le prix de plusieurs aliments achetés chez Liquidation Marie avec ceux affichés chez le géant des bas prix, Maxi, pour les mêmes produits ou des équivalents similaires. J’ai aussi noté la date de péremption, qui est souvent bien après la date d’achat.
Mes achats au centre de liquidation alimentaire comme Liquidation Marie, pour un total de 68,54 $. Narcity Québec
Voici donc tous les achats que j’ai faits ce mardi 9 mars à la succursale de Laval, avec le détail pour chaque produit : le prix payé chez Liquidation Marie, le coût du même article (ou d’un équivalent) chez Maxi et l’économie estimée.
Je ne te dévoile pas tout de suite le résultat, mais certaines différences de prix sont surprenantes, voire choquantes.
Fromage Boursin - Ail & fines herbes
Fromage Boursin ail et fines herbes de 150 g payé 3 $ au Liquidation Marie.
Narcity Québec
Prix au Liquidation Marie : 3 $ pour 150 g, soit environ 2 $ pour 100 g
Date d'expiration : 18 jours après la date d'achat
Prix au Maxi : 7,49 $ pour 150 g, soit environ 4,99 $ pour 100 g
Le fromage Boursin est un vrai petit plaisir gourmand. Que ce soit sur des craquelins, dans des pâtes ou simplement étalé sur une baguette de pain bien chaude (je salive déjà), il disparaît toujours trop vite… mais son prix peut aussi grimper rapidement à l’épicerie. Au Maxi, par exemple, il faut débourser 7,49 $ pour un seul emballage de 150 g. Disons que je n’ai pas hésité longtemps quand j’ai aperçu une immense pile de boîtes de Boursin à 3 $ dans les frigos du Liquidation Marie.
Si tu es un ou une pro des aubaines, tu te dis peut-être que Costco en vend aussi à bon prix. Et c’est vrai… mais ça reste quand même plus cher. À l’entrepôt, le duo de fromages de 150 g chacun coûte 8,99 $, ce qui revient à environ 3 $ par 100 g. Chez Liquidation Marie, je l’ai payé environ 2 $ par 100 g, ce qui est une solide différence.
J’en ai donc pris deux, pour une économie estimée de 8,98 $ par rapport au prix régulier chez Maxi.
Fromage Caprice des Dieux
Fromage crémeux Caprice des Dieux payé 3,50 $ au Liquidation Marie.
Narcity Québec
Prix au Liquidation Marie : 3,50 $ pour 125 g, soit environ 2,80 $ par 100 g
Date d'expiration : 10 jours après la date d'achat
Prix au Maxi : 8,50 $ pour 125 g, soit environ 6,80 $ par 100 g
Le Caprice des Dieux est l’un de mes fromages à pâte molle préférés. J’ai donc presque arrêté de respirer en voyant cette petite boîte bleue à seulement 3,50 $, sachant qu’elle coûte 8,50 $ chez mon épicier habituel, soit plus du double du prix.
Encore une fois, c’est un fromage qu’on peut trouver à prix réduit chez Costco, mais l’aubaine actuelle chez Liquidation Marie bat l’entrepôt. À l'entrepôt Costco, tu peux mettre la main sur un fromage de 300 g pour 9,99 $, ce qui revient à 3,33 $ par 100 g. Non seulement c’est 0,53 $ de plus par 100 g, mais il faut aussi acheter le gros format, ce qui est moins pratique si tu veux en congeler pour tes futurs plateaux de fromages.
À ce prix-là, j’en ai aussi pris deux, pour une économie estimée d’environ 10 $ par rapport au prix régulier chez Maxi.
Fraises du CanadaFraises du Canada vendues en barquette, chacune payée 0,77 $ au Liquidation Marie.Narcity Québec
Prix au Liquidation Marie : 0,77 $ pour 340 g (fraises du Canada), soit environ 0,23 $ par 100 g
Date d'expiration : Produits frais, en excellent état : aucune moisissure.
Prix au Maxi : 1,99 $ pour 454 g (fraises des États-Unis), soit environ 0,44 $ par 100 g
Le coût des fraises varie énormément selon la saison et l’origine. Mais 0,77 $, c’est une étiquette qu’on ne voit presque jamais au-dessus d'un casseau, même en pleine saison, surtout pour des produits canadiens.
Au moment de publier ces lignes, les fraises sont à petit prix chez Maxi, mais elles restent tout de même près du double du prix, et ce, pour des fruits américains.
Pour seulement 3,08 $, j’ai obtenu quatre emballages canadiens. Et je regrette de ne pas avoir rempli mon congélo. En comparant le prix au gramme, il faudrait débourser environ 2,90 $ de plus pour obtenir la même quantité chez Maxi.
Fromage triple crème Saint-André
Fromage triple crème Saint-André en format de 200 g payé 3,50 $ au Liquidation Marie.
Narcity Québec
Liquidation Marie : 3,50 $ pour 200 g
Date d'expiration : 17 jours après la date d'achat
Prix au Maxi : Ce fromage ne semble pas vendu chez Maxi actuellement. Par contre, il est 8,99 $ pour 200 g chez Super C et Adonis.
Le Saint-André est un fromage très riche et onctueux que j’adore, mais ce triple crème fabriqué en Normandie peut rapidement faire grimper la facture. Comme Maxi ne semble pas avoir ce produit en inventaire au moment d’écrire ces lignes, j’ai utilisé les prix de Super C et d’Adonis, deux détaillants compétiteurs connus pour leurs aubaines similaires à l'enseigne bleu et jaune, pour faire la comparaison.
J’estime donc l’économie à environ 5,49 $.
Bacon naturellement fumé
Emballages de bacon Spalding naturellement fumé de 500 g payés 3,88 $ chacun au Liquidation Marie.
Narcity Québec
Prix au Liquidation Marie : 3,88 $ pour 500 g
Date d'expiration : Deux mois après la date d'achat
Prix au Maxi : 4,79 $ pour 500 g (Marque différente)
L'épicerie Maxi vend plusieurs marques de bacon, mais pas celle-ci. Afin de comparer équitablement, j’ai donc utilisé le prix du bacon naturellement fumé le moins cher trouvé chez ce détaillant, soit 4,79 $.
Moins de 5 $, c’est déjà une aubaine, alors qu’il n’est plus rare de devoir débourser jusqu’à 10 $ pour un seul emballage. Néanmoins, 3,88 $, c’est encore plus rare pour cet incontournable dans bien des foyers québécois.
Même en comparant avec l’option la moins coûteuse chez Maxi, le tarif payé au Liquidation Marie demeure plus avantageux. En achetant deux emballages, j’estime l’économie à 1,82 $.
Brie de chèvre
Brie de chèvre à pâte molle payé 4,33 $ au Liquidation Marie.
Narcity Québec
Prix au Liquidation Marie : 4,33 $ pour 200 g, soit environ 2,17 $ par 100 g
Date d'expiration : 27 jours après la date d'achat
Prix au Maxi : 9,00 $ pour 165 g, soit environ 5,45 $ par 100 g
Le brie de chèvre est une délicieuse alternative crémeuse au brie classique, mais ce type de fromage peut rapidement coûter cher à l’épicerie. Comme la marque trouvée chez Liquidation Marie à seulement 4,33 $ n’est pas offerte chez Maxi, j’ai comparé avec l’option la plus abordable disponible, soit celle de la marque Le Choix du Président. Celle-ci se vend 9 $ pour 165 g. Le produit est donc à la fois plus cher et en plus petite quantité.
Chez Liquidation Marie, le format de 200 g coûte seulement 4,33 $ (2,17 $ par 100 g), avec une date d’expiration encore à 27 jours au moment de l’achat. L’économie est notable pour les fans de fromage de chèvre. Pour ma part, j’estime avoir épargné 6,57 $.
Crevettes blanches du Pacifique - Cuites et décortiquées
Crevettes blanches du Pacifique cuites et décortiquées payées 20 $ au Liquidation Marie.
Narcity Québec
Prix au Liquidation Marie : 20 $ pour 908 g, soit environ 2,20 $ par 100 g
Date d'expiration : Produit surgelé - pas de date apparente sur l'emballage.
Prix au Maxi : 15 $ pour 680 g, soit environ 2,21 $ par 100 g
Les crevettes blanches du Pacifique précuites sont un incontournable pratique à garder au congélateur pour des repas protéinés rapides à faire. Chez Liquidation Marie, j’ai trouvé un sac de 908 g pour 20 $, soit environ 2,20 $ par 100 g.
Tandis que Maxi n’offre pas cette marque, j’ai pris leur emballage de crevettes 70/90 le moins cher comme point de comparaison. En faisant le calcul, je réalise toutefois que je me suis emballée un peu trop vite avec l’option de Liquidation Marie : le prix est presque identique, avec à peine une cenne de différence par 100 g.
Ce n’était finalement pas une si grande aubaine, mais pas une perte d'argent non plus, même si le format acheté chez Liquidation Marie est plus gros dans mon congélo.
Salami séché aux canneberges et épices
Salami sec aux canneberges et épices en format de 175 g payé 3,88 $ au Liquidation Marie.
Narcity Québec
Prix au Liquidation Marie : 3,88 $ pour 175 g
Date d'expiration : 14 jours avant la date d'achat
Prix au Maxi : 8,49 $ pour 175 g
Ce salami sec aromatisé aux canneberges et aux épices est l’un des rares produits dont la date de péremption était dépassée. Cela dit, ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète pour un salami sec, surtout lorsqu’il est scellé sous vide.
J’ai l’habitude de sauter sur ce produit lorsqu’il est en rabais à 6,99 $, alors à 3,88 $, je n’ai pas hésité une seconde : c’est plus de deux fois moins cher. J’y ai goûté le soir même et il était en parfaite condition.
J’estime mon économie à 4,61 $, soit plus que le prix payé!
Filet de saumon de l'Atlantique sous vide surgelé
Portion individuelle de saumon de l’Atlantique sous vide payée 4,33 $ au Liquidation Marie.
Narcity Québec
Prix au Liquidation Marie : 4,33 $ pour 177 g, soit environ 2,45 $ par 100 g
Date d'expiration : Trois mois avant la date d'achat (surgelé)
Prix au Maxi : Pas de portion surgelée sous vide vendue à l'unité. Le meilleur comparable est le paquet de 400 g de filets de saumon rose (provenance non mentionnée) à 8,49 $, soit environ 2,12 $ par 100 g.
Les portions individuelles de saumon sous vide sont assez rares. J’ai l’habitude d’acheter de gros emballages pour ensuite séparer le poisson et le remballer individuellement. J’économise peut-être sur le prix du saumon, mais j’ai l’impression de le payer en sacs et en emballages (et ne parlons pas de l'empreinte écologique). J’ai donc sauté sur ce produit : à moins de 4,50 $ pour mon prochain repas, ça se prend bien.
Cela dit, ce n’est pas non plus l’aubaine du siècle. Maxi ne vend pas de produit directement comparable ; son option la moins chère est un emballage de 400 g à 8,49 $, que j’utiliserai donc pour la comparaison. Si tu cherches à acheter une plus grande quantité, le prix au gramme reste légèrement plus avantageux chez Maxi, soit 33 sous de moins par 100 grammes.
Bonbons Lyophilisés
Sac de bonbons lyophilisés payé 1,88 $ au Liquidation Marie.
Narcity Québec
Prix au Liquidation Marie : 1,88 $ pour 119 g (1,58 $ / 100 g)
Date d'expiration : Octobre 2027
Prix au Maxi : Maxi ne vend pas ce produit, vendu 8,49 $ américains aux États-Unis
Les bonbons lyophilisés sont devenus super populaires sur TikTok et dans plusieurs boutiques spécialisées. Leur texture est complètement différente des bonbons réguliers : ils deviennent très croustillants, fluffy, et les saveurs sont beaucoup plus concentrées.
Au Québec, ces produits restent assez rares en épicerie et se vendent souvent très cher. Chez Liquidation Marie, ce sac de 119 g m’a coûté seulement 1,88 $, avec une date d’expiration en octobre 2027. Maxi ne vend pas ce produit, mais il se détaille environ 8,49 $ US sur le site de Walmart aux États-Unis (environ 11,50 $ canadiens).
En comparant avec Dollarama, soit le détaillant qui vend ce type de sucrerie le moins cher que j’ai trouvé au Québec, l’économie est énorme. Le magasin du dollar offre un emballage de 35 g pour 1,75 $ (5 $ / 100 g). Autrement dit, le format vendu chez Liquidation Marie donne plus de trois fois la quantité pour un prix presque équivalent au produit comparable le moins cher trouvé ici.
J'estime donc avoir approximativement épargné 4,07 $.
Combien ai-je économisé au Liquidation Marie en comparant avec les prix du Maxi?
Bien sûr, cette liste comparative ne tient pas compte des soldes de la circulaire Maxi, ce qui signifie qu'il est également possible d'y faire des économies en profitant de ses rabais et achetant stratégiquement.
Cela dit, pour ces dix produits mentionnés plus haut (16 articles au total) que j'achète régulièrement, j'estime mes économies à 44,44 $. Sachant que ma facture s'est élevée à 68,54 $, cela représente une économie de 39 % par rapport au prix que j'aurais payé chez le géant bleu et jaune, soit 112,98 $.
Je dois le dire : je suis sous le choc et je suis maintenant un peu dégoûtée à l'idée d'acheter des produits à prix régulier en épicerie, surtout en sachant que des commerces comme Liquidation Marie contribuent aussi à réduire le gaspillage alimentaire.
Plusieurs de mes préjugés sur ce type d’établissement, comme l’idée d’aliments périmés, de foules qui ne valent pas la peine ou d’une expérience de magasinage inférieure, sont tombés. J’y suis allée à un moment plutôt tranquille et tous les produits que j’ai achetés étaient en excellente condition.
À noter que l'inventaire des Liquidation Marie varie à tous les jours et varie d'une succursale à l'autre. Il est donc bien de surveiller les arrivages sur la page Facebook du centre de liquidation qui les annonce quotidiennement.
Liquidation Marie a actuellement des succursales à Montréal, Laval, Joliette, Longueuil, Granby, Mascouche, Repentigny, Saint-Zotique, Saint-Jérôme, Valleyfield, Beloeil et Saint-Roch-de-l'Achigan.
