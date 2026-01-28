Metro prévoit une hausse importante des prix en épicerie dès février : Voici quoi savoir

La devanture d’un Metro, à Longueuil.

Metro prévoit une hausse importante des prix en épicerie dès le mois de février.

Après un gel des prix mis en place durant les Fêtes, voilà que Metro annonce que le prix de ses produits secs devrait augmenter dès le mois de février, dépassant les hausses de 3 % observées habituellement. Avec le coût de la vie qui ne cesse d’augmenter, force est de constater que le portefeuille des Québécois et des Québécoises n’aura pas encore de répit en 2026.

Le grand patron des épiceries Metro, Eric La Flèche, a confirmé l’information ce mardi 27 janvier, lors de l’assemblée annuelle des actionnaires.

Ce qu’il faut savoir, c’est que les grandes bannières d’épicerie du Québec et du Canada suivent une règle informelle selon laquelle les fournisseurs ne peuvent pas demander de hausses de prix entre le 1er novembre et le 1er février. Plusieurs spécialistes surnomment cette période le « black-out ».

Toutefois, les hausses reprennent de plus belle une fois le mois de février arrivé, puisque les demandes soumises durant cette trêve entrent alors en vigueur.

Selon ce que rapporte le Journal de Montréal, qui était présent lors de l’assemblée annuelle, M. La Flèche a indiqué que les hausses de prix prévues en 2026 devraient être « un petit peu au-dessus des 2 à 3 % » observés habituellement.

Il faut aussi rappeler que la facture du panier d’épicerie a bondi de près de 5 % en décembre 2025, selon les plus récentes données de Statistique Canada, faisant du pays de l’érable le champion du G7 en matière de hausse du prix des aliments.

En 2025, Metro a enregistré un bénéfice net de 226 M$, ce qui représente une baisse de 13 % par rapport à l’année précédente. Les ventes ont toutefois progressé de 3 % pour atteindre 5,3 milliards $.

Au moment d’écrire ces lignes, les autres grandes bannières présentes au Québec n’avaient pas encore annoncé si une telle hausse des prix était prévue dès le 1er février prochain.

Si tu fais régulièrement ton épicerie chez Metro, est-ce qu'une hausse de plus de 3 % changera tes habitudes de consommation?


