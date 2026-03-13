Voici les gros salaires des patrons des 5 grandes banques du Canada

On est loin du salaire moyen des Québécois!🥲

Le logo de la Banque nationale du Canada.

Le salaire des PDG des cinq plus grandes banques du Canada atteint un total de 80 millions de dollars, en 2025.

Andrei Antipov | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Dans les dernières semaines, les cinq plus grandes banques du Canada ont révélé les rémunérations de leur grand patron respectif. À eux seuls, ils ont totalisé en 2025 près de 80 millions de dollars en rémunération totale, incluant le salaire de base et diverses primes auxquelles ils ont droit.

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Il faut dire que les profits de ces banques coulent à flots, alors qu’elles ont engrangé environ 70 milliards de dollars en 2025.

Pour arriver à nos fins, nous avons feuilleté les circulaires de sollicitation de procurations des cinq institutions bancaires canadiennes dont l’information était disponible au moment d’écrire ces lignes.

Pour te donner une idée de l’ampleur du salaire des présidents-directeurs généraux des cinq grandes banques, le salaire annuel moyen au Québec était 66 180 $ en décembre 2025, selon les plus récentes données de Statistique Canada publiées en février dernier. Ces patrons gagnent donc entre 191 et 360 fois le salaire moyen.

Banque de Montréal (BMO)

PDG : Darryl White

  • Salaire en 2025
    • 17,04 millions $
  • Bénéfices nets en 2025
    • 8,2 milliards $

Banque Nationale du Canada (BNC)

PDG : Laurent Ferreira

  • Salaire en 2025
    • 12,65 millions $
  • Bénéfices nets en 2025
    • 3,6 milliards $

Banque Royale du Canada (RBC)

PDG : Dave McKay

  • Salaire en 2025
    • 23,76 millions $
  • Bénéfices nets en 2025
    • 20,4 milliards $

Banque Scotia

PDG : Scott Thomson

  • Salaire en 2025
    • 13,24 millions $
  • Bénéfices nets en 2025
    • 7,8 milliards $

Banque TD

PDG : Raymond Chun

  • Salaire en 2025
    • 13,68 millions $
  • Bénéfices nets de la banque en 2025
    • 20,5 milliards $
Seule la CIBC n’avait pas encore publié sa circulaire annuelle. Toutefois, selon le rapport annuel, cette dernière a enregistré un bénéfice net de 8,5 milliards $.
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Québec Canada Argent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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