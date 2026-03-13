Voici les gros salaires des patrons des 5 grandes banques du Canada
On est loin du salaire moyen des Québécois!🥲
Dans les dernières semaines, les cinq plus grandes banques du Canada ont révélé les rémunérations de leur grand patron respectif. À eux seuls, ils ont totalisé en 2025 près de 80 millions de dollars en rémunération totale, incluant le salaire de base et diverses primes auxquelles ils ont droit.
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Il faut dire que les profits de ces banques coulent à flots, alors qu’elles ont engrangé environ 70 milliards de dollars en 2025.
Pour arriver à nos fins, nous avons feuilleté les circulaires de sollicitation de procurations des cinq institutions bancaires canadiennes dont l’information était disponible au moment d’écrire ces lignes.
Pour te donner une idée de l’ampleur du salaire des présidents-directeurs généraux des cinq grandes banques, le salaire annuel moyen au Québec était 66 180 $ en décembre 2025, selon les plus récentes données de Statistique Canada publiées en février dernier. Ces patrons gagnent donc entre 191 et 360 fois le salaire moyen.
Banque de Montréal (BMO)
PDG : Darryl White
- Salaire en 2025
- 17,04 millions $
- Bénéfices nets en 2025
- 8,2 milliards $
Banque Nationale du Canada (BNC)
PDG : Laurent Ferreira
- Salaire en 2025
- 12,65 millions $
- Bénéfices nets en 2025
- 3,6 milliards $
Banque Royale du Canada (RBC)
PDG : Dave McKay
- Salaire en 2025
- 23,76 millions $
- Bénéfices nets en 2025
- 20,4 milliards $
Banque Scotia
PDG : Scott Thomson
- Salaire en 2025
- 13,24 millions $
- Bénéfices nets en 2025
- 7,8 milliards $
Banque TD
PDG : Raymond Chun
- Salaire en 2025
- 13,68 millions $
- Bénéfices nets de la banque en 2025
- 20,5 milliards $
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