Les 16 Québécois les plus riches valent 75 milliards $ : Voici d'où vient leur fortune
Il y en a qui roulent leur bosse depuis des décennies.
Le magazine Forbes a récemment publié son classement annuel 2026 des personnes les plus fortunées de la planète, et pas moins de 16 Québécois et Québécoises y figurent cette année. Ensemble, leur fortune atteint l'équivalent de 75 milliards de dollars canadiens, bâtie dans des secteurs aussi variés que les télécommunications, le commerce de détail et l’industrie alimentaire.
À lire également : Ces sœurs québécoises sont les femmes les plus riches au Canada et battent même Céline Dion
Forbes recense 3 428 milliardaires dans le monde cette année, un nouveau record, contre 3 028 en 2025. Leur valeur nette combinée s’élève à 20,1 billions de dollars américains, en hausse de 4 billions par rapport à l’an dernier.
Pour établir son palmarès, l’équipe du magazine américain a utilisé les prix des actions et les taux de change en vigueur le 1er mars 2026.
Les États-Unis dominent le classement avec 989 milliardaires, dont 15 des 20 personnes les plus fortunées au monde. La Chine, incluant Hong Kong, suit avec 610 milliardaires, et l’Inde ferme le podium avec 229.
Parmi les 16 Québécois et Québécoises du palmarès, plusieurs noms sont bien connus du public. Certain.e.s ont bâti leur empire à la tête d’entreprises bien connues, comme Québecor, Couche-Tard ou Saputo.
L’un d’entre eux a toutefois fait les manchettes pour de mauvaises raisons : il est au cœur d’un scandale de prostitution juvénile, révélé en 2023 par une enquête de Radio-Canada.
Réal Plourde
Valeur nette : 1,4 milliard $ américains
Rang mondial : 2 712e
Réal Plourde est l'un des cofondateurs et membres du conseil d’administration d’Alimentation Couche-Tard, l’entreprise derrière la chaîne de dépanneurs du même nom.
Selon Forbes, le groupe génère des revenus annuels d’environ 73 milliards de dollars via ses plus de 17 000 magasins à travers le monde.
Au fil de sa croissance, Couche-Tard a vu émerger plusieurs cofondateurs devenus milliardaires, dont Alain Bouchard, Richard Fortin et Jacques D’Amours, qui sont également dans le palmarès.
Au sein de l’organisation, Réal Plourde a occupé plusieurs postes clés, dont celui de chef de l’exploitation et de gestionnaire des services techniques. Il a également agi comme président du conseil d’administration de 2011 à 2014.
Guy Laliberté
Valeur nette : 1,7 milliard $ américains
Rang mondial : 2 386e
Guy Laliberté a cofondé le mythique Cirque du Soleil en 1984, une entreprise qui est rapidement devenue un géant mondial du divertissement.
Au fil des années, Guy Laliberté a graduellement vendu ses parts de l’entreprise, notamment à des groupes d’investissement internationaux, avant de se retirer complètement en 2020.
En parallèle, il a lancé en 2017 Lune Rouge, une entreprise qui investit dans des projets liés aux arts, à la technologie et au divertissement.
Serge Godin
Valeur nette : 2,1 milliards $ américains
Rang mondial : 1 982e
Serge Godin a fondé à 26 ans la firme technologique CGI. C'était en 1976. Ce dernier a mené des études en informatique, puis un MBA à l’Université Laval.
Il lance alors CGI avec des économies modestes, posant les bases de ce qui deviendra une multinationale générant aujourd’hui des milliards de dollars en revenus. Il a dirigé l’entreprise pendant plusieurs décennies, notamment à titre de président et chef de la direction jusqu’en 2006, et en assure encore la coprésidence.
En 2025, sa fille, Julie Godin, a été nommée présidente exécutive, poursuivant ainsi l’implication de la famille dans l’entreprise.
Richard Fortin
Valeur nette : 2,1 milliards $ américains
Rang mondial : 1 982e
Richard Fortin est un autre des cofondateurs d’Alimentation Couche-Tard. En parallèle de ses activités chez Couche-Tard, Richard Fortin détient des participations dans plusieurs organisations, dont la Banque Nationale du Canada ainsi que l’entreprise Transcontinental, spécialisée en emballage et en édition.
Engagé sur le plan philanthropique, il a mis sur pied la Fondation Lise et Richard Fortin, qui soutient notamment des initiatives liées à l’aide aux personnes aînées et aux services destinés aux enfants survivants de violence sexuelle.
Charles Bronfman
Valeur nette : 2,5 milliards $ américains
Rang mondial : 1 676e
Charles Bronfman est un homme d’affaires issu de la famille derrière Seagram, une importante entreprise dans le domaine des spiritueux.
En 2000, il participe à la vente du groupe à Vivendi pour environ 30 milliards de dollars, marquant un tournant majeur pour l’entreprise fondée par son père, Samuel Bronfman, après son arrivée au Canada.
Depuis cette transaction, Charles Bronfman s’est surtout consacré à la philanthropie. Il a notamment appuyé de nombreuses initiatives liées à la culture canadienne et à la communauté juive, en plus de s’engager dans des causes internationales.
Son fils, Stephen Bronfman, dirige aujourd’hui Claridge, une firme d’investissement privée basée à Montréal que Charles Bronfman avait fondée dans les années 1980.
Robert G. Miller
Valeur nette : 2,6 milliards $ américains
Rang mondial : 1 611e
Robert Miller a cofondé l’entreprise de distribution électronique Future Electronics en 1968, une société qui s’est imposée comme un acteur important du secteur à l’échelle internationale.
En 2023, il quitte son poste de chef de la direction à la suite d’une enquête de Radio-Canada comportant des allégations de relations sexuelles avec des mineures, des accusations qu’il a niées. L’année suivante, il vend Future Electronics dans une transaction évaluée à 3,8 milliards de dollars.
En mai 2024, Robert Miller a été arrêté à Montréal. Il fait face à plusieurs chefs d’accusation en matière d’infractions sexuelles. En juin 2025, un juge de la Cour supérieure du Québec suspend les procédures, estimant qu’il est inapte à subir son procès en raison de problèmes de santé liés à la maladie de Parkinson.
Stephan Crétier
Valeur nette : 2,7 milliards $ américains
Rang mondial : 1 560e
Stéphan Crétier est à la tête de GardaWorld, spécialisée dans les services de sécurité et de gestion de liquidités. Il fonde la société en 1995 avec un investissement initial de 25 000 $, notamment obtenu en contractant une deuxième hypothèque sur sa maison.
L’entreprise est entrée en Bourse en 2003, avant de redevenir privée en 2012 dans le cadre d’une transaction avec des investisseurs.
Aujourd’hui, GardaWorld ne se limite plus à ses activités traditionnelles : le groupe possède aussi des entreprises comme Crisis24, spécialisée en gestion du risque, Sesami dans les solutions de gestion d’argent, ainsi qu’ECAM, qui offre des services de surveillance à distance.
Sharon et Naomi Azrieli
Valeur nette : 2,9 milliards $ américains chacune
Rang mondial : 1 440e (ex æquo)
Naomi et Sharon Azrieli sont des femmes d’affaires et héritières du groupe Azrieli, une importante société immobilière cotée en bourse fondée par leur père, David Azrieli. Avec leur sœur Danna, elles détiennent environ 46 % de l’entreprise, un empire qui leur confère chacune une fortune évaluée à près de 2,9 milliards de dollars américains.
Elles sont les deux seules femmes parmi les personnes du Québec les plus riches. Naomi Azrieli, âgée de 60 ans, occupe le poste de directrice exécutive du groupe depuis 2010. Diplômée de l’Université d’Oxford et de l’Université Columbia, elle préside également la Fondation Azrieli, qui soutient des initiatives en éducation, en recherche, en santé et dans les arts, au Canada comme en Israël.
Sa sœur Sharon Azrieli, 65 ans, siège pour sa part au conseil d’administration de l’entreprise. En parallèle de ses activités en affaires, elle mène une carrière de soprano d’opéra professionnelle, formée à la Juilliard School de New York. Très impliquée dans les activités philanthropiques de la fondation familiale, elle a été nommée chevalière de l’Ordre national du Québec pour son rayonnement.
Pierre Karl Péladeau
Valeur nette : 3,4 milliards $ américains
Rang mondial : 1 251e
Pierre Karl Péladeau est le principal actionnaire individuel de Québecor, qui possède notamment le Journal de Montréal.
Il a dirigé l’entreprise pendant plus de deux décennies à titre de chef de la direction, contribuant à diversifier ses activités dans les secteurs des télécommunications, du sport et du divertissement. Après un passage en politique à la tête du Parti Québécois en 2015, il quitte ses fonctions l’année suivante avant de revenir chez Québecor en 2017.
Jacques D’Amours
Valeur nette : 3,7 milliards $ américains
Rang mondial : 1 163e
Jacques D’Amours est l’un des cofondateurs d’Alimentation Couche-Tard, qu’il a bâtie aux côtés d’Alain Bouchard et deux autres partenaires.
Au fil des décennies, il est passé de responsable des services techniques à vice-président aux ventes et aux opérations, avant de quitter le conseil d’administration en 2023. Au moment de son départ, il détenait encore 6 % de l’entreprise.
La famille Jean Coutu
Valeur nette : 3,7 milliards $ américains
Rang mondial : 1 163e
Jean Coutu a étudié la médecine et la pharmacie avant d’ouvrir sa première pharmacie à rabais à Montréal en 1969, jetant les bases d’un véritable empire du commerce de détail au Canada.
On compte aujourd’hui 416 pharmacies Jean Coutu au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick.
Le Groupe Jean Coutu a été racheté par Metro Inc. en 2018 pour 4,5 milliards $, mais la famille conserve une place importante autour de la table : les fils du fondateur, Michel et François, siègent au conseil d’administration de Metro, tandis que son petit-fils Jean-Michel dirige la division pharmacie.
Lawrence Stroll
Valeur nette : 3,8 milliards $ américains
Rang mondial : 1 137e
Lawrence Stroll est reconnu pour ses investissements dans l’industrie de la mode et du sport automobile. Il a notamment contribué au succès de la marque Michael Kors, dont il a tiré une grande partie de sa fortune en vendant progressivement ses parts jusqu’en 2014.
Par la suite, il se tourne vers la Formule 1. En 2018, il dirige un groupe d’investisseurs pour acquérir l’écurie Force India, avant de poursuivre ses ambitions dans le secteur automobile. En 2020, après un investissement majeur dans Aston Martin, il devient président exécutif de la marque et joue un rôle clé dans son repositionnement.
Son fils, le Montréalais Lance Stroll, évolue d’ailleurs comme pilote au sein de l’équipe.
Ryan Cohen
Valeur nette : 5 milliards $ américains
Rang mondial : 852e
Ryan Cohen, cofondateur de la boutique en ligne pour animaux Chewy, a fait grimper les revenus annuels de l’entreprise jusqu’à 3,5 milliards avant de la vendre à PetSmart, puis de quitter en 2018.
Durant la pandémie de COVID-19, il est revenu sous les feux des projecteurs en investissant environ 76 millions $ pour mettre la main sur 13 % de GameStop, tout en poussant la direction à redresser la chaîne en difficulté.
Emanuele Saputo et la famille Saputo
Valeur nette : 6,4 milliards $ américains
Rang mondial : 653e
La famille Saputo est l’une des plus connues au Québec, notamment grâce à l’entreprise laitière fondée dans les années 1950 qui porte son nom.
Depuis son entrée en Bourse en 1997, les produits Saputo sont distribués dans plus de 40 pays.
La famille est également propriétaire du CF Montréal, l’équipe de soccer de la Major League Soccer (MLS).
Alain Bouchard
Valeur nette : 7,9 milliards $ américains
Rang mondial : 461e
C’est lui qui, en 1980, a cofondé le conglomérat de dépanneurs Alimentation Couche-Tard.
Bouchard supervise toujours son entreprise, qui génère 63 milliards de dollars en ventes et compte plus de 17 000 magasins détenus ou franchisés à travers 29 pays.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Voici les gros salaires des patrons des 5 grandes banques du Canada ›
- Ces sœurs québécoises sont les femmes les plus riches au Canada et battent même Céline Dion ›
- Voici les deux seules Québécoises parmi les milliardaires les plus riches au monde ›
- Ces 16 Québécois sont parmi les milliardaires les plus riches au monde en 2026 ›