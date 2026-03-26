Luc Poirier explique pourquoi il ne fait pas partie de la liste des milliardaires de Forbes

Selon lui, le vrai nombre de milliardaires québécois est bien supérieur à ce que Forbes laisse entendre.

Luc Poirier et sa femme. Droite : Luc Poirier.

Luc Poirier explique sur les réseaux sociaux pourquoi il ne fait pas partie de la liste des milliardaires de Forbes.

@lucpoirier7 | Instagram
Éditeur Junior, Nouvelles

Le magazine américain Forbes a dévoilé ce mois-ci son palmarès 2026 des milliardaires les plus riches au monde, et 16 Québécois.e.s y figurent, mais pas l’entrepreneur et homme d’affaires Luc Poirier. Pourquoi, donc? L’ancien candidat d’Occupation Double s’est tourné vers ses réseaux sociaux pour répondre à cette question.

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« Premièrement, je ne suis pas encore milliardaire, comme je vous ai déjà dit dans le documentaire Luc, le milliardaire?, et, deuxièmement, lorsque je vais l’être, parce que ça va arriver certainement un jour, je ne serai [pas plus] dans la liste », dit-il d’entrée de jeu.

La raison est principalement structurelle, insiste-t-il, rappelant que Forbes utilise les informations des « grandes, grandes, grandes corporations » cotées en bourse et, en fonction des actionnaires, est capable de déterminer ceux qui sont milliardaires selon leur nombre d’actions dans ces entreprises.

« Donc, moi, ça ne sera pas le cas », concède celui qui, pour une deuxième saison, fera partie de la distribution de Dans l’œil du dragon, car ses entreprises ne sont pas en bourse.

Ce qui amène Poirier à soutenir que le vrai nombre de milliardaires québécois est bien supérieur à ce que Forbes laisse entendre.

« C’est certain qu’il y a plus de 100 milliardaires au Québec, croit-il. J’en connais un qui, l’année passée, a fait 5 milliards de dollars et il n’est pas dans la liste. J’en connais un autre qui a 23 milliards de bitcoins [2 billiards $, NDLR] qui n’est pas dans la liste et qui est un Québécois. »

Pour lui, cela donne une perspective différente sur la richesse au Québec.

« On est une petite population et il y a énormément de milliardaires. Les gens disent qu’on est pauvres et tout ça, mais il faut être fier de ces gens-là qui ont bâti de grandes fortunes, puis qui redonnent beaucoup, beaucoup à leur population, autant au niveau de l’impôt qu’au niveau des fondations », conclut l’entrepreneur.

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Québec Canada Vedettes
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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