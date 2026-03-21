Ces sœurs québécoises sont les femmes les plus riches au Canada et battent même Céline Dion

« I'm alive, mais pas la plus fortunée », comme chantait l'autre.

Naomi Azrieli. Milieu : Céline Dion. Droite : Sharon Azrieli.

Les sœurs québécoises Naomi et Sharon Azrieli sont milliardaires et plus riches que Céline Dion.

The Azrieli Foundation, Starstock | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Avec plus de 220 millions d’albums vendus à travers le monde, on pourrait croire que Céline Dion, notre diva nationale originaire de Charlemagne, figure parmi les Québécois et Québécoises les plus riches. Pourtant, elle est loin d’occuper la première place : deux sœurs héritières la battent à plate couture.

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Pour remettre les choses en perspective, quelques chiffres s’imposent. Céline Dion fait partie des artistes ayant vendu le plus d’albums de l’histoire. En 2025, Forbes estimait sa fortune à 570 millions de dollars américains, soit environ 781 millions de dollars canadiens.

Une somme impressionnante, construite au fil des décennies grâce à ses tournées mondiales, ses succès planétaires et surtout ses résidences extrêmement lucratives à Las Vegas.

Cette réussite lui a même valu de figurer au 64e rang des femmes les plus riches aux États-Unis s’étant faites elles-mêmes, selon Forbes. Et ce, malgré une pause forcée après l’annonce, en 2023, de son diagnostic du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare.

Alors que la fortune de Céline Dion impressionne déjà, les quelque 2,9 milliards de dollars américains détenus par chacune des sœurs Naomi et Sharon Azrieli donnent le vertige. Héritières du groupe Azrieli, une importante société immobilière cotée en bourse fondée par leur père, David Azrieli, elles possèdent, avec leur sœur Danna, environ 46 % de l’entreprise.

Les deux femmes se classent au 1 407e rang du palmarès mondial des milliardaires en 2026.

Naomi Azrieli, 60 ans, est directrice exécutive du groupe depuis 2010. Titulaire d’un doctorat de l’Université d’Oxford et d’une maîtrise en affaires internationales de l’Université Columbia, elle préside également la Fondation Azrieli, qui soutient des projets en éducation, en recherche, en santé et dans les arts, au Canada comme en Israël.

Sharon Azrieli, 65 ans, suit un parcours tout aussi impressionnant, mais dans un autre registre. Membre du conseil d’administration du groupe, elle est aussi soprano d’opéra professionnelle et a étudié à la prestigieuse Juilliard School de New York. Très engagée au sein de la Fondation Azrieli, elle a été nommée chevalière de l’Ordre national du Québec pour son rayonnement à l’international.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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