Une chute cristalline digne des tropiques se cache au Québec et ça vaut le road trip

Un lieu paradisiaque où te baigner au moins une fois dans ta vie!

Une femme se baigne dans un bassin naturel aux reflets émeraude devant une chute en Gaspésie. Droite : Une chute et une rivière translucide entourées de forêt dans le parc de la Rivière Émeraude en Gaspésie.

Cette chute émeraude en Gaspésie vaut le détour cet été.

@leanneecote | Instagram, @isabooh | Instagram
Éditrice Junior

Avec ses falaises, ses plages et ses panoramas impressionnants, la Gaspésie reste une destination phare pour un road trip au Québec. Entre Percé et Gaspé, il existe d’ailleurs un endroit qui mérite clairement un arrêt si tu veux découvrir un coin aussi paisible que spectaculaire cet été : le parc municipal de la Rivière Émeraude, situé dans le secteur de Bridgeville.

À lire également : 6 petites villes à visiter en road trip au Québec pour une escapade au bord de l'eau

Le site longe la Rivière du Portage et attire entre autres les visiteurs et visiteuses grâce à sa chute qui se déverse dans un bassin naturel aux teintes vert émeraude presque irréelles. Quand le soleil frappe l’eau translucide, il est même possible d’apercevoir les pierres au fond du bassin, ce qui rend l’endroit encore plus impressionnant.

Pour atteindre la chute, il faut d’abord passer par la guérite d’accueil avant de poursuivre jusqu’au stationnement. Ensuite, une marche d’environ 900 mètres sur un sentier accidenté t’attend, suivie d’un escalier de plus de 100 marches qui mène directement au site. Mieux vaut prévoir de bonnes chaussures, puisque certaines sections peuvent être boueuses ou glissantes.

Une fois en bas, tu pourras admirer la cascade de près et même profiter de l’eau fraîche pour une baignade en pleine nature. Le lieu n’est toutefois pas surveillé, alors la prudence reste de mise.

Entre petite randonnée et baignade dans une eau limpide entourée de forêt, cet endroit offre exactement le genre d’escapade estivale qui donne envie de partir sur les routes de la Gaspésie.

Le parc municipal de la Rivière Émeraude

Prix : 12 $ par personne de 13 ans et plus pour l'accès journalier de juin à la mi-octobre (gratuit pour les moins de 13 ans) ou 30 $ par famille de 7 personnes ou moins dans un même véhicule

Quand : Tous les jours de 9 h à 17 h

Adresse : Chemin de la Carrière, Bridgeville, QC

Accessibilité : Ce site n’est pas accessible pour les personnes à mobilité réduite et/ou en fauteuil roulant

Site Internet de Tourisme Percé

From Your Site Articles
chutes au québecroad trip au québecvoyage au québeceau turquoise au québecbucket list de narcity
QuébecCanadaVoyageVoyage
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

7 chutes presque irréelles que tu dois voir au moins une fois dans ta vie au Québec

Notre province cache vraiment des trésors de la nature!

Ce coin de paradis avec une eau turquoise à 7 h du Québec vaut clairement le road trip

Ce n’est pas le Sud, mais OMG!

7 sentiers avec passerelles pour des randonnées d'hiver faciles et WOW près de Montréal

Paysages enneigés à perte de vue! ❄️✨😍

8 activités GRATUITES à Québec et environs pour t'amuser avec ta gang ou ta date en février

Réserve déjà un moment avec tes personnes préfs!

Loto-Québec cherche 8 personnes qui ne savent peut-être pas qu’elles ont gagné jusqu’à 2 M$

Certains prix seront perdus à jamais s'ils ne sont pas bientôt réclamés. 😬

Ce meilleur vendeur au IKEA coûte 2,50 $ et c'est un «must» pour ta petite cuisine

À ce prix là, ça vaut une visite!

Cette maison à vendre au bord de l’eau en Gaspésie est digne d’un roman et coûte 349 000 $

Ta maison de rêve t'attend!

De nouveaux cas de rage du raton laveur confirmés au Québec : voici les villes touchées

La liste des municipalités en alerte s'allonge. Est-ce près de chez toi? 😳

5 maisons à vendre au Québec à moins de 100 000 $ qui sont habitables et valent le détour

OUI, ça existe encore, des maisons abordables qui ont de l’allure! 🥹

Action collective : Jusqu'à 100 000 $ attendent les fumeurs et ex-fumeurs au Québec

Et même leurs successions peuvent réclamer. 👀

Le Zoo de Granby dévoile sa toute nouvelle zone aquatique à 5 M$ et c'est immense (PHOTOS)

Ce seront les plus grands jeux aquatiques du genre au Québec! 💦

Costco vend un accessoire haut de gamme parfait pour ton look d'été pour moins de 30 $

OUI SVP!

On a comparé cette fruiterie de la Rive-Sud au concept «remplis ton sac» à un Maxi

On te révèle si ça vaut vraiment la peine!

Cette destination près du Québec cache les plages d'eau salée les plus chaudes du Canada

Allô les températures des tropiques! ☀️ 🌊