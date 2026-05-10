Une chute cristalline digne des tropiques se cache au Québec et ça vaut le road trip
Un lieu paradisiaque où te baigner au moins une fois dans ta vie!
Avec ses falaises, ses plages et ses panoramas impressionnants, la Gaspésie reste une destination phare pour un road trip au Québec. Entre Percé et Gaspé, il existe d’ailleurs un endroit qui mérite clairement un arrêt si tu veux découvrir un coin aussi paisible que spectaculaire cet été : le parc municipal de la Rivière Émeraude, situé dans le secteur de Bridgeville.
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Le site longe la Rivière du Portage et attire entre autres les visiteurs et visiteuses grâce à sa chute qui se déverse dans un bassin naturel aux teintes vert émeraude presque irréelles. Quand le soleil frappe l’eau translucide, il est même possible d’apercevoir les pierres au fond du bassin, ce qui rend l’endroit encore plus impressionnant.
Pour atteindre la chute, il faut d’abord passer par la guérite d’accueil avant de poursuivre jusqu’au stationnement. Ensuite, une marche d’environ 900 mètres sur un sentier accidenté t’attend, suivie d’un escalier de plus de 100 marches qui mène directement au site. Mieux vaut prévoir de bonnes chaussures, puisque certaines sections peuvent être boueuses ou glissantes.
Une fois en bas, tu pourras admirer la cascade de près et même profiter de l’eau fraîche pour une baignade en pleine nature. Le lieu n’est toutefois pas surveillé, alors la prudence reste de mise.
Entre petite randonnée et baignade dans une eau limpide entourée de forêt, cet endroit offre exactement le genre d’escapade estivale qui donne envie de partir sur les routes de la Gaspésie.
Le parc municipal de la Rivière Émeraude
Prix : 12 $ par personne de 13 ans et plus pour l'accès journalier de juin à la mi-octobre (gratuit pour les moins de 13 ans) ou 30 $ par famille de 7 personnes ou moins dans un même véhicule
Quand : Tous les jours de 9 h à 17 h
Adresse : Chemin de la Carrière, Bridgeville, QC
Accessibilité : Ce site n’est pas accessible pour les personnes à mobilité réduite et/ou en fauteuil roulant
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