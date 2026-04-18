Ce lac émeraude près de Gatineau est l’un des plus beaux coins du Québec à voir cet été
Juste WOW!
Pas besoin de voyager loin du Québec pour vivre des expériences mémorables tout en profitant de paysages à couper le souffle : certains coins de la province sont franchement impressionnants et semblent même te transporter dans d'autres parties du monde. C’est exactement le cas d’un lac peu connu en Outaouais, dont la couleur éclatante attire autant le regard que sa transparence.
À lire également : Cette magnifique rivière émeraude et cristalline au Québec vaut le road trip cet été
Le lac Edja, niché du côté de Blue Sea, se distingue par son eau aux reflets émeraude étonnamment claire. Sur place, tu peux autant profiter du paysage en randonnée que t’aventurer directement sur l’eau en kayak ou en planche à pagaie pour admirer le décor sous un autre angle.
Ce petit coin de nature se trouve à environ une heure et demie de route de Gatineau et à moins de quatre heures de Montréal, ce qui en fait une destination accessible pour une escapade de quelques jours.
Cela dit, il faut savoir que les berges du lac sont bordées de propriétés privées. Mieux vaut donc éviter d’y accoster pour respecter la tranquillité des résident.e.s, et t'informer sur les rampes de mises à l'eau.
Si tu veux prolonger ton séjour, le camping CarpeDiem Aventures, situé tout près, propose différentes options d’hébergement, comme des chalets, des prêts-à-camper et même des tentes suspendues pour une expérience un peu différente. Tu peux aussi y louer des embarcations, que ce soit un canot, un kayak ou une planche à pagaie, si tu n’as pas ton propre équipement.
Bref, c’est une belle idée de détour à ajouter à ton itinéraire si tu cherches un endroit qui sort de l’ordinaire pour profiter pleinement de l’été.
Le lac Edja
Prix : Gratuit
Accès : Baignade et embarcations nautiques permises
Adresse : Chemin du Lac Edja O., Blue Sea, QC