Ce lac émeraude près de Gatineau est l’un des plus beaux coins du Québec à voir cet été

Juste WOW!

Une personne dans l'eau emeraude du lac Edja. Droite : Le lac Edja près de Gatineau.

Voyage : Ce lac émeraude près de Gatineau est l’un des plus beaux coins du Québec.

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Éditrice Junior

Pas besoin de voyager loin du Québec pour vivre des expériences mémorables tout en profitant de paysages à couper le souffle : certains coins de la province sont franchement impressionnants et semblent même te transporter dans d'autres parties du monde. C’est exactement le cas d’un lac peu connu en Outaouais, dont la couleur éclatante attire autant le regard que sa transparence.

À lire également : Cette magnifique rivière émeraude et cristalline au Québec vaut le road trip cet été

Le lac Edja, niché du côté de Blue Sea, se distingue par son eau aux reflets émeraude étonnamment claire. Sur place, tu peux autant profiter du paysage en randonnée que t’aventurer directement sur l’eau en kayak ou en planche à pagaie pour admirer le décor sous un autre angle.

Ce petit coin de nature se trouve à environ une heure et demie de route de Gatineau et à moins de quatre heures de Montréal, ce qui en fait une destination accessible pour une escapade de quelques jours.

Cela dit, il faut savoir que les berges du lac sont bordées de propriétés privées. Mieux vaut donc éviter d’y accoster pour respecter la tranquillité des résident.e.s, et t'informer sur les rampes de mises à l'eau.

Si tu veux prolonger ton séjour, le camping CarpeDiem Aventures, situé tout près, propose différentes options d’hébergement, comme des chalets, des prêts-à-camper et même des tentes suspendues pour une expérience un peu différente. Tu peux aussi y louer des embarcations, que ce soit un canot, un kayak ou une planche à pagaie, si tu n’as pas ton propre équipement.

Bref, c’est une belle idée de détour à ajouter à ton itinéraire si tu cherches un endroit qui sort de l’ordinaire pour profiter pleinement de l’été.

Le lac Edja

Prix : Gratuit

Accès : Baignade et embarcations nautiques permises

Adresse : Chemin du Lac Edja O., Blue Sea, QC

Site Internet de la municipalité de Blue Sea

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Québec Canada Voyage
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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