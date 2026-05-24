9 activités GRATUITES à Québec pour commencer l'été en beauté en juin
ENFIN L'ÉTÉ!
Le mois de juin s’annonce particulièrement animé à Québec et les occasions de sortir sans trop dépenser ne manqueront pas. Entre les festivals de musique, les activités familiales, les expositions extérieures, les soirées festives et les endroits où profiter du soleil au bord de l’eau, la capitale promet un début d’été rempli d'activités gratuites.
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Que tu aies envie de danser sur des DJ sets, de relaxer sur une plage urbaine, d’assister à des spectacles gratuits ou simplement de profiter de l’ambiance estivale dans les quartiers les plus animés de la ville, voici plusieurs sorties à ajouter à ton agenda en juin.
Te baigner à l’Oasis du Port de Québec
Prix : Baignade gratuite
Quand : Ouverture prévue le 19 juin 2026 - Du lundi au vendredi de 11 h à 19 h et de 10 h à 19 h la fin de semaine
Adresse : Oasis du Port de Québec - 100, quai Saint-André, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : À l’Oasis du Port de Québec, tu peux te rafraîchir gratuitement dans le bassin Louise, que ce soit dans les corridors de nage de style olympique ou dans l’aire de baignade libre. Et entre deux plongeons, tu peux relaxer sur la terrasse avec un verre ou une bouchée en profitant de la vue sur la marina et le fleuve Saint-Laurent.
Accessibilité : La terrasse est accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Célébrer la Fête nationale
Prix : Gratuit
Quand : Le 23 et 24 juin 2026
Adresse : Plaines d'Abraham et Grande Allée - Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les 23 et 24 juin, Québec va se transformer en immense terrain de fête avec des spectacles, des activités familiales, des DJ sets et même une baignade au bassin Louise à l’Oasis du Port. La veille du jour J, le grand spectacle sur les plaines d’Abraham réunira notamment Marie-Mai, Alaclair Ensemble, Sarahmée et Claude Dubois pour une soirée qui promet de faire chanter la foule.
Cette année, les célébrations mettront aussi en vedette une nouvelle identité visuelle et une chanson phare commune à travers la province, avec l’emblématique Gens du pays de Gilles Vigneault au cœur des festivités.
Site Internet de la programmation de la Fête nationale du Québec
Te baigner devant le fleuve
Prix : Accès gratuit
Quand : Date d'ouverture prévue le 5 juin 2026
Adresse : Station de la Plage - 1375, boul. Champlain, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : La Station de la Plage donnera officiellement le coup d’envoi à sa saison au début juin. Entre le bassin de baignade qui descend doucement comme une vraie plage, les jeux d’eau, le sable et la vue sur le fleuve, le spot a tout pour devenir ton refuge préféré quand Québec se transforme en fournaise cet été.
Accessibilité : Partiellement accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Plonger dans les cultures autochtones
Prix : Gratuit
Quand : Du 12 au 14 juin 2026
Adresse : Place Jean-Béliveau - 250, boul. Wilfrid-Hamel, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pendant trois jours, la Place Jean-Béliveau accueillera le festival KWE!, un événement gratuit consacré aux cultures des onze Nations autochtones du Québec.
Au programme : danses et tambours de pow wow, chants inuit, ateliers d’artisanat, conférences, projections de courts-métrages et démonstrations de savoir-faire traditionnels. Tu pourras aussi goûter à des saveurs autochtones, participer à des activités familiales et échanger directement avec des membres des différentes communautés présentes sur place.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Faire du yoga au coucher du soleil
Prix : Gratuit
Quand : Les 10 et 24 juin 2026, les heures varient en fonction du coucher du soleil
Adresse : Parc de la Pointe-aux-Lièvre - 88, rue de la Pointe-aux-Lièvres, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Au parc de la Pointe-aux-Lièvre, un mercredi sur deux rime avec yoga, coucher de soleil et soirée relax. Sur place, une séance d’une heure en plein air t’attend avant un petit moment pour discuter et profiter de l’ambiance au bord de la rivière. Pense simplement à apporter ton tapis, de l’eau, une couverture et quelqu’un avec qui terminer la soirée en beauté.
Ouverture des terrasses country de la Grande Allée
Prix : Gratuit
Quand : Du 19 au 20 juin 2026
Adresse : Grande Allée, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : La Grande Allée lance officiellement sa saison estivale avec de nouvelles terrasses complètement gratuites sous une thématique country. Au programme : des spectacles de Zach Chico, David Pineau, Mountain Daisies et Clément Jacques accompagné de Marie-Mai et Mistou, en plus d’une foule d’activités extérieures comme une kermesse country, des jeux et même des taureaux mécaniques. C’est le genre d’événement parfait pour sortir tes bottes de cowboy et profiter de l’ambiance estivale.
Aller à un spectacle gratuit
Prix : Gratuit
Quand : Du 5 au 7 juin 2026
Adresse : Limoilou en musique - 3e Avenue, Limoilou, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Attentnion aux fans de musique, le quartier de Limoilou va vibrer pendant trois jours avec une programmation 100 % québécoise qui passe du hip-hop au country folk, en passant par le rock et les DJ sets. Des artistes comme Manu Militari, Erika Zarya, Fuudge, Pypy, Jérôme Casabon et Stephen Faulkner monteront sur scène dans une ambiance de festival de rue festive et accessible. Il y aura également des performances surprises dans les ruelles, des cuisines de rue et des terrasses locales pour profiter pleinement du week-end.
Accessibilité : L’événement se déroule à l’extérieur sur la 3e Avenue dans Limoilou
Découvrir l’expo extérieure Câlins par Pony
Prix : Gratuit
Quand : Jusqu’au 3 août 2026
Adresse : Quartier Petit-Champlain et Place-Royale, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les oeuvres de l'artiste Pony débarquent dans le Vieux-Québec avec une exposition extérieure remplie de douceur et d’émotion. Quatre sculptures géantes aux personnalités attachantes prennent place dans les rues du Quartier Petit-Champlain et de Place-Royale, offrant un parcours artistique gratuit à découvrir tout l’été. Entre un yéti réconfortant, un cœur résilient et d’autres créatures touchantes, cette installation propose une sortie originale autant pour admirer l’art public que pour prendre des photos dans l’un des plus beaux secteurs de Québec.
Accessibilité : Le parcours est accessible gratuitement et peut se découvrir librement à pied dans les rues du Vieux-Québec.Page Facebook de l'événement
Faire un rallye gratuit pour la fête des Pères
Prix : Gratuit
Quand : Les 6 et 7 juin 2026, de 10 h à 17 h
Adresse : Moulin des Jésuites, 7960, boulevard Henri-Bourassa, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Moulin des Jésuites organise un rallye spécial pour souligner la fête des Pères avec une activité familiale remplie d’énigmes et de jeux de mots. Les enfants pourront parcourir le site à la recherche d’indices tout en découvrant différentes sortes de « pères » dans une ambiance amusante et éducative. C’est une sortie parfaite pour passer du temps en famille pendant le week-end.
Accessibilité : Acessible aux fauteuils roulants et aux poussettes