Le salaire des Canadiens en séries est révélé et c'est rien comparé à leur paie de saison
C'est quand même plus que le salaire minimum au Québec. 🫠
C'est bien connu : les joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), y compris ceux des Canadiens de Montréal, touchent des salaires annuels très confortables pour disputer les 82 matchs de la saison régulière, qu'ils soient recrues ou vétérans. Mais une fois les séries éliminatoires commencées, la réalité financière change complètement.
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C'est du moins ce qu'a expliqué l'ancien joueur du Canadien de Montréal et animateur Georges Laraque sur les ondes de BPM Sports.
« Il y a beaucoup de joueurs qui n'aiment pas les séries parce qu'ils ne sont pas payés. On reçoit notre dernier paycheck à la mi-avril », a-t-il lancé à son coanimateur Stéphane « Gonzo » Gonzalez.
L'ex-bagarreur du Tricolore et des Oilers d'Edmonton rappelle que les joueurs de la LNH reçoivent leur dernière paie à la fin de la saison régulière. Au total, ils touchent 13 versements pour couvrir les 82 matchs du calendrier.
Dans la LNH, le salaire minimum est fixé à 775 000 $US, soit environ 1,06 million $ canadiens, ce qui représente près de 12 925 $ par match.
En séries éliminatoires, toutefois, les joueurs ne reçoivent plus leur salaire habituel. Ils touchent plutôt des bonis versés à même un fonds partagé entre les équipes qualifiées. Et plus une formation avance loin en séries, plus le montant grimpe.
Selon la convention collective de l'Association des joueurs de la LNH, un total de 24 millions $US est versé chaque année dans le « Player Fund » des séries éliminatoires, avant d'être redistribué aux équipes selon leur parcours printanier :
- Gagnants du trophée des Présidents : 940 000 $US (1,29 M$ canadiens)
- Éliminés en première ronde : 470 000 $US par équipe (646 000 $ canadiens)
- Éliminés en deuxième ronde : 940 000 $US par équipe (1,29 M$ canadiens)
- Éliminés en finale d'association : 2,25 M$US par équipe (3,09 M$ canadiens)
- Finalistes de la Coupe Stanley : 4,12 M$US (5,66 M$ canadiens)
- Champions de la Coupe Stanley : 6,92 M$US (9,51 M$ canadiens)
Pour la saison 2026-2027, le fonds augmentera d’environ 42 % avec l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective de la LNH, le 16 septembre prochain. Les équipes qualifiées pour les séries éliminatoires se partageront alors une cagnotte totale de 34 millions $US, soit environ 46,9 millions $ canadiens.
Préférer l'été de congé aux séries
Selon Georges Laraque, plusieurs joueurs n'aiment pas jouer durant les séries éliminatoires, car ils ne sont pas payés. Ils préfèrent profiter d'un printemps et d'un été complet de congé.
« Pense à ça deux secondes : tu fais 10 M $ par année. Tu joues pour une équipe, tu ne fais pas les séries, tu n'as pas de pression, tu n'as rien. Le 15 avril, tu tombes en vacances jusqu'au mois de septembre. Il y a des gars qui aiment ça! », confie-t-il.
Il ajoute en avoir vu des joueurs « qui aiment n'avoir aucune pression et jouer dans des équipes qui ne vont nulle part », dont avec le Canadien.
« Leur stock était déjà pacté quand ça finissait [à la fin de la saison]. Le lendemain ils étaient partis. Ils avaient hâte », lance-t-il au micro.
Voici à quoi ressemblerait le salaire brut par paie des joueurs du CH, en 2025-2026, en dollars canadiens :
- Patrik Laine
- 12,01 M$ par saison, soit environ 923 846 $ par paie
- Cole Caufield
- 10,83 M$ par saison, soit environ 833 077 $ par paie
- Juraj Slafkovský
- 10,49 M$ par saison, soit environ 806 923 $ par paie
- Brendan Gallagher
- 8,97 M$ par saison, soit environ 690 000 $ par paie
- Phillip Danault
- 7,59 M$ par saison, soit environ 583 846 $ par paie
- Josh Anderson
- 7,59 M$ par saison, soit environ 583 846 $ par paie
- Kirby Dach
- 4,64 M$ par saison, soit environ 356 923 $ par paie
- Alex Newhook
- 4 M$ par saison, soit environ 307 692 $ par paie
- Jake Evans
- 3,93 M$ par saison, soit environ 302 308 $ par paie
- Alexandre Texier
- 1,38 M$ par saison, soit environ 106 154 $ par paie
- Ivan Demidov
- 1,3 M$ par saison, soit environ 100 000 $ par paie
- Oliver Kapanen
- 1,28 M$ par saison, soit environ 98 462 $ par paie
- Joseph Veleno
- 1,24 M$ par saison, soit environ 95 385 $ par paie
- Zachary Bolduc
- 1,19 M$ par saison, soit environ 91 538 $ par paie
- Noah Dobson
- 13,11 M$ par saison, soit environ 1,01 M$ par paie
- Kaiden Guhle
- 7,66 M$ par saison, soit environ 589 231 $ par paie
- Mike Matheson
- 6,73 M$ par saison, soit environ 517 692 $ par paie
- Alexandre Carrier
- 5,18 M$ par saison, soit environ 398 462 $ par paie
- Jayden Struble
- 1,95 M$ par saison, soit environ 150 000 $ par paie
- Arber Xhekaj
- 1,31 M$ par saison, soit environ 100 769 $ par paie
- Lane Hutson
- 1,24 M$ par saison, soit environ 95 385 $ par paie
- Adam Engström
- 1,22 M$ par saison, soit environ 93 846 $ par paie
- David Reinbacher
- 1,22 M$ par saison, soit environ 93 846 $ par paie
- Sam Montembeault
- 4,35 M$ par saison, soit environ 334 615 $ par paie
- Jacob Fowler
- 1,27 M$ par saison, soit environ 97 692 $ par paie
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