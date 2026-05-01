Salaire moyen au Canada : Les Québécois gagnent plus par semaine et voici combien
Mais, comparativement à d’autres provinces, on a des croûtes à manger...
Pas facile de savoir si ta paie a du gros bon sens, alors que tout coûte plus cher, allant du loyer au simple plein d’essence. Il va donc de soi que tu te demandes si tu gagnes assez pour subvenir à tes besoins ou si tu es loin du salaire moyen au Québec et au Canada.
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Bonne nouvelle : le salaire moyen a augmenté au Québec et dans le reste du Canada, selon les données de Statistique Canada publiées ce jeudi 30 avril.
Son plus récent rapport « Emploi, rémunération et heures de travail, et postes vacants », qui dresse un portrait détaillé des salaires en date de février 2026, démontre que les personnes salariées au Canada en ont plus dans leurs poches.
La rémunération hebdomadaire moyenne au pays a atteint 1 338,24 $, ce qui représente une hausse de 3,4 % par rapport à la même période l’an dernier.
Cette progression s’explique notamment par des variations dans les taux de salaire, la composition de la main-d’œuvre, les heures travaillées ainsi que par des effets de glissement annuel.
Le cas du Québec
Au Québec, le salaire hebdomadaire moyen s’établit à 1 280,65 $ en février, soit une hausse de 2,9 % sur un an.
Projeté sur une année complète de 52 semaines, cela représente un revenu d’environ 66 593,80 $. À titre comparatif, la moyenne nationale annuelle se situe plutôt autour de 69 588,48 $, soit un écart d’un peu moins de 3 000 $.
Autrement dit, la paye progresse, mais demeure sous la moyenne canadienne. Le Québec se classe au 9e rang parmi les 13 provinces et territoires, ce qui signifie qu’il devance seulement quatre autres juridictions.
Pour situer la Belle Province dans l’ensemble de la Confédération canadienne, voici le classement complet des salaires hebdomadaires moyens par région pour février 2026, avec la projection annuelle correspondante :
- Nunavut – 1 876,33 $/semaine (97 569,16 $/année)
- Territoires du Nord-Ouest – 1 737,56 $/semaine (90 353,12 $/année)
- Yukon – 1 504,05 $/semaine (78 210,60 $/année)
- Ontario – 1 382,99 $/semaine (71 915,48 $/année)
- Alberta – 1 373,25 $/semaine (71 409,00 $/année)
- Colombie-Britannique – 1 356,68 $/semaine (70 547,36 $/année)
- Terre-Neuve-et-Labrador – 1 295,01 $/semaine (67 340,52 $/année)
- Saskatchewan – 1 292,18 $/semaine (67 193,36 $/année)
- Québec – 1 280,65 $/semaine (66 593,80 $/année)
- Nouveau-Brunswick – 1 224,37 $/semaine (63 667,24 $/année)
- Manitoba – 1 213,63 $/semaine (63 108,76 $/année)
- Nouvelle-Écosse – 1 205,85 $/semaine (62 704,20 $/année)
- Île-du-Prince-Édouard – 1 179,64 $/semaine (61 341,28 $/année)
Par ailleurs, le même rapport signale que l’emploi salarié au Québec a reculé de 14 700 postes entre janvier et février 2026 et se retrouve en baisse de 21 800 comparativement à février 2025. La province enregistre également 108 300 postes vacants, soit un taux de 2,7 %.
Pour consulter l’ensemble des données, le rapport complet de Statistique Canada est accessible ici.
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