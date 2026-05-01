Salaire moyen au Canada : Les Québécois gagnent plus par semaine et voici combien

Mais, comparativement à d’autres provinces, on a des croûtes à manger...

De l’argent canadien. Droite : un drapeau du Québec.

Selon Statistique Canada, le salaire moyen au Québec a augmenté pour s’établir à 1 280 $ par semaine.

Derek Robbins | Dreamstime, Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Pas facile de savoir si ta paie a du gros bon sens, alors que tout coûte plus cher, allant du loyer au simple plein d’essence. Il va donc de soi que tu te demandes si tu gagnes assez pour subvenir à tes besoins ou si tu es loin du salaire moyen au Québec et au Canada.

À lire également : Voici le salaire pour ne pas vivre dans la pauvreté dans ces 7 villes du Québec en 2026

Bonne nouvelle : le salaire moyen a augmenté au Québec et dans le reste du Canada, selon les données de Statistique Canada publiées ce jeudi 30 avril.

Son plus récent rapport « Emploi, rémunération et heures de travail, et postes vacants », qui dresse un portrait détaillé des salaires en date de février 2026, démontre que les personnes salariées au Canada en ont plus dans leurs poches.

La rémunération hebdomadaire moyenne au pays a atteint 1 338,24 $, ce qui représente une hausse de 3,4 % par rapport à la même période l’an dernier.

Cette progression s’explique notamment par des variations dans les taux de salaire, la composition de la main-d’œuvre, les heures travaillées ainsi que par des effets de glissement annuel.

Le cas du Québec

Au Québec, le salaire hebdomadaire moyen s’établit à 1 280,65 $ en février, soit une hausse de 2,9 % sur un an.

Projeté sur une année complète de 52 semaines, cela représente un revenu d’environ 66 593,80 $. À titre comparatif, la moyenne nationale annuelle se situe plutôt autour de 69 588,48 $, soit un écart d’un peu moins de 3 000 $.

Autrement dit, la paye progresse, mais demeure sous la moyenne canadienne. Le Québec se classe au 9e rang parmi les 13 provinces et territoires, ce qui signifie qu’il devance seulement quatre autres juridictions.

Pour situer la Belle Province dans l’ensemble de la Confédération canadienne, voici le classement complet des salaires hebdomadaires moyens par région pour février 2026, avec la projection annuelle correspondante :

  • Nunavut – 1 876,33 $/semaine (97 569,16 $/année)
  • Territoires du Nord-Ouest – 1 737,56 $/semaine (90 353,12 $/année)
  • Yukon – 1 504,05 $/semaine (78 210,60 $/année)
  • Ontario – 1 382,99 $/semaine (71 915,48 $/année)
  • Alberta – 1 373,25 $/semaine (71 409,00 $/année)
  • Colombie-Britannique – 1 356,68 $/semaine (70 547,36 $/année)
  • Terre-Neuve-et-Labrador – 1 295,01 $/semaine (67 340,52 $/année)
  • Saskatchewan – 1 292,18 $/semaine (67 193,36 $/année)
  • Québec – 1 280,65 $/semaine (66 593,80 $/année)
  • Nouveau-Brunswick – 1 224,37 $/semaine (63 667,24 $/année)
  • Manitoba – 1 213,63 $/semaine (63 108,76 $/année)
  • Nouvelle-Écosse – 1 205,85 $/semaine (62 704,20 $/année)
  • Île-du-Prince-Édouard – 1 179,64 $/semaine (61 341,28 $/année)

Par ailleurs, le même rapport signale que l’emploi salarié au Québec a reculé de 14 700 postes entre janvier et février 2026 et se retrouve en baisse de 21 800 comparativement à février 2025. La province enregistre également 108 300 postes vacants, soit un taux de 2,7 %.

Pour consulter l’ensemble des données, le rapport complet de Statistique Canada est accessible ici.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
statistique canadaquebec salaire minimumsalaire au québecsalaire moyen au québeccoût de la vie au québec
QuébecCanadaArgent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Le salaire moyen augmente au Québec au grand plaisir de ton portefeuille : Voici de combien

Mais ce n’est rien comparativement à d'autres provinces... 😏

Salaire moyen en hausse : Voici combien gagnent les Québécois par semaine en 2026

La Belle Province reste tout de même sous la moyenne nationale. 💰

Le salaire minimum au Québec augmente aujourd'hui : Voici où la province se classe au Canada

La hausse est enfin effective, mais la Belle Province n'est pas la plus généreuse. 💰

Le salaire moyen augmente au Québec et c'est tant mieux pour ton budget : Voici de combien

On gagne quand même 640 $/semaine de moins qu'au Nunavut! 😏

19 produits à toujours acheter au Dollarama au lieu de chez Walmart pour économiser

Ton portefeuille va te remercier pour ces trouvailles. 🔥

Ces 19 restos de la Rive-Sud de Montréal ont reçu 1000 $ à 6000 $ d'amendes du MAPAQ en 2026

Ton resto du coin est peut-être dans la liste. 😬

Voici le salaire pour ne pas vivre dans la pauvreté dans ces 7 villes du Québec en 2026

Vivre seul à Sept-Îles coûte PLUS cher qu'à Montréal! 🤯

Hydro-Québec supporte le Canadien de Montréal à sa façon et c'est GOALS (VIDÉO)

Tout est dans les détails! ⚡️

Le gouvernement doit 1,88 milliard $ aux Canadiens - vérifie si un chèque t'attend

C'est 10,5 MILLIONS de chèques qui n'ont jamais été encaissés. 😳

La plateforme Noovo.ca pour écouter tes émissions préférées n'existe plus

Tu vas devoir te créer un compte Crave ASAP!

Cette plage de 8,5 km au Québec fait rêver et doit être sur ta bucket list de l'été 2026

Ton été s'annonce tout simplement magique!

Amazon vend plus de 7 000 de ces oreillers par mois au Canada et ils sont à 25 % de rabais

Des produits de « qualité hôtelière » à mini prix? OUI SVP! 🛌

8 activités entre 0 $ et 30 $ pour t'amuser durant le premier week-end de mai

Des sorties à ne pas manquer!

Cette compagnie aérienne québécoise te paie pour te former comme agent de bord

Être payé pour voyager? OUI! 🙌