Voici le salaire pour ne pas vivre dans la pauvreté dans ces 7 villes du Québec en 2026

Vivre seul à Sept-Îles coûte PLUS cher qu'à Montréal! 🤯

Des gens à l'épicerie.

Une étude a dévoilé le salaire idéal pour ne pas vivre dans la pauvreté dans sept villes du Québec en 2026

Vladimir Bondarenco | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Avec des loyers qui continuent de grimper et un coût de l’essence plombé par la guerre en Iran, la question de savoir si ton revenu te permet vraiment de ne pas vivre dans la pauvreté est plus pertinente que jamais. L’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) vient de publier son rapport annuel sur le revenu viable, et les chiffres pour 2026 ont de quoi faire réfléchir.

À lire également : Les taux d’imposition sur le revenu au Canada sont sortis pour 2026 et voici quoi savoir

Publiée ce jeudi 30 avril, cette nouvelle édition calcule le revenu après impôt nécessaire pour couvrir un panier de biens et services complet dans sept villes du Québec, selon trois types de ménages. Autrement, elle détermine quel salaire faut-il pour éviter ou se sortir de la pauvreté.

Par biens et services, on parle notamment d’un logement adéquat, d’une alimentation diversifiée, du mode de transport, des soins de santé non remboursés, des sorties culturelles et de la possibilité d’avoir une marge pour les imprévus.

L’IRIS s’est penché sur trois types de ménage, soit une personne vivant seule, une famille monoparentale avec un enfant en CPE et un couple avec deux enfants en CPE.

Un salaire viable qui varie d’une région du Québec à l’autre

Comme l’an dernier, l’IRIS s’est concentré sur les données de sept villes du Québec : Montréal, Québec, Gatineau, Sherbrooke, Saguenay, Trois-Rivières et Sept-Îles.

Parmi toutes les villes analysées, c’est Sept-Îles, sur la Côte-Nord, qui compte le salaire viable le plus élevé pour une personne vivant seule, soit 44 780 $.

À Montréal, on parle plutôt de 41 585 $ par année. Dans la métropole, l’usage d’un véhicule n’est pas un incontournable, mais le prix des logements y est le plus élevé dans la province. À Sept-Îles, c’est l’inverse.

Le logement coûte 9 669 $ de plus à Montréal, pendant que le transport est 8 988 $ plus élevé à Sept-Îles, où il faut généralement deux voitures.

Quant à la ville où le coût de la vie est le moins cher, on doit se tourner vers Trois-Rivières, avec un salaire viable de 33 249 $.

Le salaire minimum, encore loin du compte

Dès le 1er mai, le salaire minimum au Québec sera fixé à 16,60 $ de l’heure au Québec, ce qui est insuffisant, selon l’IRIS.

Selon les données de l’étude, pour Montréal seulement, ça ne représente que 66 % du revenu viable pour une personne seule travaillant à temps plein. Pour atteindre réellement le seuil de sortie de la pauvreté, il faudrait plutôt gagner autour de 30 $ de l’heure, soit environ 13,40 $ de plus que le minimum actuel.

Les loyers, eux, n'ont pas ralenti. En moyenne, ils ont augmenté de 10,9 % dans les scénarios analysés par l'IRIS, alors que la hausse recommandée par le Tribunal administratif du logement (TAL) était de 5,9 %.

Depuis trois ans, les hausses réelles dépassent systématiquement les recommandations officielles, dit-on. À Trois-Rivières, c'est même 15 % d'augmentation pour les personnes seules entre 2024 et 2025.

Le coût de l'essence a également été revu à la hausse dans les calculs de cette année, en raison de la guerre en Iran. L'IRIS s'est basé sur les données de 2022, au début de la guerre en Ukraine, où les prix à la pompe avaient bondi de plus de 30 % entre janvier et juin. Une surcharge d'environ 15 % a été appliquée aux coûts d'essence pour l'année 2026.

Les revenus viables en 2026 dans 7 villes du Québec

Sept-Îles

  • Personne seule — 44 780 $
  • Ménage monoparental avec un enfant en CPE — 58 385 $
  • Ménage de deux adultes et deux enfants en CPE — 88 266 $

Gatineau

  • Personne seule — 43 494 $
  • Ménage monoparental avec un enfant en CPE — 55 803 $
  • Ménage de deux adultes et deux enfants en CPE — 84 565 $

Montréal

  • Personne seule — 41 585 $
  • Ménage monoparental avec un enfant en CPE — 55 820 $
  • Ménage de deux adultes et deux enfants en CPE — 88 812 $

Québec

  • Personne seule — 37 540 $
  • Ménage monoparental avec un enfant en CPE — 50 516 $
  • Ménage de deux adultes et deux enfants en CPE — 80 741 $

Sherbrooke

  • Personne seule — 34 814 $
  • Ménage monoparental avec un enfant en CPE — 47 812 $
  • Ménage de deux adultes et deux enfants en CPE — 79 517 $

Saguenay

  • Personne seule — 33 721 $
  • Ménage monoparental avec un enfant en CPE — 58 078 $
  • Ménage de deux adultes et deux enfants en CPE — 77 774 $

Trois-Rivières

  • Personne seule — 33 249 $
  • Ménage monoparental avec un enfant en CPE — 46 458 $
  • Ménage de deux adultes et deux enfants en CPE — 75 117 $

Important à préciser : ces montants correspondent au revenu disponible après impôts et cotisations, et non au salaire brut. Ils englobent l'ensemble des revenus d'un ménage — salaire, pensions et transferts gouvernementaux — une fois les prélèvements de l'État déduits.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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