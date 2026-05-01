Les tarifs du transport en commun dans le Grand Montréal vont encore augmenter cet été
Grèves ou non, ça va te coûter encore plus cher... 🫠
Tu espérais faire des économies en troquant ta voiture pour le transport en commun dans le Grand Montréal? Mauvaise nouvelle : les tarifs vont encore augmenter à compter du 1er juillet 2026, selon la nouvelle grille tarifaire publiée par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).
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Pour 2026-2027, l’organisme qui régule les prix du transport en commun dans la région de la métropole a annoncé ce vendredi 1er mai qu’il allait maintenir l’indexation tarifaire moyenne à 3 %, soit le seuil minimal prévu par la stratégie de financement 2025-2028 convenue avec la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et le gouvernement du Québec.
« Nous sommes pleinement conscients de l’impact que représente l’indexation annuelle dans un contexte où le coût de la vie exerce une pression importante sur les ménages », a déclaré par communiqué Benoît Gendron, directeur général de l’ARTM.
Il ajoute que la priorité de l’Autorité « est de préserver l’accessibilité du transport collectif, sur lequel les citoyens et citoyennes comptent chaque jour, tout en assurant la stabilité financière et la pérennité du réseau ».
Une « bonne nouvelle » malgré tout
Les titres unitaires ne bougent pas. Les passages à un et deux billets, autant pour l’autobus que pour les titres Tous modes (zones A, AB, ABC et ABCD), demeurent au même prix qu’avant. Les voici :
Tous modes A
- 1 passage : 3,75 $ (ordinaire) / 2,75 $ (réduit)
- 2 passages : 7,00 $ (ordinaire) / 5,00 $ (réduit)
Tous modes AB
- 1 passage : 5,00 $ (ordinaire) / 3,50 $ (réduit)
- 2 passages : 9,75 $ (ordinaire) / 7,00 $ (réduit)
Tous modes ABC
- 1 passage : 7,00 $ (ordinaire) / 4,75 $ (réduit)
- 2 passages : 13,50 $ (ordinaire) / 9,00 $ (réduit)
Tous modes ABCD
- 1 passage : 9,50 $ (ordinaire) / 6,75 $ (réduit)
- 2 passages : 18,50 $ (ordinaire) / 13,00 $ (réduit)
C’est plutôt du côté des abonnements mensuels que ça se ressent. L’ARTM applique une hausse uniforme en dollars sur les titres mensuels Tous modes : 5,50 $ de plus pour le tarif ordinaire et 3,25 $ de plus pour le tarif réduit.
Sur l’île de Montréal, la passe mensuelle ordinaire Tous modes A passe ainsi à 110,00 $. Pour les usagers et usagères qui se déplacent entre les zones A et B, soit Montréal, Laval et l’agglomération de Longueuil, le titre mensuel Tous modes AB s’établit à 170,00 $.
La passe mensuelle Tous modes ABC grimpe à 206,00 $, tandis que le Tous modes ABCD, couvrant également les secteurs hors territoire de l’ARTM, atteint 281,00 $ par mois.
Quant aux produits à durée limitée, comme les passes de soirée ou de week-end, là où elles sont offertes, elles subissent une légère hausse de quelques cents, tout comme les blocs de 10 passages, qui augmentent en moyenne d’environ 1 $.
Par ailleurs, à compter du 1er juillet, les titres transitoires pour le Réseau express métropolitain (REM) sur la Rive-Sud seront retirés de la grille tarifaire.
Mis en place en 2023 pour faciliter la transition, ils disparaissent au profit de l’offre Tous modes. Les usagers et usagères du REM dans le corridor du pont Champlain devront donc désormais se procurer les options correspondant à leurs déplacements.
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