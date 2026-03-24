Le salaire minimum fédéral augmente bientôt au Canada et voici combien tu gagneras de plus
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Bonne nouvelle pour plusieurs Canadiens et Canadiennes : le chèque de paie sera un peu plus élevé dans les prochaines semaines. Le gouvernement du Canada a annoncé, le 24 mars 2026, une hausse du salaire minimum fédéral qui entrera en vigueur dès le 1er avril 2026.
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Actuellement fixé à 17,75 $ de l'heure, le salaire minimum fédéral passera à 18,15 $, soit une augmentation d'environ 2,1 %. C'est un ajustement basé sur l'indice des prix à la consommation (IPC) du Canada.
Concrètement, c'est 40 cents de plus dans tes poches pour chaque heure travaillée. Pour une personne à temps plein, soit 40 heures hebdomadairement, pendant 52 semaines, ça représente un gain annuel d'environ 832 $.
Au total, c'est une hausse cumulative de 21 % depuis la mise en place du salaire minimum fédéral indépendant en 2021. Quand on jongle avec le coût de l'épicerie, du logement et de tout le reste, chaque dollar supplémentaire compte.
Qui obtiendra cette hausse de salaire en 2026?
Le salaire minimum fédéral s'applique aux personnes travaillant dans des secteurs sous réglementation fédérale : transport aérien, banques, services postaux, télécommunications et fonction publique fédérale. Si le taux de salaire minimum de ta province ou de ton territoire est plus élevé que le taux fédéral, c'est le montant le plus avantageux qui s'applique.
Cette mesure s'ajoute à d'autres initiatives du gouvernement fédéral pour rendre la vie plus abordable, notamment la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels et un nouveau fonds pour la sécurité alimentaire.
Si tu fais partie des personnes concernées, assure-toi de vérifier que ton employeur ajuste bien ta paie à compter du 1er avril 2026!
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