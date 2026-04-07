Le salaire des députés à Ottawa a ENCORE augmenté et on parle de pas mal d'argent
L'inflation nous affecte pas tous de la même manière, il faut croire. 🫠
Si toi, tu dois négocier ton augmentation de salaire chaque année, sache que les député.e.s de la Chambre des communes à Ottawa n’ont pas ce souci-là. Leur rémunération grimpe automatiquement chaque printemps et en 2026, ça n’a pas fait exception. Combien gagnent Mark Carney, Pierre Poilievre et Yves-François Blanchet? On fait le point.
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Depuis le 1er avril dernier, le salaire des membres de la maison du peuple canadien, appelée « indemnité annuelle de session », est fixé à 217 700 $.
C’est la rémunération de base que touche chacun.e des 343 personnes élues lors du dernier scrutin, peu importe son parti ou sa région.
Comparativement à l’an dernier, où cette indemnité s’établissait à 209 800 $, cela représente une hausse de 3,8 %, soit environ 7 900 $ de plus par élu.e, par année. C'est bien au-delà de la hausse du salaire minimum fédéral, qui a augmenté de quelque 2,1 % au début du mois.
En 2021, cette même indemnité de base était de 185 800 $. L’augmentation de salaire des député.e.s atteint donc 17,2 % en cinq ans, soit quelque 31 900 $ de plus.
Ce n’est pas une décision prise à huis clos entre parlementaires. Le mécanisme est inscrit dans la loi : les indemnités des députés et députées au niveau fédéral sont indexées chaque 1er avril en fonction de l’augmentation salariale moyenne observée dans les conventions collectives du secteur privé au Canada.
Pas de vote, pas de débat. Le tout est mécanique. Toutes les données sont accessibles publiquement via le site Web du Parlement du Canada.
Le salaire de nos élu.e.s
L’indemnité de base ne représente qu’une partie de la rémunération pour certains postes. À titre de premier ministre du Canada, Mark Carney touche une double rémunération, soit l’équivalent du double du salaire d’un député, pour un total de 435 400 $ par année, en plus d’une allocation automobile de 2 000 $.
De son côté, le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, reçoit un montant moindre à titre de chef de l’Opposition officielle, soit un supplément de 103 600 $ qui s’ajoute à son indemnité de base, pour un total d’environ 321 300 $.
Le président de la Chambre des communes, le libéral Francis Scarpaleggia, bénéficie d’une rémunération similaire.
Du côté du Bloc québécois, Yves-François Blanchet perçoit une indemnité supplémentaire à titre de chef d’un parti reconnu à la Chambre. En 2025, ce barème s’élevait à 70 800 $, en plus de l’indemnité de base de député.e. Le montant exact pour 2026 atteint 73 400 $.
Un aperçu des autres salaires parlementaires
L’augmentation de salaire des député.e.s s’applique aussi aux fonctions spécialisées à la Chambre des communes. Voici les rémunérations additionnelles associées à certains postes, selon les données les plus récentes :
- Ministre
- 103 600 $ (hausse de 3,7 %)
- Secrétaire d’État
- 77 500 $ (hausse de 3,7 %)
- Vice-président.e de la Chambre des communes
- 53 600 $ (hausse de 3,7 %)
- Leader en Chambre de l’Opposition
- 53 600 $ (hausse de 3,7 %)
- Whip en chef du gouvernement
- 38 500 $ (hausse de 3,8 %)
- Whip en chef de l’Opposition
- 38 500 $ (hausse de 3,8 %)
- Secrétaire parlementaire
- 20 900 $ (hausse de 3,5 %)
- Leaders adjoint.e.s à la Chambre — gouvernement et opposition officielle
- 20 900 $ (hausse de 3,5 %)
- Président.e.s de caucus — gouvernement et opposition officielle
- 14 700 $ (hausse de 3,5 %)
- Président.e.s de comités permanents
- 14 700 $ (hausse de 3,5 %)
Ces montants s’ajoutent à l’indemnité de base des parlementaires qui occupent ces fonctions. Autrement dit, pour les élu.e.s québécois.e.s comme pour les autres, la rémunération globale dépasse largement le salaire de base lorsqu’on parle du revenu d’un.e député.e fédéral.e.
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