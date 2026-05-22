Ces organisateurs populaires à 30 $ sur Amazon sont à seulement 5 $ chez Tigre Géant
Quand on parle de 83 % moins cher pour le même produit. 🤯✨
Que ce soit parce que tu tripes sur le CleanTok et les tendances d’organisation ou parce que tu cherches l’item parfait pour ranger tes pinceaux de maquillage, il se pourrait qu’un organisateur rotatif à 360° ait attiré ton attention. L’un des modèles les plus populaires est partout sur TikTok (et même sur la table de ma maquilleuse perso), et de nombreuses personnes ont déboursé entre 20 $ et 30 $ pour se le procurer. Mais ça vaut toujours la peine de fouiller et de comparer les prix : Tigre Géant vend une version qui semble identique au populaire modèle offert sur Amazon Canada. Et, comme tu t’en doutes, c’est pas mal moins cher.
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Sur Amazon, l'organiseur de la marque Diesisa est affiché à 30,35 $. Il cumule 1 672 avis avec une note de 4,7 étoiles sur 5, ce qui prouve à quel point ce type de produit a la cote en ce moment, mais également comment il a souvent été vendu... à ce prix! Disponible en plusieurs couleurs sur Amazon, il est aussi offert par différents vendeurs sur la plateforme, avec des prix oscillant entre 17 $ et 32 $.
Organiseur de pinceaux de maquillage rotatif à 360° vendu sur Amazon pour 30,35 $. Amazon Canada
Chez Tigre Géant, on parle du même concept : un organiseur rotatif à 360° avec plusieurs compartiments, un design strié tendance et des petits pieds métalliques dorés. Bref, il semble complètement identique. Il est vendu sous la marque Phantom Home et offert en deux couleurs : en turquoise et en blanc.
Toutefois, l’écart de prix est pour le moins saisissant, puisqu'on parle d'environ 83 % moins cher : il ne coûte que 5 $.
Organiseur de pinceaux de maquillage rotatif à 360° vendu chez Tigre Géant en turquoise et en blanc pour 5 $. Narcity Québec
Ce type d’accessoire est ultra polyvalent : pinceaux de maquillage, vernis à ongles, crayons et stylos, petits outils de bureau, télécommandes, lunettes... Les options sont presque infinies. C’est d’ailleurs ce côté multifonction qui en fait un incontournable, que ce soit sur une vanité, un bureau ou une table de chevet.
À ce prix-là, si c'est le genre d'item qui te parle, fonce au Tigre Géant!
Organiseur rotatif à 360° pour pinceaux de maquillage
Prix chez Tigre Géant : 5 $