Tigre Géant : 14 décos à partir de 6 $ pour donner une touche de luxe à ton balcon/patio
Histoire d'avoir ton oasis personnelle!
Si tu as l'habitude d'aller au Walmart, au HomeSense ou même au Dollarama pour des trouvailles décos à petit prix, ne néglige pas le Tigre Géant quand tu as envie de donner un nouvel air à ton espace. Justement, alors que le printemps laisse place à l'été, tu peux y trouver des articles parfaits pour transformer ton petit balcon ou ton patio en oasis raffinée.
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Des verres ornés de pierres scintillantes aux coussins fleuris, en passant par des luminaires féériques et plus encore, tu as vraiment de quoi profiter des journées ensoleillées.
Verres à vin sans pied
Ces verres à vin décorés de fleurs colorées à vendre chez Tigre Géant ajoutent une touche estivale et éclatante à tes apéros sur le balcon ou dans la cour chez.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 10 $
Quoi de mieux pour profiter de ton espace extérieur qu’un après-midi au soleil avec un breuvage bien froid à la main? Pour accueillir des invité.e.s avec élégance ou simplement pour ton propre plaisir, ces jolis duos de verres sont parfaits. Les fleurs scintillantes ajoutent une touche estivale et coquette, que ce soit pour une sangria, un mocktail ou tout autre mélange rafraîchissant.
Support à plante en osier
Ce support à plante en osier à la silhouette florale donne un look bohème et naturel à n’importe quel coin de la maison ou du balcon chez Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 20 $
Cet élément décoratif pouvant accueillir des fleurs, de la verdure ou d’autres accessoires, selon ton imagination, offre un effet raffiné grâce à son pied et à sa bordure détaillée, tout en conservant un aspect estival grâce à son matériau en osier. Tu n’as qu’à trouver l’endroit idéal pour le mettre en valeur, et le tour est joué.
Pot décoratif en forme de citron
Avec sa couleur éclatante et sa forme citronnée, ce pot décoratif chez Tigre Géant est parfait pour ajouter une touche tendance à ton décor estival.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 7 $
En été, les fruits et les agrumes ont la cote en décoration. Afin d’ajouter de la couleur à ton environnement, tu peux mettre la main sur ce pot décoratif en forme de citron chez Tigre Géant.
Plantes suspendues
Ces plantes suspendues à vendre chez Tigre Géant peuvent ajouter une touche de verdure instantanée à ton espace sans demander trop d’entretien.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 14 $
Alors que tu ajoutes de la personnalité à ton balcon ou à ton patio, ne néglige pas le côté naturel et riche que peuvent apporter des plantes vivantes. Au Tigre Géant, plusieurs types de plantes suspendues sont offerts à 14 $. Pas besoin d’avoir un grand jardin pour profiter d’un peu de verdure!
Tapis d’extérieur
Ces tapis d’extérieur aux tons naturels chez Tigre Géant peuvent facilement transformer ton balcon ou patio.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 20 $
À l’intérieur ou à l’extérieur, les tapis décoratifs offrent une touche finale qui complète vraiment le décor. Pour 20 $, des modèles intéressants conçus pour survivre aux éléments sont à vendre au Tigre Géant. Tu as donc du choix à petit prix.
Guirlande lumineuse à ampoules Edison
Guirlande lumineuse au look chaleureux pour créer une ambiance de terrasse chez Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 24 $
Si tu n’as pas encore de petites lumières qui illuminent ton coin extérieur, tu manques quelque chose. Une fois la nuit tombée, l’effet est simplement féérique. Pour un look plus industriel que celui des classiques guirlandes de Noël, cette option au Tigre Géant est tout indiquée.
Chandelle DEL pour extérieur
Chandelles extérieures résistantse aux intempéries pour illuminer les soirées d’été chez Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 6 $
Ces chandelles sont parfaites pour créer une ambiance douce et chaleureuse sur ton balcon ou dans ta cour cet été. Comme elles sont résistantes aux intempéries, tu peux les laisser dehors sans stress et profiter de leur effet tamisé pendant tes soirées estivales.
Jardinière avec lumière solaire
Jardinière lumineuse parfaite pour illuminer l’entrée ou la terrasse durant les soirées d’été chez Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 32 $
Rappelant les lampadaires à gaz de l'époque victorienne, ce duo de bac à fleurs et luminaire est toute une trouvaille à 32 $. Avec cet achat, tu peux fleurir ton espace, en plus d'y ajouter un élément distingué.
Bougie parfumée Jardin de Bergamote
Bougie parfumée aux accents floraux qui ajoute une touche colorée au décor chez Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 15 $
S'il est agréable d'avoir des chandelles LED afin d'éclairer les environs avec une lumière tamisée, une vraie bougie avec une odeur florale, ça ne se remplace pas. Celle-ci dégage des effluves de bergamote et vient même avec un couvercle, te permettant de la laisser dehors sans qu'elle se remplisse d'eau lors des journées pluvieuses.
Tables d’appoint en métal à motifs
Tables d’appoint décoratives parfaites pour ajouter du caractère à une pièce chez Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 30 $
Ces petites tables d’appoint rappellent les décors méditerranéens et les terrasses européennes avec leurs motifs bleus et blancs. Que tu les utilises sur un balcon, dans un coin lecture ou comme support pour une plante, elles ajoutent instantanément un petit je ne sais quoi. À 30 $, c’est le genre de déco qui attire l’œil sans (trop) de prétentions.
Plante artificielle en pot avec oranges décoratives
Plante décorative avec des agrumes pour ajouter une touche méditerranéenne à ton décor, à vendre chez Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 15 $
Que dire de ce pot blanc garni d'une plante artificielle parée de petites oranges? C'est élégant, coloré et parfait pour avoir l'impression d'être en vacances, sans même quitter ton chez-toi.
Mangeoire antique pour oiseaux
Mangeoire décorative qui ajoute une touche champêtre au jardin chez Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 30 $
Une pièce digne d’un jardin anglais sur ton balcon? Pourquoi pas! Tu peux le remplir d’eau ou de graines pour attirer les oiseaux, ou encore y mettre des plantes, mais ce qui est certain, c’est que ça va rehausser ton décor!
Coussin fleuri
Coussin floral aux teintes douces pour rafraîchir le décor cet été chez Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 15 $
Avec ses grosses fleurs d’hortensias bleues, ce coussin apporte instantanément une ambiance douce et estivale à un divan, un fauteuil ou même un coin extérieur couvert. Les teintes rappellent les jardins en fleurs et les maisons côtières, tout en restant assez classiques pour s’agencer facilement à différents décors. C’est le genre de détail qui peut rafraîchir une pièce sans demander trop d’effort.
Ensemble de coupes en plastique
Verres colorés parfaits pour les cocktails et repas d’été chez Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 18 $
Ces verres bleutés ont exactement le genre de look qui donne envie de préparer des limonades, des spritz ou des cocktails fruités sur le patio. Avec leur effet texturé et leur couleur qui rappelle l’eau de la mer, ils ajoutent une touche chic et estivale à la table, tout en étant pratiques puisqu’ils sont en plastique.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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